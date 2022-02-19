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На автомобиль сибирячки сошла лавина, когда она ехала по Красному проспекту. Ущерб ей обещали возместить уже завтра

Лобовое стекло оказалось разбито

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Помимо лобового стекла, оказался сломан дворник и поцарапана стойка

Помимо лобового стекла, оказался сломан дворник и поцарапана стойка

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Сегодня днем, 19 февраля, на Красном проспекте на автомобиль жительницы Новосибирска Светланы Олонцевой рухнула снежная лавина. В этот момент они с супругом проезжали под пешеходным мостом в районе бывшего автовокзала.

— Мы двигались в сторону Речного вокзала, когда около 14:38 с надземного перехода на нас упала снежная лавина. Хлопок был очень громкий, супруг сразу нажал на тормоз. Я позвонила в 112, вызвала ГИБДД, но полиция так и не приехала. Вместо них через 2,5 часа приехал представитель компании, обслуживающей пешеходный переход.

Алексей Захаров, директор ООО «Иссо Сибирь» (компания занимается содержанием порядка 40 искусственных сооружений на дорогах Новосибирска, в том числе этого перехода), заявил НГС, что материальный ущерб будет возмещен уже завтра.

— Мы им всё возместим полностью, весь ущерб. Я им дал расписку. Они уже нашли стекло, завтра я им оплачиваю издержки. Такое бывает, мы живем в Сибири. Небольшой форс-мажор произошел. Немного недооценили ситуацию. Сегодня оттепель была буквально два часа — и козырек один свалился вниз.

По словам директора компании, в очищении строений есть свои особенности, ограничивающие их работу.

— Когда мосты строились, не предусмотрели возможности снимать снег без специальной техники с помощью трапов. Трафик на Красном проспекте насыщенный — там днем не поработаешь. Вчера мы убирали два других моста, этот оставили на сегодня. Сегодня в ночь будет работать специальная вышка. По правилам у нас заложено хотя бы раз в месяц убирать, но мы всегда смотрим по накопившемуся снегу, — рассказал Алексей Захаров.

В ГИБДД НГС сообщили, что не выезжают на такие вызовы.

— Обвал снега на ТС — это направление отдела полиции, к дорожно-транспортным не относится, экипаж не выезжал, — рассказала инспектор пропаганды БДД Госавтоинспекции города Новосибирска капитан полиции Ирина Новак.

Также мы сообщали, что делать, если глыба снега разбила машину. Кто должен за это заплатить — рассказываем на примерах с советами юриста.

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