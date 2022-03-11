Умер солист «Отпетых мошенников». Его обнаружили мертвым в его доме Подмосковье

Зинуров прославился как солист легендарной петербургской группы «Отпетые мошенники», которая была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов, а продюсером выступал Евгений Орлов. Группа выпустила песни «Всяко-разно», «Бросай курить», «Девушки бывают разные» и «Люби меня люби».