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Груженная металлоломом фура столкнулась с иномаркой под Новосибирском — водитель в больнице

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего

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От удара «Тойоту» смяло

От удара «Тойоту» смяло

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Вечером в пятницу, 4 февраля, в городе Бердске Новосибирской области произошло ДТП с участием фуры и иномарки.

По данным паблика «АвтоБердск», большегруз, груженный металлоломом, двигался в сторону Искитима. Как сообщают очевидцы, на светофоре «Тойота» не пропустила фуру, в результате чего произошло столкновение.

Водителя доставили в больницу

Водителя доставили в больницу

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— В 20:50 в полицию поступило сообщение о столкновении грузового автомобиля с легковым на участке трассы Р-256 в городе Бердске. На место немедленно выехали сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его с травмами доставили в медицинское учреждения, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В минувший четверг, 3 февраля, на трассе столкнулись «Газель» и «Рено» — погибли два человека, машины сгорели дотла.

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