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Здоровье эксперт «Практиковали на свой страх и риск». Людей с психическими расстройствами в России снова начнут лечить током

«Практиковали на свой страх и риск». Людей с психическими расстройствами в России снова начнут лечить током

Разбираемся, к чему приведет возрождение терапии 40–50-х годов и что не так с новым законом

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22 комментария

Рекомендации, принятые Минздравом, вызывают у психиатров вопросы

Психические расстройства в России будут вновь лечить электрошоком. Соответствующие рекомендации вступят в силу с 1 января 2025 года, их уже одобрил Минздрав РФ. MSK1.RU узнал у психиатров, насколько безопасна эта методика и можно ли лечить таким образом расстройства личности.

Электросудорожная терапия (сокращенно — ЭСТ) широко применялась в психбольницах в 1940–1950-х годах. Затем метод стал терапией «последней надежды». Удивительно, но его используют до сих пор в редких случаях. И, возможно, мы напрасно боимся этого вида терапии?

Зачем возвращают электрошоковую терапию

Рекомендации о применении электросудорожной терапии (ЭСТ) и транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) введут в практику 1 января 2025 года. Использовать электрошок предложили из-за недостаточной эффективности лечения пациентов с расстройствами личности с помощью медикаментов и нелекарственных методов лечения.

— Учитывая недостаточную эффективность медикаментозной терапии для лечения РЛ (расстройств личности), предпринимались многочисленные попытки использования различных других биологических методов лечения, в том числе нелекарственных. Эти данные носят разрозненный характер и основаны преимущественно на отдельных клинических наблюдениях. Наибольшее число данных имеется в отношении транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) и электросудорожной терапии (ЭСТ), — говорится в документе.

Среди расстройств личности, которые попадают под лечение электрошоком: параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально неустойчивое, истерическое и тревожное.

При этом авторы нововведения отметили, что электросудорожная терапия помогает достичь ремиссии только в 20% случаев тяжелой депрессии.

От эффективного метода до терапии «последней надежды»

Электросудорожная терапия — это метод психиатрического лечения, при котором через мозг человека пропускают электрический разряд. Ток проходит от коры головного мозга до мышцы и вызывает большой судорожный припадок.

Сейчас ЭСТ применяют для лечения тяжелых резистентных состояний, которые не поддаются лечению медикаментами и другими видами терапии. В частности, электрошоком могут лечить затяжные депрессии и тяжелые формы шизофрении.

— У электросудорожной терапии есть основные показания, это уже вторая или третья линейка, когда не действуют препараты. Это тяжелые депрессии, особенно бредовые, тяжелые формы шизофрении, — объясняет врач-психиатр Александр Теслер.

Впервые ЭСТ ввели в практику в 1930-е годы. Наибольшую популярность этот метод обрел в 1940–1950-е. Тогда врачи начали использовать мышечные релаксанты и анестезию, процедура стала более гуманной.

Как врачи пришли к мысли бить людей током

Метод электросудорожной терапии изобрел венгерский психиатр и невропатолог Ласло Медуна. Он обратил внимание на то, что среди людей с шизофренией мало распространена эпилепсия, и предположил, что протекающие при шизофрении и эпилепсии процессы исключают друг друга — значит, шизофрению можно вылечить, если искусственно создать характерные при эпилепсии судороги.

Медуна испробовал несколько веществ, которые вызывали судороги, как при эпилепсии, и остановился на метразоле. Однако он вызывал ряд осложнений: пациенты чувствовали панический страх, а сами судороги приводили к переломам.

Спустя время итальянцы Уго Черлетти и Лучо Бини выяснили, что судороги вызывает удар электротоком, и этот метод испытали на пациентах. Он имел ряд преимуществ: люди сразу теряли сознание, отчего не чувствовали ужаса и реже ломали конечности.

С появлением нейролептиков и антидепрессантов электросудорожная терапия отошла на второй план и стала терапией «последней надежды» — ее использовали только в тех случаях, когда лекарства не оказывали никакого эффекта.

Кроме того, в 1960-е годы на этот метод лечения обрушилась критика. Негативный образ электрошоковой терапии стал всё чаще появляться в книгах и фильмах. Считается, что предпосылкой к этому стали эксперименты с «регрессивной» ЭСТ, которые проводились в Англии и Америке в 1940-е.

Тогда психиатры пытались вылечить пациентов с шизофренией, отбросив их на уровень развития маленького ребенка. Им проводили по четыре сеанса ЭСТ в день. В итоге больные теряли память, не могли самостоятельно есть. С появлением нейролептиков от этих экспериментов отказались.

Осталась всего в трех клиниках

По словам врача-психиатра Александра Федоровича, электросудорожная терапия активно применялась во времена СССР. В психиатрических больницах существовали так называемые «коматозные палаты», где проводили процедуры ЭСТ.

— Были разные способы терапии резистентных состояний, когда никакие препараты не могли изменить состояние человека, вывести его, например, из глубокой депрессии или из какого-то тяжелого галлюцинаторного состояния, — рассказывает Федорович. — Была комплексная программа, которая предполагала соответствующие результаты.

В 1980–1990-е годы развилось общественное движение, направленное против применения ЭСТ для лечения психических заболеваний. Правозащитники считали, что электрошоковая терапия нарушает права и свободы пациентов. В итоге эта практика осталась лишь в нескольких медицинских учреждениях, говорит Федорович.

— В 90-х, по-моему, в трех академических клиниках при медицинских институтах сохранилась электросудорожная терапия. Я с некоторыми из этих людей даже списывался. Они практиковали ее на свой страх и риск, — отмечает Федорович.

По словам психиатра Александра Теслера, ЭСТ сохранилась и в Психиатрической клинической больнице № 1 имени Алексеева. Процедуру модифицировали и проводят только под наркозом и наблюдением врача-анестезиолога.

Боимся напрасно?

Борьба за права психически больных людей закончилась тем, что такие пациенты лишились возможности получать помощь, считает Александр Федорович, им дали свободы, «с которыми неизвестно что делать».

— Мало того что люди стали бороться за их права, они еще эти самые права и потеряли. Обязательств по отношению к ним в системе здравоохранения не осталось. Если раньше можно было человеку выписать бесплатные лекарства, положить его в клинику, провести трудовую экспертизу, больше нет ничего, — объясняет Федорович.

Людей, страдающих психическим расстройством, стали сажать в тюрьму, потому что надо доказать, что они страдают, а доказывать некому.

— Система контроля, диспансеризации — разрушилось всё. Эти же самые правозащитники сказали, что электросудорожная терапия — это ужасно. Это люди, у которых нет ни малейшего представления о психиатрии, — утверждает он.

По мнению врачей, ЭСТ — это эффективная техника, особенно если речь идет о тяжелых, резистентных, хронических состояниях, приводящих к инвалидизации.

— Это как не работает телевизор — взял палку, ударил по боковине, и он начал работать. В организме сбивают все алгоритмы, чтобы он перешел в дежурный режим и построил что-то новое. То есть его таким образом стимулируют — через разрушение старого, — объясняет принцип метода Федорович.

Электросудорожная терапия активно используется в Европе, США и других странах. Данный вид лечения вывели на должный уровень, и у пациентов не возникает тех осложнений, которые встречались много лет назад, говорит Александр Теслер. Кроме того, процедура проводится исключительно с согласия пациента.

— Он должен дать письменное согласие. Электросудорожная терапия назначается после врачебно-представительного консилиума. И только когда нет другой возможности [лечения], — уточняет Теслер.

Расстройства личности вылечить не получится

Однако новые рекомендации, принятые Минздравом, вызывают у психиатров вопросы. Дело в том, что с помощью ЭСТ лечили шизофренные, бредовые, галлюцинаторные расстройства. А вот против расстройств личности они абсолютно бесполезны, считают врачи.

— При невротических истероидных расстройствах это никогда не использовалось, только при тяжелых-тяжелых формах. Истерия не может быть тяжелой. При тяжелых, затяжных и деферентных депрессиях — да, но это очень-очень узкий круг, — уточняет Федорович.

Об этом же говорит и Александр Теслер. По его словам, медики уже пытались применять электрошок для лечения расстройств другого круга, однако безуспешно.

— Я помню, как лет 50 назад электросудорожной терапией пытались гомосексуалистов лечить, и всё это было абсолютно неэффективно, — отмечает он.

Закончились таблетки — перешли к электротоку?

В «возрождение» электрошоковой терапии в России психиатры верят с трудом. По словам Александра Федоровича, возобновить эту практику будет очень сложно, поскольку школа уже утрачена.

— Идея сама по себе странна на сегодняшний день, она наносит спорадический характер и уже не отвечает реалиям времени. Сегодня есть более интересные подходы, более интересные техники — и психотерапевтические, и медикаментозные, — подчеркивает эксперт.

Когда дело доходит до реализации, мы сталкиваемся с перегибами на местах. Всё становится сильно хуже.

Врач также предположил, что данная инициатива связана с возникшим в последнее время в России дефицитом антидепрессантов и прочих препаратов.

—  Вопрос о неэффективности тех или иных препаратов, возможно, связан с необходимостью импортозамещения, что у нас не очень хорошо получается. Поэтому, конечно, можно посмотреть и назад, но это уже подход ретроградный, — считает психиатр.

В свою очередь, Александр Теслер говорит, что волноваться не о чем: если ЭСТ и введут в практику, то назначать ее будут строго по показаниям и в ограниченных случаях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медики и полицейские будут обмениваться информацией о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией. Теперь сотрудники МВД смогут участвовать «в наблюдении» за такими пациентами и помогать медперсоналу доставлять в клиники тех, кто уклоняется от явки в диспансеры.

А психиатр откровенно рассказала нашим коллегами из NGS22.RU о поразивших ее случаях в больнице, а также о том, может ли психическое заболевание быть заразным (тут не всё так очевидно, как кажется). Интервью можно прочитать здесь.

ПО ТЕМЕ
Психиатрия Электрошок Терапия Расстройства Медицина Рекомендации
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Комментарии
22
267039456
15 сентября 2024, 10:08
Испробовать в первую очередь на депутатах Госдумы! Там это точно лишним не будет!
Я-иная
15 сентября 2024, 10:07
Всё новое, забытое старое.
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