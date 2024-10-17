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Здоровье Медликбез Риск рака и проблем с почками: 8 причин уменьшить количество соли в еде

Риск рака и проблем с почками: 8 причин уменьшить количество соли в еде

Новосибирский врач назвала последствия от употребления большого количества соли

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2 комментария

Соль — очень важный элемент для здоровья человека. Но при злоупотреблении этим продуктом могут возникнуть негативные последствия для организма. О том, почему с солью нужно быть осторожным, но и исключать ее нельзя, рассказала новосибирский нутрициолог Наталья Конина.

  1. Повышение артериального давления
  2. Отёки и задержка жидкости
  3. Повышенная нагрузка на почки
  4. Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний
  5. Повышенная потеря кальция
  6. Обострение хронических заболеваний
  7. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта
  8. Изменение вкусовых предпочтений
  9. Рекомендации
1

Повышение артериального давления

Соль содержит натрий, который способствует задержке жидкости в организме. Это увеличивает объём крови, циркулирующей по сосудам, что повышает нагрузку на сердце и может привести к повышению артериального давления. Постоянно высокое давление (гипертония) повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.

2

Отёки и задержка жидкости

Из-за способности соли задерживать воду могут возникнуть отёки на ногах, руках, лице. Это связано с нарушением баланса жидкости в организме. У некоторых людей отёки могут проявляться более заметно, особенно при заболеваниях почек или сердца.

3

Повышенная нагрузка на почки

Почки ответственны за поддержание баланса натрия и воды в организме. При чрезмерном потреблении соли они вынуждены работать интенсивнее, чтобы вывести избыток натрия. Со временем это может привести к ухудшению функции почек и повышенному риску развития хронической болезни почек.

4

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

Высокое потребление соли связано с увеличением риска развития сердечных заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и инсульты. Это связано с влиянием соли на кровяное давление и воспалительные процессы в сосудах.

5

Повышенная потеря кальция

Избыток натрия в организме способствует увеличению выведения кальция с мочой. Это может негативно повлиять на здоровье костей и повысить риск остеопороза (ослабление костной ткани), особенно у женщин в постменопаузе.

6

Обострение хронических заболеваний

Если у человека уже есть такие заболевания, как гипертония, сердечная недостаточность или заболевания почек, избыток соли может усугубить симптомы и ускорить развитие осложнений.

7

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта

Чрезмерное употребление соли может раздражать слизистую желудка и увеличивать риск развития гастрита и язвенной болезни. Также высокое потребление соли может быть связано с повышением риска рака желудка.

8

Изменение вкусовых предпочтений

Избыток соли может привести к тому, что несолёные продукты будут казаться невкусными. Это может привести к регулярному перееданию соленых блюд, что усугубит вышеперечисленные проблемы.

9

Рекомендации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не более 5 граммов соли в день (примерно 1 чайная ложка). Снизить потребление соли можно за счёт уменьшения количества обработанных продуктов (колбасы, чипсы, консервы) и добавления в пищу больше свежих овощей и специй для усиления вкуса.

Однако, важно помнить, что соль полезна для организма, и важна для гормонального здоровья и водно-солевого баланса. Поэтому полностью исключать соль из рациона нельзя! Важна мера, как и везде.

Большое количество сахара тоже может быть вредно для здоровья, поэтому многие стараются исключить его из рациона и используют заменители. О том, к каким последствиям это может привести, рассказали эксперты.

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Комментарии
2
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
34 минуты
Вишь чо, в Новогоре Великом, ккие помидоркчики? Ни то, што у нас......
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