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Здоровье карточки Заработаете дефицит железа и разрушение костей. Чем опасен «Омез», который многие «выписывают» себе от изжоги, — отвечают врачи

Заработаете дефицит железа и разрушение костей. Чем опасен «Омез», который многие «выписывают» себе от изжоги, — отвечают врачи

Объясняем в карточках, чем может обернуться длительный прием этого препарата

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14 комментариев
В случае изжоги и боли в животе лучше выбрать другие препараты

Препараты с омепразолом есть в аптечке почти каждого человека с проблемами ЖКТ: они быстро снимают боль и нейтрализуют изжогу да и продаются по адекватным ценам. Однако, по словам врачей, долгий прием таких лекарств может привести к неприятным последствиям — вплоть до дефицита железа и разрушения костей.

Несмотря на то что «Омез» и подобные ему препараты отпускаются без рецепта, лучше не «выписывать» их себе самостоятельно. Вместе с гастроэнтерологами MSK1.RU разбирался почему. Ответы — в карточках.

  1. Что это за препарат? 
  2. Когда его выписывают врачи? 
  3. Что будет, если пить «Омез» слишком долго? 
  4. Разве омепразол не выдают по рецепту? 
  5. А что пить, если болит живот и мучит изжога? 
1

Что это за препарат? 

Омепразол — это лекарственное средство, которое относится к группе ингибиторов протонной помпы. Оно снижает выработку желудочной кислоты, объяснил MSK1.RU гастроэнтеролог Владимир Логинов.

Впервые омепразол был зарегистрирован в США в 1989 году. Он может встречаться под разными торговыми названиями: «Омез», «Омизак», «Омитокс Гастро», «Омепразол-Тева», «Ультоп», «Ортанол».

Сами по себе эти препараты безопасны, но, как и любое другое лекарство, имеют побочные эффекты и могут приводить к плохим последствиям, если используются в высоких дозах и не по показаниям, отметил врач.

2

Когда его выписывают врачи? 

Омепразол назначают только в случае избыточного кислотообразования в желудке. У этого явления могут быть разные причины, отметил врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев.

Часто «Омез» пьют люди, страдающие изжогой. Однако она далеко не всегда является признаком повышенной кислотности в желудке.

— Изжога — это присутствие инородных веществ в пищеводе. Заброс может касаться кислоты из желудка и желчи из двенадцатиперстной кишки, которая вначале поступает в желудок, а потом выбрасывается в пищевод. Помогает ли в этой ситуации «Омез»? Помогает только в том случае, если задокументировано, что имеется избыточная кислотность, — рассказал MSK1.RU Румянцев.

Иногда изжога может присутствовать и при нормальной кислотности. Это происходит из-за нарушения функции нижнего пищеводного сфинктера (кольцо мышц, которые держат нижнюю часть пищевода закрытой так, чтобы пища и желудочная кислота не проникали обратно в пищевод. — Прим. ред.).

В этом случае омепразол обязательно должен сочетаться с прокинетиками — лекарствами, стимулирующими моторику желудочно-кишечного тракта. К ним относятся «Церукал», «Тримедат», «Ганатон».

Также омепразол могут выписывать в качестве сопровождения при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, добавил Владимир Логинов.

— Обезболивающие и противовоспалительные препараты иногда сопровождаются приемом омепразола, чтобы как раз таки не спровоцировать развитие язвы. Но длительный прием любого препарата должен быть назначен именно врачом, — пояснил он.

3

Что будет, если пить «Омез» слишком долго? 

По словам гастроэнтерологов, омепразол может вызывать нарушения обмена: у человека будет плохо усваиваться железо и кальций, разовьется дефицит или даже остеопороз — заболевание, при котором уменьшается плотность и прочность костей.

— Поскольку подавляется уровень кислотообразования, пища плохо обеззараживается, может появиться синдром избыточного бактериального роста в кишечнике — то есть повышенное газообразование и неустойчивый стул, — рассказал Румянцев.

Просто так таблетки пить не надо, говорит Владимир Логинов. Любое лекарство может навредить.

4

Разве омепразол не выдают по рецепту? 

Несмотря на то что на сайтах аптек рядом со всеми препаратами с омепразолом значится «По рецепту», на самом деле их выдают без предписаний врача. Единственное — их не получится заказать онлайн.

— Такое было всегда, потому что производитель пишет «отпуск по рецепту» практически на всех лекарственных группах. Но в аптеках сложилась практика, что рецепт требуют только на препараты предметно-количественного учета, — объяснил MSK1.RU провизор Александр. — Особенность такой плашки состоит в том, что такие медикаменты на дом курьером не доставляются.

Привезти курьером на дом могут только «Нурофен», «Парацетамол», «Корвалол», активированный уголь и подобные средства — они отпускаются без рецепта.

5

А что пить, если болит живот и мучит изжога? 

В таких случаях желательно обратиться к специалисту. Но если это единичный случай, можно принять препараты, которые снижают кислотность в желудке на 1,5–2 часа.

— Это «Алмагель», «Фосфалюгель», «Гевискон» и так далее. Можно выпить соду. Но если кислотность повышается часто, этими препаратами не обойтись. Тогда нужны ингибиторов протонной помпы, — рекомендует Виталий Румянцев.

ПО ТЕМЕ
Желудок ЖКТ Изжога Боли в животе Лекарства Препараты Гастроэнтеролог
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Комментарии
16
Объективный наблюдатель
1 августа 2024, 09:09
Похоже Омез скоро исчезнет из аптек и нам предложат альтернативу....конечно же не уступающую по эффективности оригинальному препарату.
Z-яя
1 августа 2024, 10:26
Чтобы наладить кислотность желудка и убрать омезы, надо убрать шлак из рациона питания, а у нас 98% продуктов-шлак, и не надо говорить ведите хозяйство, ведем, овощи, мясо, яйца свои, а остальным жителям города лимонника где вести хозяйство? У нас столько земли нету, чтобы каждой семье по 5 соток, вот 2-3 машины на семью реально)) А если и найдётся, летом на дорогах будет штиль, все будут окучивать морковку и полоть огурцы.
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