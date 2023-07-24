Июльские испытания теплосетей в Железнодорожном районе отменили

В Новосибирске отменили теплоиспытания, которые должны были начаться в Железнодорожном районе с 26 июля . Опрессовку проведут позже.

Под отключение должны были попасть улицы Большевиcтская, Фабричная, переулок Пристанский, Чернышевский спуск, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и улицей Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между улицами Советской и Революции, улица Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, улицы Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова до площади Кондратюка.

