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Мой дом «Люди сами просили»: владелец магазина в новосибирской многоэтажке срезал забор — жильцы недовольны

«Люди сами просили»: владелец магазина в новосибирской многоэтажке срезал забор — жильцы недовольны

Хозяин торговой точки уверяет, что сделал это для людей, но его старания не оценили

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29 комментариев

Секцию спили по просьбе владельца магазина

В Новосибирске владелец магазина продуктов в 18-этажном доме жилого комплекса «Акварельный 2.0» самовольно срезал секцию забор для доступа в торговую точку. Жители дома оказались недовольны, но хозяин магазина уверяет, что убрать ограждение его просили покупатели.

Как рассказал редакции НГС один из жителей дома на улице Александра Чистякова, 20, еще в конце сентября неизвестные срезали секцию забора со стороны дома Александра Чистякова, 22/1 и увезли его часть на черной машине.

— Мы подали заявление в полицию, но участники кражи не были привлечены к ответственности. Хозяин магазина сам признался жителям, что это он попросил, чтобы был проход в его магазин. Ущерб жителям ЖК нанесен предварительно около 25 тысяч рублей, — рассказывает житель.

Жильцы написали заявление в полицию

НГС связался с владельцем магазина Максимом, он подтвердил, что секцию забора убрали по его просьбе. По его словам, решение связано с тем, что в лавке продаются социальные товары, а чтобы попасть на территорию, приходится делать крюк.

— Многие люди обращались, просили спилить забор или сделать калитку. В проекте застройщика, когда я покупал коммерческое помещение, забора не было, жильцы установили его сами, — рассказывает владелец.

Максим уверяет, что он предлагал жителям установить калитку, чтобы жители соседних домов могли приходить в магазин. Он уверяет, что инвалидам сложно преодолевать расстояние, а родители не могут отправить в магазин детей.

— Страдают и сами жители, ставят машины на парковку и обходят. Забор глухой, ни калитки, ничего. Я принял решение, попросил парней, они спилили.

Владелец пытался решить вопрос через управляющую компанию, но там не смогли помочь, сказав, что подобное решение должны обсудить сами жильцы. Собственники устанавливать калитку не хотели. Теперь они планируют написать коллективное обращение в следственный комитет.

Недавно возле дома на Толстого, 5 лестницу заварили решеткой — выход с улицы к зданию оказался перекрыт. Теперь жителям сложно дойти до ближайшего магазина.

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Забор ЖК "Акварельный" Магазин Жильцы Многоэтажный дом
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Комментарии
29
Barmaleя
58 минут
Многое делается "по просьбам трудящихся". Но тут, возможно, хозяин просто хотел так привлекать побольше покупателей.
Сибиряк из Питера
1 час
Заборы, заборы, кругом одни заборы...
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