Почему дурно пахнут ноги? Семь способов убрать неприятный запах — советы врачей

Причины не всегда связаны со здоровьем Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края Ирина Сергеева рассказала нашим коллегам из NGS24.RU, почему ноги могут неприятно пахнуть. По ее словам, причины не всегда связаны со здоровьем.

Врач отметила, что чаще всего от этой проблемы страдают спортсмены и люди, ведущие активный образ жизни.

— Неприятный запах ног называется бромидроз и является настоящей проблемой, особенно для тех, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни, а главное, беспокоится о своей эстетике, — говорит эксперт. — Неприятный запах ног у этих людей может появиться даже при соблюдении правил гигиены из-за физиологической перестройки организма, связанной с физической активностью. Поэтому спортсмены, фитнес-инструкторы, любители бега по парку относятся к группе риска.



Кроме них, с неприятным запахом ног сталкиваются люди с хроническими заболеваниями. Среди таких заболеваний:

грибковые поражения: из-за грибка может появиться жуткий гнилостный запах, избавиться от которого невозможно, пока бактерии активны;

язвенное поражение кожи из-за сахарного диабета и варикозной болезни вен: нарушается кровоснабжение, появляются открытые ранки, которые могут стать причиной появления неприятного запаха;

гормональные нарушения в организме;

гипергидроз — это избыточное потоотделение из-за нарушений работы эндокринной системы. Когда ноги сильно и часто потеют, даже если человек ведет пассивный образ жизни.

Еще неприятный запах ног может быть из-за неправильного ухода:



неправильный подбор обуви: прение, потение могут возникать из-за ношения синтетической обуви или обуви не по размеру ноги;

отсутствие гигиенического ухода: мыть ноги необходимо минимум раз в день перед сном. В большинстве случаев требуется специфический уход — увлажнение или, наоборот, обеспечение сухости стоп;

ношение капрона и некачественных, синтетических носков: при таком раскладе, даже если у вас качественная и дорогая обувь, потения ног не избежать, а вместе с потом приходит и неприятный запах.

Ирина Сергеева рекомендует не заниматься самолечением и сразу обращаться за медицинской помощью.

— Запах — это результат жизнедеятельности бактерий, которые распространяются на стопе и питаются отмершими клетками эпидермиса. Контролировать процесс размножения этих бактерий довольно сложно — организм на эти бактерии реагирует по-разному. Кому-то достаточно обычных ванночек для ног, для кого-то требуется комплексный подход для поддержания здорового состояния стоп с применением специфических косметических средств. Многое зависит от иммунитета — если он ослаблен, то человек попадает в зону риска, — объяснила она. — Зачастую справиться с неприятным запахом ног самостоятельно человеку не удается. Запах вновь и вновь возвращается, вызывая серьезные затруднения и снижая качество жизни пациента.

Если не решать эту проблему, то неприятный запах ног может привести к осложнениям, предупреждает эксперт.

— Если вы обнаружили у себя повышенное потоотделение и почувствовали неприятный запах от ног — сразу принимайте меры. Промедление может привести к развитию грибковой инфекции и другим инфекционным заболеваниям, а это чревато многими неприятностями, — рассказывает Ирина Сергеева. — Кроме этого, неприятный запах ног негативно влияет на самооценку человека. Человек, столкнувшийся с такой проблемой, вынужден ограничивать социальные контакты. Например, отказываться от посещения мест, предусматривающих нахождение без обуви.

Эксперт перечислила способы, которые помогут справиться с неприятным запахом ног.

Использовать лечебную косметику. Стандартную гигиену ног с мылом или гелем для душа дополняют средствами с антисептиками, вяжущими и подсушивающими компонентами. Они продлевают ощущение свежести, подавляют размножение бактерий на коже, снижают риск появления неприятного запаха. Следить за чистотой носков. Носки нужно менять раз в день, а при повышенной потливости — минимум дважды. Грязные стирать в машинке при высокой температуре. После стирки их следует прогладить или обработать паром. Правильно ухаживать за обувью. Используйте сушилки, чтобы на мокрых стельках не размножались бактерии и грибки. Также стоит попробовать противогрибковые и дезодорирующие спреи для обработки внутренней поверхности. Приобрести впитывающие стельки. Дополнительные вкладыши в обувь содержат абсорбенты, которые быстро поглощают пот, бактерии и неприятный запах. Многие производители пропитывают стельки антибактериальными и противогрибковыми компонентами, чтобы предупредить заболевания кожи ног у пациентов с гипергидрозом. Применять тальк для ног. Дезодорирующая присыпка служит адсорбентом: хорошо впитывает пот, долго поддерживает сухость ноги и препятствует появлению неприятного запаха. В продаже есть варианты с охлаждающим, антисептическим и дезодорирующим эффектом. Воспользоваться антиперспирантом. Специальные средства для ног рекомендованы людям с локальным гипергидрозом стоп, чтобы контролировать уровень потливости. Обычно в состав добавляют дезодорирующие компоненты, которые блокируют появление неприятного запаха, даже если ступни начнут потеть. Делать аппаратный педикюр. Медицинский педикюр помогает поддерживать здоровье ног при повышенной потливости, уменьшает риск грибковых инфекций и других дерматологических проблем. Регулярная врачебная гигиена ног особенно важна для людей с сахарным диабетом, сосудистыми заболеваниями и другими факторами, которые ухудшают кровоснабжение нижних конечностей.

Однако, продолжает врач, если у вас есть грибковое поражение, то эти способы будут помогать только в комплексе с противогрибковой терапией — для последней надо обратиться к врачу-дерматологу.