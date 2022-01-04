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Сибиряк взял на буксир Nissan и попал в ДТП — теперь его ищет полиция

Авария произошла в Карасукском районе

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ДТП произошло 3 января в 19.15

ДТП произошло 3 января в 19.15

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В Карасукском районе вчера вечером, 3 января, произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области, мужчина за рулем кроссовера (предположительно Mitsubishi Outlander) взялся отбуксировать Nissan Primera с 39-летним водителем и пассажирами.

— Он двигался со стороны села Белое в направлении села Кукарка. На 25-м километре автодороги Н-1001 Ирбизино — Кукарка водитель буксируемого автомобиля потерял управление и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2121 под управлением 53-летнего мужчины. После столкновения трос был оборван, а водитель, буксировавший автомобиль Nissan, с места происшествия скрылся, — отметили в Госавтоинспекции.

В аварии пострадали четверо человек

В аварии пострадали четверо человек

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Полиция ищет свидетелей произошедшего

Полиция ищет свидетелей произошедшего

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В результате аварии с места ДТП госпитализировали обоих водителей. Многочисленные травмы получили пассажиры Nissan — 30-летний мужчина и 63-летняя женщина, их тоже доставили в больницу.

Личность водителя кроссовера, а также автомобиль, на котором он передвигался, пока не установлены. Отделение ГИБДД МО МВД России «Карасукский» просит очевидцев ДТП связаться с дежурной частью отдела по телефонам: 8 (383 55) 33 222; (383) 232 81 44.

Вчера в Бердске Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб водитель внедорожника Nissan. По словам родственника погибшего, водитель двигался по внутриквартальному проезду около школы № 5 и врезался в трактор, который убирал территорию. Он также отметил, что, по данным судмедэкспертов, смерть наступила не в результате ДТП, а из-за проблем со здоровьем.

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