Пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный люк в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска пятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Ребёнка смогла достать его мама.
Инцидент произошел вечером 23 декабря около шести часов между домами Костычева, 19 и Серафимовича, 26/1. О происшествии корреспонденту НГС рассказала мама пятилетнего мальчика — Татьяна Клыга.
— Сын шел по тропинке позади меня. Вдруг дочка знакомой повернулась и сказала, что мой сын пропал. Я обернулась и увидела пустое поле, побежала обратно и услышала откуда-то крики, затем следы на снегу и темную дыру в земле. Я подбежала — голова сына была примерно на расстоянии вытянутой руки, он кричал, а я никак не могла дотянуться, чтобы его подхватить. Подруга держала меня, а я туда залезла и вытащила сына за подмышки. Он плакал, говорил, что ноги мокрые.
После происшествия женщина обратилась в службу 112.
— Обращение поступило в седьмом часу и было передано в МЧС, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.
— Позже мне позвонили из теплосетей, рассказали, что алкаши снимают крышки с люков, может, на продажу, не знаю, и они по вечерам с полицией ездят, ищут открытые люки. У них за три дня уже шесть обращений именно по Серафимовича, Римского-Корсакова. Я попросила, чтобы они хотя бы временно хоть как-то прикрыли люк, там же люди, дети, собаки ходят. И мне еще сказали, что все эти колодцы заполнены кипятком и нам еще повезло! — рассказывает женщина.
Также соседи сообщили Татьяне, что вечером после происшествия к ее квартире приходили сотрудники полиции, когда ее не было дома. А уже сегодня, 24 декабря, женщине позвонили из полиции и попросили подойти в отделение, взяв с собой необходимые документы. В полиции отказались комментировать ситуацию, попросив у корреспондента НГС письменный запрос.
Пока неизвестно, кому принадлежит люк, НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, что уточнить информацию. В компании СГК отметили, что люк не их.
— Об инциденте нам известно, но люк не принадлежит СГК. Причиной могло стать массовое воровство крышек люков, — рассказала пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
В марте в городе Обь два маленьких мальчика провалились в открытый люк с ледяной водой — дети 5 и 7 лет пробыли там около 20 минут, пока не приехали спасатели.