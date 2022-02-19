На автомобиль сибирячки сошла лавина, когда она ехала по Красному проспекту. Ущерб ей обещали возместить уже завтра

Сегодня днем, 19 февраля, на Красном проспекте на автомобиль жительницы Новосибирска Светланы Олонцевой рухнула снежная лавина. В этот момент они с супругом проезжали под пешеходным мостом в районе бывшего автовокзала.
— Мы двигались в сторону Речного вокзала, когда около 14:38 с надземного перехода на нас упала снежная лавина. Хлопок был очень громкий, супруг сразу нажал на тормоз. Я позвонила в 112, вызвала ГИБДД, но полиция так и не приехала. Вместо них через
Алексей Захаров, директор ООО «Иссо Сибирь» (компания занимается содержанием порядка
— Мы им всё возместим полностью, весь ущерб. Я им дал расписку. Они уже нашли стекло, завтра я им оплачиваю издержки. Такое бывает, мы живем в Сибири. Небольшой форс-мажор произошел. Немного недооценили ситуацию. Сегодня оттепель была буквально два часа — и козырек один свалился вниз.
По словам директора компании, в очищении строений есть свои особенности, ограничивающие их работу.
— Когда мосты строились, не предусмотрели возможности снимать снег без специальной техники с помощью трапов. Трафик на Красном проспекте насыщенный — там днем не поработаешь. Вчера мы убирали два других моста, этот оставили на сегодня. Сегодня в ночь будет работать специальная вышка. По правилам у нас заложено хотя бы раз в месяц убирать, но мы всегда смотрим по накопившемуся снегу, — рассказал Алексей Захаров.
В ГИБДД НГС сообщили, что не выезжают на такие вызовы.
— Обвал снега на ТС — это направление отдела полиции, к дорожно-транспортным не относится, экипаж не выезжал, — рассказала инспектор пропаганды БДД Госавтоинспекции города Новосибирска капитан полиции Ирина Новак.
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