24 декабря четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 9/10
usd 75.46
eur 91.98
Тема дняВыходной 31 декабря — для всех? Изучаем документ

Все новости

Все новости

Пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный люк в Новосибирске

Ребенка смогла спасти мама

2 382
25Обсудить

Поделиться

Женщина рассказала, что глубина колодца около 1,7 метра

Женщина рассказала, что глубина колодца около 1,7 метра

Поделиться

В Ленинском районе Новосибирска пятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Ребёнка смогла достать его мама.

Инцидент произошел вечером 23 декабря около шести часов между домами Костычева, 19 и Серафимовича, 26/1. О происшествии корреспонденту НГС рассказала мама пятилетнего мальчика — Татьяна Клыга.

— Сын шел по тропинке позади меня. Вдруг дочка знакомой повернулась и сказала, что мой сын пропал. Я обернулась и увидела пустое поле, побежала обратно и услышала откуда-то крики, затем следы на снегу и темную дыру в земле. Я подбежала — голова сына была примерно на расстоянии вытянутой руки, он кричал, а я никак не могла дотянуться, чтобы его подхватить. Подруга держала меня, а я туда залезла и вытащила сына за подмышки. Он плакал, говорил, что ноги мокрые.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

После происшествия женщина обратилась в службу 112.

— Обращение поступило в седьмом часу и было передано в МЧС, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.

Территория, на которой произошел инцидент

Территория, на которой произошел инцидент

Поделиться

— Позже мне позвонили из теплосетей, рассказали, что алкаши снимают крышки с люков, может, на продажу, не знаю, и они по вечерам с полицией ездят, ищут открытые люки. У них за три дня уже шесть обращений именно по Серафимовича, Римского-Корсакова. Я попросила, чтобы они хотя бы временно хоть как-то прикрыли люк, там же люди, дети, собаки ходят. И мне еще сказали, что все эти колодцы заполнены кипятком и нам еще повезло! — рассказывает женщина.

Также соседи сообщили Татьяне, что вечером после происшествия к ее квартире приходили сотрудники полиции, когда ее не было дома. А уже сегодня, 24 декабря, женщине позвонили из полиции и попросили подойти в отделение, взяв с собой необходимые документы. В полиции отказались комментировать ситуацию, попросив у корреспондента НГС письменный запрос.

Пока неизвестно, кому принадлежит люк, НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, что уточнить информацию. В компании СГК отметили, что люк не их.

— Об инциденте нам известно, но люк не принадлежит СГК. Причиной могло стать массовое воровство крышек люков, — рассказала пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

В марте в городе Обь два маленьких мальчика провалились в открытый люк с ледяной водой — дети 5 и 7 лет пробыли там около 20 минут, пока не приехали спасатели.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ленинский райондетиканализационный люк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (25)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...