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Глава СКР поручил добиться ареста пьяного водителя, который насмерть сбил 10-летнюю девочку в НСО

Следователи возбудили уголовное дело

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Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смертельном ДТП

Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смертельном ДТП

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Глава СКР поручил следователям добиться ареста пьяного водителя из Венгерово

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям добиться ареста подозреваемого в совершении ДТП в селе Венгерово в Новосибирской области, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

— Органами СУ СК России возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В субботу вечером, 24 апреля, пьяный 19-летний парень на «Ладе Ларгус» без водительского удостоверения сбил 10-летнюю девочку. Школьница скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемый был задержан. Как сообщалось в полиции, парень ранее не был судим, нигде не учится и не работает.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям добиться обжалования постановления суда, который не стал арестовывать двух авиадебоширов из Толмачёво.

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Александр БастрыкинСК РФсмертельное ДТП
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