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Стрела строительного крана упала на 30-летнего мужчину в селе Верх-Тула под Новосибирском

Следователи начали проверку

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Проверку проводят следователи города Обь

Проверку проводят следователи города Обь

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Следователи СК РФ по НСО объявили о старте доследственной проверки по факту гибели мужчины на строительной площадке в селе Верх-Тула под Новосибирском.

— 2 апреля на строительной площадке в селе Верх-Тула в Новосибирской области на 30-летнего мужчину упала стрела строительного крана. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте, — пояснили НГС в следкоме.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе — устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В марте на крыльце дома на Вокзальной магистрали, 3 в Новосибирске погибла 80-летняя пенсионерка. Женщину придавило креслом, которое выкинули из окна 7-го этажа. Корреспонденты НГС побывали на месте и поговорили с жителями дома об утреннем происшествии.

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