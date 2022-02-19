На автомобиль сибирячки сошла лавина, когда она ехала по Красному проспекту. Ущерб ей обещали возместить уже завтра

Сегодня днем, 19 февраля, на Красном проспекте на автомобиль жительницы Новосибирска Светланы Олонцевой рухнула снежная лавина. В этот момент они с супругом проезжали под пешеходным мостом в районе бывшего автовокзала.

— Мы двигались в сторону Речного вокзала, когда около 14:38 с надземного перехода на нас упала снежная лавина. Хлопок был очень громкий, супруг сразу нажал на тормоз. Я позвонила в 112, вызвала ГИБДД, но полиция так и не приехала. Вместо них через 2,5 часа приехал представитель компании, обслуживающей пешеходный переход.