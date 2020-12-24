Пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный люк в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска пятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Ребёнка смогла достать его мама.

Инцидент произошел вечером 23 декабря около шести часов между домами Костычева, 19 и Серафимовича, 26/1. О происшествии корреспонденту НГС рассказала мама пятилетнего мальчика — Татьяна Клыга.

— Сын шел по тропинке позади меня. Вдруг дочка знакомой повернулась и сказала, что мой сын пропал. Я обернулась и увидела пустое поле, побежала обратно и услышала откуда-то крики, затем следы на снегу и темную дыру в земле. Я подбежала — голова сына была примерно на расстоянии вытянутой руки, он кричал, а я никак не могла дотянуться, чтобы его подхватить. Подруга держала меня, а я туда залезла и вытащила сына за подмышки. Он плакал, говорил, что ноги мокрые.