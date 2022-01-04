Сибиряк взял на буксир Nissan и попал в ДТП — теперь его ищет полиция

В Карасукском районе вчера вечером, 3 января, произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области, мужчина за рулем кроссовера (предположительно Mitsubishi Outlander) взялся отбуксировать Nissan Primera с
— Он двигался со стороны села Белое в направлении села Кукарка. На
В результате аварии с места ДТП госпитализировали обоих водителей. Многочисленные травмы получили пассажиры Nissan —
Личность водителя кроссовера, а также автомобиль, на котором он передвигался, пока не установлены. Отделение ГИБДД МО МВД России «Карасукский» просит очевидцев ДТП связаться с дежурной частью отдела по телефонам:
Вчера в Бердске Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб водитель внедорожника Nissan. По словам родственника погибшего, водитель двигался по внутриквартальному проезду около школы