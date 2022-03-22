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Спасатели выехали на шахту «Листвяжная» в Кузбассе после сообщения о превышении уровня газа

На месте идет эвакуация

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В Ростехнадзоре подтвердили, что спасатели отправились на предприятие

В Ростехнадзоре подтвердили, что спасатели отправились на предприятие

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Сотрудники военизированного горноспасательного отряда выехали на шахту «Листвяжная» в городе Белово, где в ноябре прошлого года произошел взрыв и погиб 51 человек. Как рассказал NGS42.RU знакомый с ситуацией источник, на предприятии выявили превышение газа.

— Из-за сигнала о превышении газа на место выехали два отряда ВГСЧ для изучения обстановки, — рассказал собеседник.

Он также уточнил, что на шахте идет эвакуация, но ситуация оценивается как некритичная, все работники действуют согласно инструкциям.

В кузбасском отделении Ростехнадзора NGS42.RU подтвердили выезд спасателей на предприятие из-за сообщения о превышении уровня газа.

Редакция NGS42.RU обратилась за комментарием в пресс-службу холдинга «СДС», которому принадлежит шахта, там ответили, что «за комментарием следует обратиться к контролирующим органам».

25 ноября 2021 года произошел взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Белове. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе горноспасатели. Тела всех умерших подняли на поверхность к 13 декабря.

В числе обвиняемых и подозреваемых находятся руководители предприятия, глава холдинга Михаил Федяев, сотрудники кузбасского Ростехнадзора.

На следующий день после взрыва на шахте губернатор Сергей Цивилёв рассказал, что власти представят к награде шахтеров, которые первыми бросились на помощь своим коллегам. В феврале власти уточнили, что в ближайшее время не планируют никого награждать.

По последним данным, на шахте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, а также ведется расследование обстоятельств ЧП.

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авариягазшахта«Листвяжная»
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