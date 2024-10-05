Как понять, что у вас повышен сахар в крови: врачи назвали 10 главных симптомов диабета

Обычно поход к врачу мы откладываем до последнего. А когда ничего не болит, и вовсе считаем себя здоровыми. Но проблема повышенного сахара в крови в том, что долгое время он может никак не проявлять себя, а его симптомы легко списать на обычную усталость.
- Откуда в крови берется сахар
- От чего зависит количество сахара в крови
- Норма сахара в крови
- Симптомы сахарного диабета первого типа
- Как распознать диабет второго типа
- Как поддерживать уровень сахара в крови в норме
Откуда в крови берется сахар
Для начала разберемся, откуда сахар вообще берется в теле человека. В организм он попадает вместе с едой, а затем в процессе пищеварения проникает в кровь. В это же время поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, который помогает глюкозе оказаться в клетках.
— Сразу после еды уровень глюкозы повышается, а потом постепенно падает, — объяснила врач-эндокринолог Ольга Махова. — Если человек съел шоколадку, пирожное, несколько ложек варенья или любую другую еду, богатую простыми углеводами, глюкоза повышается быстро. Макароны, каша или другие медленные углеводы дольше расщепляются в желудке и кишечнике, поэтому глюкоза поступает в кровоток медленно и постепенно, ее уровень повышается не так сильно.
Ольга Махрова — врач-эндокринолог, окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Эксперт лаборатории «Гемотест».
От чего зависит количество сахара в крови
Несмотря на то что сахар попадает в организм вместе с едой, на количество глюкозы в крови влияет множество других факторов: начиная от того, как много мы спим, и заканчивая гормональным балансом и стрессом, который человек испытывает в течение дня.
— Например, спорт помогает снизить уровень глюкозы в крови, отдавая ее мышцам для получения энергии, — подчеркнула врач-эндокринолог Анастасия Остапенко. — Однако в некоторых случаях, особенно при интенсивной физической нагрузке, уровень глюкозы может временно повыситься из-за выброса гормонов, таких как адреналин.
Анастасия Остапенко — врач-эндокринолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специализациям «лечебное дело» и «эндокринология», эксперт «ИНВИТРО-Приволжье».
Взглянув на результаты анализа сахара в крови, медики могут определить, насколько хорошо организм справляется с усвоением сахара.
— Если он слишком высокий, это значит, что в организме есть проблема с транспортировкой глюкозы в клетки, — подчеркнул врач Роман Иванов.
Роман Иванов — врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук. Научный сотрудник лаборатории патологии кожи у детей отдела научных исследований в педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. Эксперт лаборатории «Гемотест».
Норма сахара в крови
Свой уровень сахара можно узнать только в больнице — дома сдать анализ крови не получится. Из-за того, что пища напрямую влияет на уровень глюкозы, врачи просят ничего не есть перед тестом, иначе результаты окажутся неточными.
— Если анализ делают натощак по венозной крови, то референсные значения уровня сахара у взрослых составляют 4,11–6,1 ммоль/л, — рассказал Роман Иванов. — После 60 лет норма глюкозы незначительно увеличивается: 4,56–6,38 ммоль/л. У детей и подростков она, напротив, несколько ниже: 3,33–5,55 ммоль/л.
Симптомы сахарного диабета первого типа
В первую очередь сахарный диабет первого типа плохо влияет на иммунную систему: заболевание способствует развитию вирусных, бактериальных и грибковых инфекций. Если вы чаще стали заболевать, лучше сдать анализы крови.
Также на сахарный диабет указывает слабость, кожный зуд, сонливость, жажда, резкая потеря веса, частое мочеиспускание и постоянное чувство голода.
Кроме того, из-за заболевания у больных часто ухудшается зрение и появляется ощущение «песка в глазах». Еще один признак — незаживающие ранки на теле.
Как распознать диабет второго типа
Симптомы диабета второго типа такие же, как у первого, но это заболевание гораздо коварнее: оно может развиваться медленно и бессимптомно, так что первые десять лет пациенты зачастую даже не подозревают, что с ними что-то не так.
— Проявляется он уже тогда, когда начинаются осложнения: боли в ногах, ухудшение зрения, ишемическая болезнь. На ранних стадиях болезнь можно выявить только с помощью анализа крови, — рассказала врач Марина Кочергина. — В группе риска — люди с лишним весом, те, у кого близкие родственники болеют диабетом. А у женщин — если рождались крупные дети от четырех килограммов и более.
Марина Кочергина — заведующая отделением эндокринологии ГКБ № 40, кандидат медицинских наук.
Как поддерживать уровень сахара в крови в норме
Чтобы сахар в крови оставался в норме, для начала нужно убедиться, что у вас нет предрасположенности к диабету. Если окажется, что генетически вы находитесь в группе риска или уже получили это заболевание, то вам придется регулярно сдавать анализы на сахар, чтобы вовремя заметить изменения.
Но даже в случае, когда диабет вам не грозит, врачи рекомендуют заняться собой и начать вести здоровый образ жизни, чтобы уровень сахара оставался в норме.
— Важно правильно питаться, контролировать вес, стараться не допускать систематических стрессовых ситуаций, — советует Надежда Подкорытова. — Также важно обеспечить нормальную физическую активность.
Надежда Подкорытова, коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — лечебное дело. Врач лабораторной диагностики, терапевт.