Заработаете дефицит железа и разрушение костей. Чем опасен «Омез», который многие «выписывают» себе от изжоги, — отвечают врачи

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Омепразол назначают только в случае избыточного кислотообразования в желудке. У этого явления могут быть разные причины, отметил врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев.



Часто «Омез» пьют люди, страдающие изжогой. Однако она далеко не всегда является признаком повышенной кислотности в желудке.

— Изжога — это присутствие инородных веществ в пищеводе. Заброс может касаться кислоты из желудка и желчи из двенадцатиперстной кишки, которая вначале поступает в желудок, а потом выбрасывается в пищевод. Помогает ли в этой ситуации «Омез»? Помогает только в том случае, если задокументировано, что имеется избыточная кислотность, — рассказал MSK1.RU Румянцев.

Иногда изжога может присутствовать и при нормальной кислотности. Это происходит из-за нарушения функции нижнего пищеводного сфинктера (кольцо мышц, которые держат нижнюю часть пищевода закрытой так, чтобы пища и желудочная кислота не проникали обратно в пищевод. — Прим. ред.).

В этом случае омепразол обязательно должен сочетаться с прокинетиками — лекарствами, стимулирующими моторику желудочно-кишечного тракта. К ним относятся «Церукал», «Тримедат», «Ганатон».

Также омепразол могут выписывать в качестве сопровождения при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, добавил Владимир Логинов.