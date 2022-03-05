«Эвакуировали 4 человек»: подробности утреннего пожара в центре Новосибирска

Во время пожара, который произошел утром 5 марта на Ядринцевской, 16, эвакуировали четырех человек. Двое из них находились в горящей квартире.
По уточненным данным пресс-службы МЧС, пожарные передали пострадавших специалистам бригады скорой медицинской помощи.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Как рассказал главный врач скорой помощи Новосибирской области Александр Балабушевич, из-за пожара никого не госпитализировали.
Утром 3 марта в Кировском районе Новосибирска случился пожар в