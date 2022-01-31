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Сгореть живьем или разбиться — шансов выжить не было. Как герой Кремлин чудом спас трех студентов от смерти

По мнению экспертов, этот случай войдет в топ самых необычных подвигов

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Спасенные и спасители

Спасенные и спасители

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В столичном районе Южное Чертаново до сих пор переваривают эту историю, не веря в ее чудесный исход. Ведь всё могло закончиться гораздо трагичнее. Во время мощного пожара двое парней, спаслись, выпрыгнув из окна 8-го этажа, да еще вытащили девушку из сгорающей дотла квартиры. Несмотря на расплавленный пластик, капающий ребятам на шеи и руки, несмотря на дым и гарь, застилавшую глаза, и грандиозную высоту для таких трюков, они не испугались и совершили решительно невозможное. И в этой ситуации спасение девушки — не главное чудо. Но давайте по порядку.

Итак, знакомьтесь с главными героями — Адель Ахметзянов, Тимур Закиров и его девушка Ирина Ерпулёва. Пожар произошел в квартире, которую ребята все вместе снимали. В тот день к ним пришел общий приятель Игорь. Компания весело общалась на кухне, обсуждая свои дела, когда из коридора внезапно раздался хлопок и запахло горелыми проводами. Ребята тут же открыли дверь, чтобы узнать, что к чему.

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Огонь распространялся мгновенно. Буквально через секунды квартира была объята пламенем, всё заволокло едким дымом. Выбежать из квартиры уже было невозможно. Началась паника. Шансов остаться в живых уже, кажется, не оставалось совсем. Пытаясь что-то предпринять, друзья разделились: девушка осталась одна в самой дальней комнате, Адель с Тимуром — в центральной, ближе к очагу возгорания. Игорь, как они думали, успел выбежать из квартиры.

От безысходности Тимур с Аделем не растерялись и сиганули в открытое в окно. Как оказалось, этот вариант был гораздо лучше, чем стоять и ждать смерти от удушья. Ребята зацепились за внешнюю часть подоконника. Под ними — десятки метров пустоты, над ними — валящий из квартиры едкий дым. И там, и там — верная смерть. На такой высоте молодым пацанам оставалось только уповать на Всевышнего.

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— Мы молились, думая, что придется прыгать, — рассказал MSK1.RU Адель. — Это лучше, чем остаться там и сгореть. Висеть было уже невозможно, силы были на исходе.

Внезапно их молитвы были услышаны. Им открыл окно сосед, живущий на этаж ниже. Им оказался человек с символичной для России фамилией Константин Кремлин.

Настоящий герой Константин себя героем не считает

Настоящий герой Константин себя героем не считает

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Как потом рассказал журналисту MSK1.RU Константин, жильцы всего дома считали юных квартиросъемщиков не вполне благонадежными. Из квартиры постоянно доносились ругань и шум. Соседи часто из-за этого выясняли с жильцами отношения. Поэтому, когда Константин в очередной раз услышал крики соседей сверху, особого значения этому не придал — подумал, что бузят в очередной раз, — признается Константин. Но когда повалил дым, стало невозможно дышать — дело начало принимать совсем другой оборот. Тут в окне и показались две пары ног наших знакомых — Тимура и Аделя.

По словам Константина, он и представить не мог, что сможет удержать сразу двоих здоровых парней, но действовать нужно было решительно. Константин резко затащил Тимура к себе, затем они вдвоем подхватили Аделя. Ребята тут же организовали операцию по спасению Ирины. Она к тому моменту тоже выбралась в окно, после чего ее поймали друзья, которые стояли на наружном подоконнике, страхуя друг друга. Позже, оправившись от шока, они увидели, что их руки и плечи покрыты волдырями из-за расплавившегося пластика.

В итоге все чудом остались живы. Игорю повезло меньше всего, оказалось, что он не успел выбежать из квартиры, когда ребята выпрыгивали из окон. Его из огня выносили пожарные. У Игоря — 40 процентов ожогов тела, сейчас он находится в реанимации. У Тимура — 10–20% ожогов тела, он тоже попал в больницу. Аделя с Ириной не госпитализировали.

Ирина приходит в себя

Ирина приходит в себя

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Когда пожарные потушили горящую квартиру (она выгорела за считаные минуты), ребята разъехались: кто — в больницу, кто — в полицию выяснять обстоятельства. История благополучно закончилась для всех.

А мы общаемся с Константином Кремлиным, который оказался главным человеком в судьбе трех студентов. Это вам не матерый супергерой, а обычный работяга, водитель трамвая.

Спрашиваю его о символичной фамилии, откуда родом.

— Сам из Пензенской области, там же отучился на помощника машиниста электровоза. Работать по специальности приехал в Москву, но не сложилось: слишком большой конкурс на эту должность, — рассказывает герой.

Константину 42 года, он холост, детей нет.

Как рассказал он MSK1.RU, героем себя не считает и субботнее происшествие называет случаем, в котором просто нужно было принять участие. Игнорировать такое — преступление. Впрочем, благодарности за помощь Кремлин от спасенных студентов пока так и не услышал. Впрочем, он по этому поводу не сильно расстраивается: Константин оправдывает это молодостью погоревших студентов и шоком, которым им пришлось пережить.

Героем, как мы видим, может стать каждый. Для этого не обязательно уходить на войну, накрывать гранаты телом. Порой достаточно открытого окна, чтобы спасти жизни троим человекам. В последнее время нам приходится рассказывать совсем о других примерах. Как, например, малыш кричал под окнами дома, но так никто и не вышел на помощь. Ребенок просто замерз.

В этом случае всё вышло иначе.

Дом после пожара

Дом после пожара

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По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной проводки. Жильцы дома, которые только и обсуждают случившееся, допускают, что это мог быть и поджог из-за ревности одного из парней к девушке. Сейчас с этим разбираются следователи.

Во время тушения пожара сгоревшего и верхних этажей были спасены десять человек, из них — один ребенок. Пожар тушили полчаса, его площадь составила 50 квадратных метров. Когда пожарные вскрыли дверь соседней квартиры, они спасли еще двух человек. Точные причины возгорания устанавливаются.

Сделали невозможное


А как часто происходят такие ситуации, когда происходит коллапс, и кто-то по этому поводу принимает безумное решение, а в итоге всё не заканчивается еще большей трагедией? Правильно ли поступили ребята, когда решили спасти подругу? Ситуацию комментирует Денис фон Мекк, историк пожарного дела, специалист, сотрудник Всероссийского научного-исследовательского института противопожарной обороны.

— На мой взгляд, это очень хорошая демонстрация против расхожего мнения, что молодежь у нас никакая, никаких интересов у нее нет, страну свою не любят, только о себе думают и так далее. Вот мы видим, что молодые люди проявляют поистине героизм, рискуют своей жизнью, абсолютно ставя ее на второй план, и занимаются спасением человека в той ситуации, когда еще не прибыли пожарные расчеты. Действие происходит в населенном пункте, по закону пожарные расчеты должны прибыть в течение 10 минут. Вот во время первой стадии развития пожара они и придумали такой хитрый способ — переместиться с 9-го этажа на 8-й. Честь им и хвала. Потом, я думаю, их приставят к награде. Мне кажется, такие ребята — надежда нашей страны.

— А сам случай — редчайший, — продолжает Денис фон Мекк. — Это, безусловно, должно войти в топ-3 самых интересных героических поступков. Я занимаюсь пожарной безопасностью 30 лет, возможно, что-то было и до меня, но я не припоминаю таких вещей. Хотелось бы, что этот пример был на виду. Для того, чтобы и молодые люди знали, какие они молодцы, и старшее поколение с благодарностью относилось и к молодежи, и к тем, кто вырастил такую молодежь. Еще совсем маленькие видели пример для себя в этих старших ребятах.

Скажите, а стоит ли рисковать в таких ситуациях, чтобы спасти другого человека? Или своя жизнь дороже?

— Каждый сам принимает для себя решение. Конечно, могли бы быть катастрофические последствия. В любом случае ребята сделали невозможное. Спасибо всем, кто о себе думает меньше, чем о спасаемом человеке.

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Москвапожарпожар в многоквартирном доме
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