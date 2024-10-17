Риск рака и проблем с почками: 8 причин уменьшить количество соли в еде

Соль — очень важный элемент для здоровья человека. Но при злоупотреблении этим продуктом могут возникнуть негативные последствия для организма. О том, почему с солью нужно быть осторожным, но и исключать ее нельзя, рассказала новосибирский нутрициолог Наталья Конина.