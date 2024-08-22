Строящаяся поликлиника в Плющихинском жилмассиве получила заключение Стройнадзора

Объект должен Источник: пресс-служба Стройнадзор НСО











Региональный Госстройнадзор выдал заключение о соответствии документации на здание поликлиники на Плющихинском жилмассиве.

Как сообщили на официальном сайте регионального Стройнадзора, документация городской поликлиники №2 на улице Виталия Потылицына, 1/1 подходит под требования. Это вторая поликлиника, которая строится по концессии, получившая заключение.

Пятиэтажное здание рассчитано на 967 посещений в смену и сможет обслуживать 64 тысячи новосибирцев. Там откроются взрослое и детское отделение, женская консультация. Поликлиника уже укомплектована мебелью, медицинской техникой и приборами, а также аппаратом КТ.

— Нарушений обязательных требований при проведении итоговой проверки не выявлено, — рассказал начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев.

Здание откроют после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию и после получения лицензии от Минздрава.

Поликлинику построила по концессии «Седьмая концессионная компания», которая входит в ГК «ВИС». Группа «ВИС» также является концессионером строительства четвертого моста.

Выручка АО «Группа „ВИС“» по итогам 2023 года выручка компании составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 175 миллионов. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.

Дату открытия поликлиники переносили с 2022 года. Быстро выросший жилмассив все это время ходит в одну маленькую двухэтажную поликлинику с огромными очередями. Год назад жители МЖК активно возмущались из-за недостроенного здания.