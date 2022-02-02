Раскрываемость преступлений в Новосибирске составляет 30,6%. Об этом сегодня, 2 февраля, заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Новосибирской области, посвященного итогам работы в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Демешин поручил прокуратуре НСО проанализировать причины снижения количества выявленных преступлений, совершенных в сферах оборота наркотиков, ЖКХ, учитывая их высокую степень криминализации.
Также заместитель генерального прокурора РФ отметил, что органам правоохраны и прокурорам не удалось кардинально решить вопрос с незаконными предпринимателями, решившими «превратить Новосибирск в очередную игорную зону».
В заседании коллегии приняли участие прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, губернатор региона Андрей Травников, председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив, работники прокуратуры, должностные лица органов государственной власти и правоохранительных органов.
Ранее НГС узнал, на чем сидит Новосибирск. Где и как покупают наркотики и сколько закладок лежит в городе прямо сейчас — мы показали в нашем исследовании регионального наркорынка.