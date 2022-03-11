Умер солист «Отпетых мошенников». Его обнаружили мертвым в его доме Подмосковье

Скончался солист «Отпетых мошенников» Том Хаос (настоящее имя — Вячеслав Зинуров), сообщает издание StarHit. Артисту было 50 лет.
По словам представителей музыканта, 10 марта он должен был дать два интервью, однако после полудня перестал выходить на связь.
По данным Baza, тело музыканта было найдено в его в доме в деревне Капорки, Дмитровского района Подмосковья. Его обнаружил сосед сегодня в 19 часов по московскому времени. Сестра музыканта не могла до него дозвониться и попросила соседа выяснить, что случилось. Сообщается, что музыкант в последнее время был в депрессии.
В августе 2021 года Вячеслав Зинуров объявил, что покидает «Отпетые мошенники» из-за финансовых разногласий. По словам солиста, Сергей Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму денег, поэтому вопрос этот они будут решать через суд. Вместо него в «Отпетые мошенники» пришел Алексей Радченко.
— У него была очень сильная депрессия из-за последней передачи на ТВ, — рассказал «КП-Петербург» концертный директор группы Линар. — Но самый сильный удар был все-таки уход из группы. Это была для него боль. И вот так случилось. Говорят, что он покончил с собой. Я узнал это от супруги Гарика.
Зинуров прославился как солист легендарной петербургской группы «Отпетые мошенники», которая была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов, а продюсером выступал Евгений Орлов. Группа выпустила песни «Всяко-разно», «Бросай курить», «Девушки бывают разные» и «Люби меня люби».