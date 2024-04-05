«Вынь и заплати»: перерасчеты за тепло в Новосибирске дошли до 12 тысяч — как это объяснили в НТСК

Жители домов пребывают в шоке от счетов, которые им выставили ресурсники Источник: Дарья Пона / 74.RU











Жители двух новостроек в Новосибирске получили платежки с большими суммами за отопление в апреле. Об этом они сообщили редакции НГС. В ООО «НТСК» объяснили, почему счета такие большие.



Большие суммы

Собственник квартиры дома «Революция» по адресу улица Кирова, 322 Дмитрий в апреле заметил в платежке за апрель высокий счет за отопление. Мужчина отметил: обычно он платил около 1400–1500 рублей. В апреле пришел счет на сумму 6254,69 рублей. По его словам, такие платежки пришли и другим жильцам дома.



— Раздали платежки по всему дому, и все жильцы в ауте. За прошлый год нам сделали перерасчет. У нас студия, площадь 52 квадрата. Это всего лишь две батареи, ну и ванна, и все. И ладно бы их как-то раскидали, а то вот возьми, вынь, да и заплати. У кого-то из соседей площадь больше — квартиры двухкомнатные, трехкомнатные, поэтому и счета выше — по 9 тысяч сейчас надо платить только за отопление, — возмущается местный житель.



Дмитрий отмечает, что звонил в ресурснабжающую организацию, и там ему пояснили, что с домом они работают по прямому договору.

— Я им сказал: почему вы управляющую компанию не контролируете, не обучаете как-то. А там сказали, что мы сами должны, если жарко, сказать управляющей компании об этом и попросить сделать похолоднее. Но есть же нормы какие-то, которыми должна руководствоваться управляющая компания, — отметил житель дома Дмитрий.

У новосибирца Дмитрия сумма выросла в несколько раз Источник: предоставлено читателем НГС Дмитрием











Сибиряк отметил, что зимой в квартирах бывало жарко. Люди, по его словам, несколько раз звонили слесарю УК и просили сбавить мощность подачи тепла. Но потом слесарь перестал работать в компании. Жильцы сами иногда выключали батареи или делали их похолоднее.



Похожая ситуация произошла и у жителей дома по адресу Красный проспект, 167/4. Новосибирец Глеб еще не живет в своей квартире, там идет ремонт. При этом платежка за отопление в апреле пришла ему на сумму больше 12 тысяч рублей с учетом корректировки.

Новосибирец Глеб тоже получил квитанцию с баснословной суммой за отопление Источник: предоставлено читателем НГС Глебом











— Мы всегда платили по 1773. В ООО «НТСК» мне сказали, что должны были платить по 2600–2500. И якобы это разница, умноженная на 12 месяцев, плюс уже 2500 за март, — рассказал Глеб.



Что говорят в компании

В ООО «НТСК» (СГК) НГС сообщили, что до 31 марта горожане получали годовую корректировку платы за отопление за 2023 год. Для большинства эта сумма оказалась отрицательной, а деньги зачислили в счет будущих платежей. Жителям города вернули 594 миллионов рублей. Но отдельные дома получили корректировку положительную.



— На объем потребления влияет не только длительность отопительного сезона, но также состояние инженерных систем самого дома, его технические характеристики, состояние общедомового прибора учета – это контур ответственности управляющей организации и собственников дома. В случае с домом на Кирова прибор учета был неисправен и не допущен к расчетам, его ввели в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Объем за декабрь 2022 года, январь и февраль 2023 года рассчитан из среднемесячного объема потребления, а с марта по ноябрь 2023 года – по нормативу, далее по прибору учета после его допуска в эксплуатацию, - отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что в 2023 году ежемесячная сумма для оплаты по 1/12 в месяц была определена на основании объема, потребленного домом в 2022 году: он составил 2 472 Гкал. А в 2023 году фактическое потребление, согласно расчетам, нормативу и показаниям общедомового прибора учета (после его допуска в середине ноября) - 3 429 Гкал. Из приведенных данных видно, что начисленный в 2023 году объем меньше фактического потребления 2023 года, поэтому годовая корректировка получилась положительной.

Также в компании отметили, что дом на Кирова находится с энергокомпанией на прямом договоре, как и дом на Красном проспекте.



Что говорят в управляющих компаниях

Дозвониться в управляющую компанию ООО УО «ЭНЕРГИЯ», которая обслуживает дом по адресу Кирова, 322, корреспондент НГС не смогла. Мы направили запрос в компании с просьбой прокомментировать ситуацию.



В управляющей компании ООО УК «МЕГАГРАД», которая обслуживает дом по адресу Красный проспект, 167/4, пояснили: УК отправляет ресурснабжающей компании показания, которые жильцы передают с приборов учета.



— Дом находится на прямых договорах с ресурсоснабжающей организации. Управляющая компания передает показания по индивидуальным приборам учета и по общедомовым приборам учета. Соответственно, все расчеты, начисления, перерасчеты производит ресурсоснабжающая организация. В течение первого квартала по закону делают перерасчет всем, и им в том числе сделали. Общедомовой прибор учета стоит. Сколько он показал, столько мы передали. Тем более, он у нас по GSM-навигации связан напрямую с ресурсниками. То есть, он в режиме онлайн считывает. Сколько гигакалорий дом потребил, столько они начисляют, — отметил заместитель генерального директора ООО УК «МЕГАГРАД» Игорь.



Замгендиректора управляющей компании также добавил, что на указанном доме стоит погодозависимый элеватор. Когда на улице тепло, он автоматически снижает температуру.



В прошлом году НГС подробно рассказывал о том, как проходит перерасчет за отопление, от чего зависит сумма в платежке и что делать, если потребители не согласны с такой суммой.

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