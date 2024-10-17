Риск рака и проблем с почками: 8 причин уменьшить количество соли в еде

Соль — очень важный элемент для здоровья человека. Но при злоупотреблении этим продуктом могут возникнуть негативные последствия для организма. О том, почему с солью нужно быть осторожным, но и исключать ее нельзя, рассказала новосибирский нутрициолог Наталья Конина.
- Повышение артериального давления
- Отёки и задержка жидкости
- Повышенная нагрузка на почки
- Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний
- Повышенная потеря кальция
- Обострение хронических заболеваний
- Нарушение работы желудочно-кишечного тракта
- Изменение вкусовых предпочтений
- Рекомендации
Повышение артериального давления
Соль содержит натрий, который способствует задержке жидкости в организме. Это увеличивает объём крови, циркулирующей по сосудам, что повышает нагрузку на сердце и может привести к повышению артериального давления. Постоянно высокое давление (гипертония) повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.
Отёки и задержка жидкости
Из-за способности соли задерживать воду могут возникнуть отёки на ногах, руках, лице. Это связано с нарушением баланса жидкости в организме. У некоторых людей отёки могут проявляться более заметно, особенно при заболеваниях почек или сердца.
Повышенная нагрузка на почки
Почки ответственны за поддержание баланса натрия и воды в организме. При чрезмерном потреблении соли они вынуждены работать интенсивнее, чтобы вывести избыток натрия. Со временем это может привести к ухудшению функции почек и повышенному риску развития хронической болезни почек.
Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний
Высокое потребление соли связано с увеличением риска развития сердечных заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и инсульты. Это связано с влиянием соли на кровяное давление и воспалительные процессы в сосудах.
Повышенная потеря кальция
Избыток натрия в организме способствует увеличению выведения кальция с мочой. Это может негативно повлиять на здоровье костей и повысить риск остеопороза (ослабление костной ткани), особенно у женщин в постменопаузе.
Обострение хронических заболеваний
Если у человека уже есть такие заболевания, как гипертония, сердечная недостаточность или заболевания почек, избыток соли может усугубить симптомы и ускорить развитие осложнений.
Нарушение работы желудочно-кишечного тракта
Чрезмерное употребление соли может раздражать слизистую желудка и увеличивать риск развития гастрита и язвенной болезни. Также высокое потребление соли может быть связано с повышением риска рака желудка.
Изменение вкусовых предпочтений
Избыток соли может привести к тому, что несолёные продукты будут казаться невкусными. Это может привести к регулярному перееданию соленых блюд, что усугубит вышеперечисленные проблемы.
Рекомендации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не более 5 граммов соли в день (примерно 1 чайная ложка). Снизить потребление соли можно за счёт уменьшения количества обработанных продуктов (колбасы, чипсы, консервы) и добавления в пищу больше свежих овощей и специй для усиления вкуса.
Однако, важно помнить, что соль полезна для организма, и важна для гормонального здоровья и водно-солевого баланса. Поэтому полностью исключать соль из рациона нельзя! Важна мера, как и везде.
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