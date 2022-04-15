МЧС опубликовало видео с дрона: как горели склады на Писемского
На ликвидацию открытого огня пожарным понадобилось больше часа
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Видео тушения пожара на складах на улице Писемского опубликовал областной главк МЧС. Масштабное возгорание сняли на видео при помощи дрона.
Склады с автомобильными запчастями на улице загорелись сегодня в 10:45 утра. Как рассказал начальник пресс-службы ведомства Павел Винаков, на месте работали 69 человек личного состава и 22 единицы основной и специальной пожарной техники.
НГС вел прямую трансляцию с места событий, на то, чтобы справиться с открытым огнем, пожарным потребовалось около часа. Погибших и пострадавших не было.
Ранее НГС писал о страшном пожаре на ГБШ: там горела заправка.