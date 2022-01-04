Новосибирцы стали участниками двух серьезных ДТП в Республике Алтай за один день

В воскресенье, 2 января, в Республике Алтай с разницей в несколько часов произошли два ДТП с участием жителей Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Первое ДТП случилось около 15:30 часов в Майминском районе — там столкнулись автомобили Toyota Sienna и Nissan Juke. 58-летний житель села Кош-Агач за рулем автомобиля Toyota Sienna, при движении со стороны села Манжерок в направлении села Майма выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Nissan Juke, за рулем которого находилась 36-летняя жительница Новосибирской области.