В Новосибирске 6-летний мальчик получил сложный перелом, играя в лазертаг — в компании заявили, что их вины нет

В Новосибирске 6-летний мальчик получил сложный перелом, играя в лазертаг. Это произошло вчера, 19 февраля, в клубе «Медведь» в Советском районе на ОбьГЭСе.
Лазертаг — это командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Сенсоры размещаются на жилетах, касках или повязках.
Мама пострадавшего ребенка рассказала НГС, как всё произошло.
— Он пришел на день рождения к другу. Дети спустились, начали играть, и он упал. Там очень жесткий бетонный пол. Палец сразу посинел, он перестал его чувствовать через несколько минут. Было сразу ясно, что это перелом, потому что палец был загнут. Мы сами поехали в травмпункт. Там нам сделали снимки и диагностировали внутрисуставной перелом со смещением (справка есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.). До 25 февраля нас будут наблюдать, если всё срастется само — мы будем очень рады, в противном случае сына ждет оперативное вмешательство.
Мария оказалась поражена, насколько сотрудники отнеслись безразлично к этой ситуации.
— Со мной никто не пытался связаться, я сама вышла на связь. Сотрудники сказали, что их вины нет. Я не спорю, нас никто не толкал. Меня больше смутило, что помощи ребенку никакой оказано не было — даже аптечки у них нет. Директор отказывается со мной общаться. Более того, даже его имя мне не назвали. После моих сторис мне написали с их аккаунта, но никакой конкретной помощи предложено не было, — говорит Мария.
Корреспондент НГС позвонил по указанному телефону компании в 2ГИС, но сотрудник, выслушав суть вопроса, положил трубку и больше на звонки не отвечал.
Дети нередко получают травмы во время забав. 15 января в спортивно-оздоровительном комплексе «Армада» в Краснообске 7-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника.