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Здоровье Съедайте всего раз в день: кардиолог назвала продукт, который защитит вас от инфаркта

Съедайте всего раз в день: кардиолог назвала продукт, который защитит вас от инфаркта

Есть те, кто опасается употреблять этот продукт, считают, что есть риск сердца и сосудов. Но врачи иного мнения

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2 комментария

Укрепляют сердце и сосуды

Яйца — важный продукт в рационе питания. Достаточно съедать несколько штук в неделю для того, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта. Подробнее об этом, казалось бы, простом продукте, Доктору Питеру рассказала врач-кардиолог, профессор Ольга Бокерия.

Многие боятся есть яйца из-за содержащегося в них холестерина, который считается вредным для сосудов и сердца. Но зря.

Ольга Бокерия, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

— На самом деле, они не вредны, а полезны для сердечно-сосудистой и нервной систем, глаз и многих других органов, — уверяет кардиолог.

Например, яйца помогают снижать уровень триглицеридов в крови, что, в свою очередь, снижает риск болезней сердца и сосудов. Доктор привела в пример результаты одного из исследований, которое показало: люди, съедавшие одно яйцо в день, на 30% реже умирали от геморрагического инсульта, чем те, кто яйца вообще не ел. Также у любителей яиц авторы работы заметили более медленное развитие уже имевшихся сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие прогрессирования.

— Яйца в принципе не увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а даже уменьшают его. Люди, которые съедали по одному яйцу в день, были на 20% менее склонны к развитию болезней сердца и сосудов, чем те, кто яйца не ел, — отмечает в своем Telegram-канале Ольга Бокерия.

Чем богаты яйца

В яйцах содержатся незаменимые аминокислоты

Яйца, по словам врача, прежде всего, отличный источник полноценного белка. Его в одном яйце — не менее 6 граммов. Причем в яйцах мы получаем белок вместе со всеми девятью незаменимыми аминокислотами — своеобразными строительными блоками белка. Незаменимыми их называют потому, что наш организм не может их синтезировать самостоятельно, они поступают внутрь только вместе с пищей. Для взрослых в их число входят лейцин, изолейцин, валин, лизин, метионин, триптофан, треонин, фенилаланин, гистидин.

Но полноценный белок не единственное достоинство продукта. По словам Ольги Бокерии, в одном яйце можно найти больше питательных веществ, чем в каком-либо другом продукте. В них, например, есть:

  • селен,

  • фосфор,

  • холин,

  • витамин В12,

  • несколько антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье ваших клеток.

И всё это богатство мы получаем вместе с 70 ккал на одну штуку. Согласитесь, для фигуры это не представляет большой опасности.

Свекла, гранаты, чеснок

Включите в рацион свеклу и вздохнете свободнее

Ранее мы рассказывали о том, как продукты добавить гипертоникам в рацион для того, чтобы справиться со скачками давления.

В списке оказались:

  • зеленые листовые овощи;

  • ягоды;

  • гранаты;

  • чеснок;

  • жирная рыба;

  • оливковое масло;

  • свекла;

  • необработанная овсянка;

  • натуральный йогурт.

  • семечки (тыквенные, чиа, лен, подсолнечник), только без соли и масла, сырые или подсушенные в духовке или на сковородке;

  • бобы;

  • черный шоколад.

Кроме того, ученые давно доказали, что средиземноморская диета — это один из самых эффективных способов контролировать артериальное давление.

В основе такого рациона растительные продукты, полезные жиры, нежирные белки, цельнозерновые. Средиземноморская диета помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, нейродегенеративные заболевания, ожирение, сахарный диабет, а также сохраняет молодость и красоту.

Подробнее о средиземноморской диете читайте тут.

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Комментарии
3
Гость
36 минут
Яйца наше достояние
Гость
16 минут
яйца-самая доступная еда
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