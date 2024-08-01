Заработаете дефицит железа и разрушение костей. Чем опасен «Омез», который многие «выписывают» себе от изжоги, — отвечают врачи

Препараты с омепразолом есть в аптечке почти каждого человека с проблемами ЖКТ: они быстро снимают боль и нейтрализуют изжогу да и продаются по адекватным ценам. Однако, по словам врачей, долгий прием таких лекарств может привести к неприятным последствиям — вплоть до дефицита железа и разрушения костей.
Несмотря на то что «Омез» и подобные ему препараты отпускаются без рецепта, лучше не «выписывать» их себе самостоятельно. Вместе с гастроэнтерологами MSK1.RU разбирался почему. Ответы — в карточках.
- Что это за препарат?
- Когда его выписывают врачи?
- Что будет, если пить «Омез» слишком долго?
- Разве омепразол не выдают по рецепту?
- А что пить, если болит живот и мучит изжога?
Что это за препарат?
Омепразол — это лекарственное средство, которое относится к группе ингибиторов протонной помпы. Оно снижает выработку желудочной кислоты, объяснил MSK1.RU гастроэнтеролог Владимир Логинов.
Впервые омепразол был зарегистрирован в США в 1989 году. Он может встречаться под разными торговыми названиями: «Омез», «Омизак», «Омитокс Гастро», «Омепразол-Тева», «Ультоп», «Ортанол».
Сами по себе эти препараты безопасны, но, как и любое другое лекарство, имеют побочные эффекты и могут приводить к плохим последствиям, если используются в высоких дозах и не по показаниям, отметил врач.
Когда его выписывают врачи?
Омепразол назначают только в случае избыточного кислотообразования в желудке. У этого явления могут быть разные причины, отметил врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев.
Часто «Омез» пьют люди, страдающие изжогой. Однако она далеко не всегда является признаком повышенной кислотности в желудке.
— Изжога — это присутствие инородных веществ в пищеводе. Заброс может касаться кислоты из желудка и желчи из двенадцатиперстной кишки, которая вначале поступает в желудок, а потом выбрасывается в пищевод. Помогает ли в этой ситуации «Омез»? Помогает только в том случае, если задокументировано, что имеется избыточная кислотность, — рассказал MSK1.RU Румянцев.
Иногда изжога может присутствовать и при нормальной кислотности. Это происходит из-за нарушения функции нижнего пищеводного сфинктера (кольцо мышц, которые держат нижнюю часть пищевода закрытой так, чтобы пища и желудочная кислота не проникали обратно в пищевод. — Прим. ред.).
В этом случае омепразол обязательно должен сочетаться с прокинетиками — лекарствами, стимулирующими моторику желудочно-кишечного тракта. К ним относятся «Церукал», «Тримедат», «Ганатон».
Также омепразол могут выписывать в качестве сопровождения при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, добавил Владимир Логинов.
— Обезболивающие и противовоспалительные препараты иногда сопровождаются приемом омепразола, чтобы как раз таки не спровоцировать развитие язвы. Но длительный прием любого препарата должен быть назначен именно врачом, — пояснил он.
Что будет, если пить «Омез» слишком долго?
По словам гастроэнтерологов, омепразол может вызывать нарушения обмена: у человека будет плохо усваиваться железо и кальций, разовьется дефицит или даже остеопороз — заболевание, при котором уменьшается плотность и прочность костей.
— Поскольку подавляется уровень кислотообразования, пища плохо обеззараживается, может появиться синдром избыточного бактериального роста в кишечнике — то есть повышенное газообразование и неустойчивый стул, — рассказал Румянцев.
Просто так таблетки пить не надо, говорит Владимир Логинов. Любое лекарство может навредить.
Разве омепразол не выдают по рецепту?
Несмотря на то что на сайтах аптек рядом со всеми препаратами с омепразолом значится «По рецепту», на самом деле их выдают без предписаний врача. Единственное — их не получится заказать онлайн.
— Такое было всегда, потому что производитель пишет «отпуск по рецепту» практически на всех лекарственных группах. Но в аптеках сложилась практика, что рецепт требуют только на препараты предметно-количественного учета, — объяснил MSK1.RU провизор Александр. — Особенность такой плашки состоит в том, что такие медикаменты на дом курьером не доставляются.
Привезти курьером на дом могут только «Нурофен», «Парацетамол», «Корвалол», активированный уголь и подобные средства — они отпускаются без рецепта.
А что пить, если болит живот и мучит изжога?
В таких случаях желательно обратиться к специалисту. Но если это единичный случай, можно принять препараты, которые снижают кислотность в желудке на 1,5–2 часа.
— Это «Алмагель», «Фосфалюгель», «Гевискон» и так далее. Можно выпить соду. Но если кислотность повышается часто, этими препаратами не обойтись. Тогда нужны ингибиторов протонной помпы, — рекомендует Виталий Румянцев.