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Июльские испытания теплосетей в Железнодорожном районе отменили

На этой неделе отключать горячую воду не будут

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Часть труб в Железнодорожном районе уже проверили

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В Новосибирске отменили теплоиспытания, которые должны были начаться в Железнодорожном районе с 26 июля. Опрессовку проведут позже.

Под отключение должны были попасть улицы Большевиcтская, Фабричная, переулок Пристанский, Чернышевский спуск, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и улицей Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между улицами Советской и Революции, улица Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, улицы Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова до площади Кондратюка.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что на значительной части теплосетей уже провели испытания. Для этого использовали передвижную насосную установку.

— Позже проведем кратковременные испытания — также с помощью ПНУ — оставшихся коммуникаций Железнодорожного района. Это теплосети к домам на улицах Советская, Чаплыгина, Щетинкина и Горького, — пояснили в СГК.

К опрессовке труб энергетики приступят в середине августа, после того, как в центре Новосибирска закончат капитальный ремонт на улицах Чаплыгина, Революции и Коммунистической. СГК сообщит жителям точные даты позднее.

25 июля в Новосибирске начнутся испытания теплосетей в Калининском районе. Они продлятся до 4 августа.

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