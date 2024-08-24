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Здоровье карточки Как понять, что у вас повышен гемоглобин: врачи назвали 9 тревожных признаков

Как понять, что у вас повышен гемоглобин: врачи назвали 9 тревожных признаков

Какие симптомы указывают на проблемы со здоровьем

760
2 комментария
У каждого возраста — своя норма гемоглобина

Обычно люди до последнего откладывают поход ко врачу, особенно если чувствуют себя неплохо. О регулярной сдаче анализов многие и вовсе забывают — несмотря на то, что врачи советуют проверяться хотя бы раз в год. А ведь по общему анализу крови можно многое узнать о состоянии организма. Взять тот же гемоглобин: по нему можно выявить и анемию, и проблемы с сердцем, а в некоторых случаях — даже онкологию. Мы узнали у врачей, какой должна быть норма гемоглобина у женщин и мужчин и по каким симптомам понять, что его уровень повышен.

  1. Зачем нужен гемоглобин
  2. От чего зависит уровень гемоглобина
  3. Норма гемоглобина в организме
  4. О чем говорит повышенный гемоглобин
  5. Как контролировать уровень гемоглобина
  6. Опрос
1

Зачем нужен гемоглобин

Начнем с того, что гемоглобин — это сложный белок, который находится в крови и обеспечивает наши органы и ткани кислородом.

— Гемоглобин захватывает кислород в легких и транспортирует его к клеткам организма, где он освобождает кислород для участия в метаболических процессах. — объяснила врач Надежда Подкорытова, — Помимо транспортировки кислорода, гемоглобин участвует в выведении углекислого газа, являющегося продуктом обменных процессов, из тканей обратно в легкие.

Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — «лечебное дело». Врач лабораторной диагностики, терапевт.

Также гемоглобин нужен нам для поддержания кислотно-щелочного баланса крови, функционируя как буферная система.

2

От чего зависит уровень гемоглобина

В первую очередь уровень гемоглобина зависит от пола и возраста человека.

— У мужчин больше мышечная масса. Соответственно, им требуется больше гемоглобина, который будет снабжать мышцы кислородом. А у женщин концентрация гемоглобина ниже из-за ежемесячных кровопотерь — менструаций, — подчеркнул врач Роман Иванов. — Кроме того, уровень гемоглобина зависит от возраста: у пожилых людей концентрация этого белка обычно более низкая, так как костный мозг вырабатывает меньшее количество эритроцитов — клеток крови, содержащих гемоглобин.

Роман Иванов — дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology).

Также на гемоглобин влияет наш рацион — железо, витамин B12 и фолиевая кислота участвуют в производстве белка, а продукты, богатые витамином C, способствуют его лучшему усвоению. На уровень гемоглобина влияет и курение, так как вдыхаемый угарный газ изменяет способность переносить кислород по органам. Чтобы это компенсировать, организм увеличивает производство белка, повышая его уровень.

К другим факторам влияния врачи относят физическую активность, различные заболевания, прием лекарств, влияющих на гемоглобин, а также генетику и уровень кислорода в воздухе там, где вы живете.

3

Норма гемоглобина в организме

Чтобы узнать свой уровень гемоглобина, придется сходить в больницу и сдать общий анализ крови — в домашних условиях это выяснить не получится.

Норма гемоглобина сильно зависит от пола и возраста человека: у новорожденных малышей рекордное количество гемоглобина — 140–200 г/л, но врачи подчеркивают, что строение детского белка отличается от взрослого. Уже к одному году показатели падают до 108–132 г/л.

Затем уровень гемоглобина начинает постепенно расти: к 10 годам норма у детей — 119–147 г/л, а к подростковому возрасту она увеличивается до 150–240 г/л.

После пубертата норма у мужчин и женщин меняется: у молодых девушек уровень гемоглобина держится в районе 117–155 г/л, а у парней — 132–173 г/л.

После 44 лет норма у женщин составляет 117–161 г/л, а у мужчин — 126–174 г/л.

4

О чем говорит повышенный гемоглобин

Если у вас повышенный гемоглобин, то это может указывать на проблемы с кровеносной системой, на дыхательную и сердечную недостаточность или онкологическое заболевание — например, рак печени, почек или надпочечников.

— Основные симптомы повышенного уровня гемоглобина — сонливость, снижение работоспособности, головокружения (иногда они сопровождаются розовой пеленой перед глазами), шум в ушах, спазмы в животе, кожный зуд, нездоровый румянец, кровоточивость десен, — перечисляет Роман Иванов.

Но не всегда повышенный гемоглобин говорит о проблемах со здоровьем. Такое состояние может быть у альпинистов, летчиков, жителей высокогорных районов, а еще у курильщиков — ведь таким образом организм стремится компенсировать дефицит кислорода.

5

Как контролировать уровень гемоглобина

Единственный способ гарантированно контролировать уровень гемоглобина в крови — регулярно сдавать анализы в больницы. Также, чтобы поддерживать его в норме, врачи советуют включать в рацион пищу, богатую железом, например мясо, бобовые или зелень, а еще есть цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.

Хорошее питание и здоровый образ жизни помогут сохранить гемоглобин в норме у здорового человека, однако не спасут от возможных болезней. Главное — не занимайтесь самолечением.

— Следует обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы, а после подтверждения диагноза — строго соблюдать все рекомендации доктора, — советует Роман Иванов. — «Домашние» рецепты нормализации гемоглобина, такие, например, как свежий гранатовый сок, неспособны справиться с заболеваниями, которые могли вызвать отклонение гемоглобина от нормы.

6

Опрос

А вы следите за своим уровнем гемоглобина?

Разумеется, регулярно сдаю анализ крови
Как-то давно сдавал анализ, но вообще не особо слежу
Только сейчас узнал, что это вообще такое

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Здоровье Гемоглобин Уровень Врачи Эксперты Медики Норма Анализ крови
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Комментарии
2
Гость
24 августа 2024, 10:13
Или я читать не умею, или эти 9 тревожных признаков хорошо замаскированы.
Гость
24 августа 2024, 10:59
Сдавать в больницы? В несколько больниц сразу сдавать? В какие? В горбольницу, в дорожную, в 34ку, в 11, 12? Неграмотные...
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