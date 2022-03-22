Спасатели выехали на шахту «Листвяжная» в Кузбассе после сообщения о превышении уровня газа

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда выехали на шахту «Листвяжная» в городе Белово, где в ноябре прошлого года произошел взрыв и погиб 51 человек. Как рассказал NGS42.RU знакомый с ситуацией источник, на предприятии выявили превышение газа.
— Из-за сигнала о превышении газа на место выехали два отряда ВГСЧ для изучения обстановки, — рассказал собеседник.
Он также уточнил, что на шахте идет эвакуация, но ситуация оценивается как некритичная, все работники действуют согласно инструкциям.
В кузбасском отделении Ростехнадзора NGS42.RU подтвердили выезд спасателей на предприятие из-за сообщения о превышении уровня газа.
Редакция NGS42.RU обратилась за комментарием в пресс-службу холдинга «СДС», которому принадлежит шахта, там ответили, что «за комментарием следует обратиться к контролирующим органам».
25 ноября 2021 года произошел взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Белове. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе горноспасатели. Тела всех умерших подняли на поверхность к
В числе обвиняемых и подозреваемых находятся руководители предприятия, глава холдинга Михаил Федяев, сотрудники кузбасского Ростехнадзора.
На следующий день после взрыва на шахте губернатор Сергей Цивилёв рассказал, что власти представят к награде шахтеров, которые первыми бросились на помощь своим коллегам. В феврале власти уточнили, что в ближайшее время не планируют никого награждать.
По последним данным, на шахте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, а также ведется расследование обстоятельств ЧП.