Новосибирцы стали участниками двух серьезных ДТП в Республике Алтай за один день

В воскресенье, 2 января, в Республике Алтай с разницей в несколько часов произошли два ДТП с участием жителей Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Первое ДТП случилось около 15:30 часов в Майминском районе — там столкнулись автомобили Toyota Sienna и Nissan Juke. 58-летний житель села Кош-Агач за рулем автомобиля Toyota Sienna, при движении со стороны села Манжерок в направлении села Майма выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Nissan Juke, за рулем которого находилась 36-летняя жительница Новосибирской области.
В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир автомобиля Nissan Juke, житель Новосибирской области, но госпитализация не потребовалась.
В отношении 58-летнего жителя села Кош-Агач возбуждено административное дело по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ («выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»).
Спустя несколько часов, около 18:40 часов, в селе Артыбаш Турочакского района 38-летний житель Новосибирска за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota RAV4 с 33-летним жителем Бийска за рулем.
В результате ДТП в Турочакскую районную больницу была госпитализирована пассажир автомобиля Toyota RAV4, 45-летняя жительница Бийска.
В отношении новосибирца-водителя Toyota Land Cruiser Prado возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ («нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда»).
Вчера вечером, 3 января, сибиряк взял на буксир Nissan и попал в ДТП — теперь его ищет полиция.