В соцсетях заявили о пугающем переломе у школьницы под Новосибирском — директор историю опровергла

Директор одной из школ Новосибирской области опровергла информацию о серьезном переломе ноги у ученицы. Ранее информация об этом появилась в соцсетях.
Сообщение о том, что пятиклассница поскользнулась и сломала ногу у школы в селе Завьялово Искитимского района, возникло вечером накануне.
В сообщениях очевидцев говорилось, что девочка получила открытый перелом и всё было залито кровью.
Директор средней общеобразовательной школы села Завьялово Светлана Чибрина сообщила корреспонденту НГС во время утреннего разговора, что у ребенка не перелом, а ушиб. И получила она его во время игры.
Чибрина пообещала рассказать подробности инцидента позже, но в течение дня так и не смогла прокомментировать ситуацию, добавив, что сейчас в учреждении работают сотрудники полиции. После обеда она перестала брать трубку.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что из медицинского учреждения или от родителей девочки заявлений о травмировании не поступало.
В середине февраля в Новосибирске 6-летний мальчик получил сложный перелом, играя в лазертаг. Это произошло в клубе «Медведь» в Советском районе на ОбьГЭСе.