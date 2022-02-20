В Новосибирске 6-летний мальчик получил сложный перелом, играя в лазертаг — в компании заявили, что их вины нет

Корреспондент НГС позвонил по указанному телефону компании в 2ГИС, но сотрудник, выслушав суть вопроса, положил трубку и больше на звонки не отвечал.

Дети нередко получают травмы во время забав. 15 января в спортивно-оздоровительном комплексе «Армада» в Краснообске 7-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника.

