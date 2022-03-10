Годовалых двойняшек и женщину на ИВЛ эвакуировали из пожара в пятиэтажке под Новосибирском

Семью с годовалыми двойняшками и нетранспортабельную женщину на ИВЛ спасли от пожара в селе Криводановка под Новосибирском вечером 9 марта. Об этом сообщили сегодня в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.
Очевидцы обратились в экстренные службы около 18:00, сообщив о задымлении в подъезде многоэтажки. Спустя шесть минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К этому времени самостоятельно эвакуировались восемь человек. Приступив к тушению очага возгорания на втором этаже, пожарные одновременно проводили обход соседних квартир.
— В ходе разведки при помощи спасательных устройств личный состав дежурного караула спас двух детей возрастом чуть более года и помог эвакуироваться их родителям из квартиры на четвертом этаже, — сообщили в управлении.
В это же время в другой квартире спасатели отыскали женщину, находящуюся на искусственной вентиляции легких. При помощи дымососа пожарные обеспечили медикам безопасный коридор до квартиры сельчанки, там ей оказали всю необходимую помощь. В госпитализации она не нуждалась.
— Всего на происшествие реагировали 29 человек и 8 единиц техники, — сообщили в управлении.
Причину пожара установят дознаватели МЧС России.
На выходных пожар произошел в квартире на улице Ядринцевской, когда внутри помещения находились два человека. Пожарным удалось эвакуировать их из горящего здания.