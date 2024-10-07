Здание построили, но двери закрыты: почему на МЖК не открывают новую поликлинику — её ждут с 2019 года

Здание достроили еще в 2023 году Источник: Пресс-служба ГК «ВИС»











В Министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали причины, почему до сих пор не работает поликлиника №2 на Виталия Потылицына. Зданию выдали разрешение на ввод в эксплуатацию в начале сентября.

— Для начала работы медицинскому учреждению помимо разрешения на ввод в эксплуатацию требуется также получение ряда разрешительных документов для осуществления медицинской деятельности. В настоящее время в отношении ГБУЗ НСО «ГКП №2» выполняются мероприятия, направленные на получение медицинской лицензии, — сообщили в Минздраве.

Когда закончат получать медицинскую лицензию — неизвестно. На прямой вопрос журналиста НГС о дате начала работы поликлиники в Минздраве не ответили.