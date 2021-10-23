Водитель «Мерседеса» сбил насмерть пешехода в Новосибирской области

Вчера вечером, 22 октября, на автодороге К-38 Тогучин — Степногутово автомобиль Mercedes-Benz E 200 сбил пешехода. ДТП произошло в 10 км от села Степногутово, известно, что за рулем находился 65-летний мужчина.
— Около 20:50 водитель совершил наезд на пешехода. Мужчина (на вид 40–45 лет) скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, а также личность погибшего мужчины.
В начале октября в Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП: автомобиль Toyota вылетел с дороги и врезался в остановку. Погиб 39-летний водитель.