Сгореть живьем или разбиться — шансов выжить не было. Как герой Кремлин чудом спас трех студентов от смерти

Огонь распространялся мгновенно. Буквально через секунды квартира была объята пламенем, всё заволокло едким дымом. Выбежать из квартиры уже было невозможно. Началась паника. Шансов остаться в живых уже, кажется, не оставалось совсем. Пытаясь что-то предпринять, друзья разделились: девушка осталась одна в самой дальней комнате, Адель с Тимуром — в центральной, ближе к очагу возгорания. Игорь, как они думали, успел выбежать из квартиры.



От безысходности Тимур с Аделем не растерялись и сиганули в открытое в окно. Как оказалось, этот вариант был гораздо лучше, чем стоять и ждать смерти от удушья. Ребята зацепились за внешнюю часть подоконника. Под ними — десятки метров пустоты, над ними — валящий из квартиры едкий дым. И там, и там — верная смерть. На такой высоте молодым пацанам оставалось только уповать на Всевышнего.

