Груженная металлоломом фура столкнулась с иномаркой под Новосибирском — водитель в больнице

Вечером в пятницу, 4 февраля, в городе Бердске Новосибирской области произошло ДТП с участием фуры и иномарки.
По данным паблика «АвтоБердск», большегруз, груженный металлоломом, двигался в сторону Искитима. Как сообщают очевидцы, на светофоре «Тойота» не пропустила фуру, в результате чего произошло столкновение.
— В 20:50 в полицию поступило сообщение о столкновении грузового автомобиля с легковым на участке трассы
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В минувший четверг, 3 февраля, на трассе столкнулись «Газель» и «Рено» — погибли два человека, машины сгорели дотла.