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Здоровье Мэрия Новосибирска разрешила ввести в строй поликлинику на Плющихинском жилмассиве

Мэрия Новосибирска разрешила ввести в строй поликлинику на Плющихинском жилмассиве

Здание возводили по соглашению ГЧП с 2022 года

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21 комментарий

Поликлиника появится на улице Виталия Потылицына

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию городской поликлиники №2 на улице Виталия Потылицына на Плющихинском жилмассиве. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

Поликлиника располагается в Октябрьском районе, ожидается, что она будет обслуживать 64 тысячи жителей. Само здание имеет четыре этажа, его общая площадь — 12,3 тысячи квадратных метров. В нем разместились взрослое и детское отделения, травмпункт, которые оборудованы 390 единицами медицинской техники. В новом учреждении также будут трудиться 650 специалистов.

— Здание построено и оснащено «под ключ» — от «тяжёлого» оборудования до компьютеров на столах врачей, — добавили в пресс-службе ГК «ВИС».

В начале июля министр экономического развития Лев Решетников на сессии заксобрания сообщил, что по четырем из семи недостроенных поликлиник рассматривают вопрос о расторжении соглашения. В Министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС опровергли эту информацию.

Сейчас, по данным «ВИС», сроки сдачи четырех поликлиник продлили до конца 2025 года.

Выручка АО «Группа „ВИС“» по итогам 2023 года выручка компании составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 175 миллионов. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.

Дату открытия поликлиники переносили с 2022 года. Быстро выросший жилмассив все это время ходит в одну маленькую двухэтажную поликлинику с огромными очередями. Год назад жители МЖК активно возмущались из-за недостроенного здания. Заключение Стройнадзора зданию поликлиники на Плющихинском жилмассиве было выдано в конце августа 2022 года.

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Новосибирск Поликлиника 2 ГК ВИС Концессии
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Комментарии
21
Гость
4 сентября 2024, 18:16
Врачей где набрали , в кишлаках ?
Гость
4 сентября 2024, 18:02
Специалисты будут из ближнего зарубежья?
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