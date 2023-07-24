Июльские испытания теплосетей в Железнодорожном районе отменили

В Новосибирске отменили теплоиспытания, которые должны были начаться в Железнодорожном районе с
Под отключение должны были попасть улицы Большевиcтская, Фабричная, переулок Пристанский, Чернышевский спуск, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и улицей Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между улицами Советской и Революции, улица Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, улицы Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова до площади Кондратюка.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что на значительной части теплосетей уже провели испытания. Для этого использовали передвижную насосную установку.
— Позже проведем кратковременные испытания — также с помощью ПНУ — оставшихся коммуникаций Железнодорожного района. Это теплосети к домам на улицах Советская, Чаплыгина, Щетинкина и Горького, — пояснили в СГК.
К опрессовке труб энергетики приступят в середине августа, после того, как в центре Новосибирска закончат капитальный ремонт на улицах Чаплыгина, Революции и Коммунистической. СГК сообщит жителям точные даты позднее.
25 июля в Новосибирске начнутся испытания теплосетей в Калининском районе. Они продлятся до