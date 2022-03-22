Спасатели выехали на шахту «Листвяжная» в Кузбассе после сообщения о превышении уровня газа

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда выехали на шахту «Листвяжная» в городе Белово, где в ноябре прошлого года произошел взрыв и погиб 51 человек. Как рассказал NGS42.RU знакомый с ситуацией источник, на предприятии выявили превышение газа.



— Из-за сигнала о превышении газа на место выехали два отряда ВГСЧ для изучения обстановки, — рассказал собеседник.

Он также уточнил, что на шахте идет эвакуация, но ситуация оценивается как некритичная, все работники действуют согласно инструкциям.