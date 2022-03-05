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«Эвакуировали 4 человек»: подробности утреннего пожара в центре Новосибирска

Улица была перекрыта пожарными машинами

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Вызов сотрудникам МЧС поступил в 09:25, это было сообщение от очевидца о дыме из квартиры в <nobr class="_">5-этажном</nobr> доме на Ядринцевской

Вызов сотрудникам МЧС поступил в 09:25, это было сообщение от очевидца о дыме из квартиры в 5-этажном доме на Ядринцевской

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Во время пожара, который произошел утром 5 марта на Ядринцевской, 16, эвакуировали четырех человек. Двое из них находились в горящей квартире.

По уточненным данным пресс-службы МЧС, пожарные передали пострадавших специалистам бригады скорой медицинской помощи.

Первые пожарные подразделения прибыли на место через 4 минуты. В это время, как рассказали в пресс-службе МЧС, из квартиры со второго этажа вырывалось пламя и шел густой черный дым

Первые пожарные подразделения прибыли на место через 4 минуты. В это время, как рассказали в пресс-службе МЧС, из квартиры со второго этажа вырывалось пламя и шел густой черный дым

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В ходе разведки в подъезде обнаружено плотное задымление. Одновременно с поиском очага горения и тушением пожара сотрудники МЧС России искали людей и эвакуировали их

В ходе разведки в подъезде обнаружено плотное задымление. Одновременно с поиском очага горения и тушением пожара сотрудники МЧС России искали людей и эвакуировали их

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При помощи спасательных устройств звенья газодымозащитной службы спасли четырех человек, выведя жильцов из задымленного подъезда на свежий воздух. Двое из них были обнаружены в горящей квартире

При помощи спасательных устройств звенья газодымозащитной службы спасли четырех человек, выведя жильцов из задымленного подъезда на свежий воздух. Двое из них были обнаружены в горящей квартире

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В течение 13 минут с момента прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. По оперативным данным, горели домашние вещи и мебель на предварительной площади <nobr class="_">24 кв. м</nobr>. Всего на происшествие реагировали около 30 человек и 9 единиц техники. При помощи тепловизоров пожарные проверили горящую и смежные квартиры на наличие скрытых очагов горения

В течение 13 минут с момента прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. По оперативным данным, горели домашние вещи и мебель на предварительной площади 24 кв. м. Всего на происшествие реагировали около 30 человек и 9 единиц техники. При помощи тепловизоров пожарные проверили горящую и смежные квартиры на наличие скрытых очагов горения

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Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Как рассказал главный врач скорой помощи Новосибирской области Александр Балабушевич, из-за пожара никого не госпитализировали.

Утром 3 марта в Кировском районе Новосибирска случился пожар в 17-этажном доме. Из здания эвакуировали 4 человек, еще 8 выбежали сами.

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