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Раскрываемость преступлений в Новосибирске составляет 30%

Названы самые криминальные сферы

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Заместитель генерального прокурора РФ поручил прокуратуре НСО проанализировать причины снижения количества выявленных преступлений

Заместитель генерального прокурора РФ поручил прокуратуре НСО проанализировать причины снижения количества выявленных преступлений

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Раскрываемость преступлений в Новосибирске составляет 30,6%. Об этом сегодня, 2 февраля, заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Новосибирской области, посвященного итогам работы в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Демешин поручил прокуратуре НСО проанализировать причины снижения количества выявленных преступлений, совершенных в сферах оборота наркотиков, ЖКХ, учитывая их высокую степень криминализации.

Также заместитель генерального прокурора РФ отметил, что органам правоохраны и прокурорам не удалось кардинально решить вопрос с незаконными предпринимателями, решившими «превратить Новосибирск в очередную игорную зону».

В заседании коллегии приняли участие прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, губернатор региона Андрей Травников, председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив, работники прокуратуры, должностные лица органов государственной власти и правоохранительных органов.

Ранее НГС узнал, на чем сидит Новосибирск. Где и как покупают наркотики и сколько закладок лежит в городе прямо сейчас — мы показали в нашем исследовании регионального наркорынка.

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