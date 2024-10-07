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Здоровье Здание построили, но двери закрыты: почему на МЖК не открывают новую поликлинику — её ждут с 2019 года

Здание построили, но двери закрыты: почему на МЖК не открывают новую поликлинику — её ждут с 2019 года

Месяц назад поликлиника получила разрешение на ввод в эксплуатацию

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Здание достроили еще в 2023 году

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали причины, почему до сих пор не работает поликлиника №2 на Виталия Потылицына. Зданию выдали разрешение на ввод в эксплуатацию в начале сентября.

— Для начала работы медицинскому учреждению помимо разрешения на ввод в эксплуатацию требуется также получение ряда разрешительных документов для осуществления медицинской деятельности. В настоящее время в отношении ГБУЗ НСО «ГКП №2» выполняются мероприятия, направленные на получение медицинской лицензии, — сообщили в Минздраве.

Когда закончат получать медицинскую лицензию — неизвестно. На прямой вопрос журналиста НГС о дате начала работы поликлиники в Минздраве не ответили.

Дату открытия поликлиники переносили с 2022 года. Быстро выросший жилмассив все это время ходит в одну маленькую двухэтажную поликлинику с огромными очередями. Год назад жители МЖК активно возмущались из-за недостроенного здания. Заключение Стройнадзора зданию поликлиники на Плющихинском жилмассиве было выдано в конце августа 2022 года.

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