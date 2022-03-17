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В соцсетях заявили о пугающем переломе у школьницы под Новосибирском — директор историю опровергла

В учреждении уверяют, что у ребенка только ушиб

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У школе заверили, что перелома у ребенка не было

У школе заверили, что перелома у ребенка не было

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Директор одной из школ Новосибирской области опровергла информацию о серьезном переломе ноги у ученицы. Ранее информация об этом появилась в соцсетях.

Сообщение о том, что пятиклассница поскользнулась и сломала ногу у школы в селе Завьялово Искитимского района, возникло вечером накануне.

В сообщениях очевидцев говорилось, что девочка получила открытый перелом и всё было залито кровью.

Сообщения о происшествии стали появляться 16 марта

Сообщения о происшествии стали появляться 16 марта

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Директор средней общеобразовательной школы села Завьялово Светлана Чибрина сообщила корреспонденту НГС во время утреннего разговора, что у ребенка не перелом, а ушиб. И получила она его во время игры.

Чибрина пообещала рассказать подробности инцидента позже, но в течение дня так и не смогла прокомментировать ситуацию, добавив, что сейчас в учреждении работают сотрудники полиции. После обеда она перестала брать трубку.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что из медицинского учреждения или от родителей девочки заявлений о травмировании не поступало.

В середине февраля в Новосибирске 6-летний мальчик получил сложный перелом, играя в лазертаг. Это произошло в клубе «Медведь» в Советском районе на ОбьГЭСе.

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