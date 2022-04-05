Стрела строительного крана упала на 30-летнего мужчину в селе Верх-Тула под Новосибирском

Следователи СК РФ по НСО объявили о старте доследственной проверки по факту гибели мужчины на строительной площадке в селе Верх-Тула под Новосибирском.
— 2 апреля на строительной площадке в селе Верх-Тула в Новосибирской области на 30-летнего мужчину упала стрела строительного крана. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте, — пояснили НГС в следкоме.
По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе — устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В марте на крыльце дома на Вокзальной магистрали, 3 в Новосибирске погибла 80-летняя пенсионерка. Женщину придавило креслом, которое выкинули из окна 7-го этажа. Корреспонденты НГС побывали на месте и поговорили с жителями дома об утреннем происшествии.