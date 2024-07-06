Больно, дорого и... нужно не всем: вся правда о брекетах от стоматологов

Брекеты нельзя ставить, если есть кариес Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Брекеты — штука неприятная да еще и дорогая. Надо несколько лет ходить с железными «гвоздиками» на зубах. Застревает еда, хлопотно чистить после каждого приема пищи, да и цена на такое «удовольствие» зашкаливает. С другой стороны, кривые зубы — удар по самооценке и ради красивой улыбки можно вытерпеть всё. Главное — результат. Но случается и так, что после нескольких лет мучений всё насмарку. NGS24.RU выяснил у стоматологов, в каких случаях нужно ставить брекеты, какими бывают осложнения, почему так дорого и в каком возрасте лучше обращаться к ортодонту.

Не всем брекеты одинаково полезны

Главный стоматолог страны Олег Янушевич считает, что только около 20 процентов случаев установки брекетов оправданы. Причем зачастую виноваты родители, которые гонятся за модой и считают, что систему надо ставить поголовно всем детям.

Янушевич даже сравнил стоматологию с МММ и назвал «честным отъемом денег у населения», добавив, что не надо ценой здоровья и денег пациента продавать людям красоту.



Назначают ли брекеты без показаний?

Большая часть зубных врачей, которых мы опросили, слышали о случаях, когда «разводят» на брекеты. Но гораздо больше людей, которым эта система нужна, а они ее не поставили.

— Конечно, я много раз слышал о таких примерах, когда брекеты поставили тем, кому они не нужны. «В семье не без урода», как говорится. Это проблема. И личная ответственность каждого врача. Всё — на его совести, неважно, в государственной или в частной клинике он работает. Есть врачи в платных клиниках, которые, будь то стоматолог, хирург, офтальмолог, эндокринолог и так далее, гонятся не за качеством лечения, не за оказанием квалифицированной медицинской помощи, а именно за деньгами и процентом от зарплаты, который они получат при выявлении различных заболеваний у человека, — говорит стоматолог Дмитрий Власов.

По его словам, врачи в большинстве своем стараются всё-таки так себя не вести, потому что сейчас век интернета: дорожат репутацией.

— А пациент [в случае сомнений] может получить консультацию, например, у вашего покорного слуги, сходить в две-три клиники, потом вывести золотую середину, — уверен Дмитрий Власов.

Он отмечает также, что в государственных поликлиниках вероятность случаев установки ненужных брекетов ниже, из-за повышенного контроля.

— Проводим многочисленные семинары, проверки по оценке качества, заведующий инспектирует лечение каждого пациента, — сообщает Дмитрий Власов.



Попытка «развести»

Ради денег не стоит портить репутацию Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











С навязыванием установки брекет-системы в стоматологии столкнулась наша читательница. Анна (имя изменено. — Прим. ред.) рассказала, что пытались «развести», когда ей было 17 лет.



— Прихожу в клинику, говорят: «У тебя растут "девятки", зубы мудрости, и срочно нужны брекеты, иначе начнет "челюсть выступать вперед"». Моему папе сказали, что брекеты будут стоить 200 тысяч рублей. Он: «Всё, хорошо, мы придем». Мне было 17 лет, я не послушалась родителей и врачей, подумала, что это проблема будущей меня: когда появится, тогда и буду решать, — говорит девушка.

Спустя время Анна пошла в другую клинику, по ДМС. И там уточнила, нужно ли было ставить брекеты. Сделали рентген, и оказалось, что всё в порядке.



— Врач говорит: «У тебя зубы мудрости растут нормально, они выйдут, всё будет хорошо, не нужны никакие брекеты». И таким образом я сэкономила 200 тысяч рублей родителям. Брекеты, по сути, были бы абсолютно бесполезны, — рассказывает Анна.



Девушка поделилась контактом врача Юлии Тишковой, который сказал, что брекеты ей были не нужны. Мы связались со стоматологом и уточнили, так ли это.



— У нее был только небольшой эстетический дефект, зубы не идеально ровные, что не является стопроцентным показанием к брекет-системе, — поясняет Юлия Тишкова.



При этом стоматолог в целом не согласна с тем, что брекеты часто ставят без показаний и ради «заработка».



— Есть те, кто хочет поставить брекеты, поддавшись какому-то влиянию. Но, если честно, у 90 процентов людей неправильный прикус или скученность зубов, дистопия (неправильное расположение одного или нескольких зубов), нарушение процесса жевания и так далее. А это является показанием к установке брекет-системы. Что касается «заработка врачей» — не соглашусь. У хороших ортодонтов запись на 2–3 месяца вперед. Им просто не нужно высасывать из пальца несуществующие проблемы, — уверена Юлия Тишкова.



«Правильного прикуса нет ни у кого»

Перед установкой брекетов нужно пролечить зубы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Некоторые врачи не согласны с тем, что брекеты часто ставят без особой необходимости.



— В принципе у нас более-менее обследованных людей только процентов 20. Мне кажется, что, наоборот, пропускается много патологий прикусов, особенно в детском возрасте. Ортогенетического прикуса, то есть правильного, нет практически ни у кого. У всех он в той или иной мере скомпенсирован. Но не все готовы, например, делать КТ, поэтому у нас население недостаточно диагностированное. Мы не то что лишние брекеты ставим, мы даже не охватываем всех тех, кому они нужны. Можно упустить возраст. В детстве всё поправить проще, более мягкие кости, — рассказывает стоматолог Диана Чивчян.

Такого же мнения придерживается стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.



— Честно скажу, я слышала о таком, но ни разу не сталкивалась. В своей практике за 22 года я без показаний никогда не ставила брекет-систему. Я могу вас уверить, что каждый второй нуждается в ортодонтическом лечении. Даже если ровные зубы, есть проблемы именно с прикусом. Без показаний уважающий себя врач-ортодонт никогда не поставит. [В случае сомнений] можно проконсультироваться у нескольких врачей-ортодонтов, сравнить их показания, их назначения, — посоветовала врач.



Вам всю жизнь придется носить «железки»

Олег Янушевич предостерег от повального увлечения брекетами Источник: Наталья Лапцевич, Екатерина Тычинина / 74.RU











Главный стоматолог России Олег Янушевич считает, что большинству пациентов после лечения брекетами ретейнеры не нужны.

Ретейнеры — специальная ортодонтическая шина, которая выглядит, как проволочка. Она нужна для того, чтобы зафиксировать зубы в правильном положении и не допустить рецидива заболевания

— Я ортодонтам на всех конференциях задаю главный вопрос: «Коллеги, какой процент ретейнеров остается у вас после окончания лечения?». Ответ — 80 процентов, — говорит Олег Янушевич. — То есть процент качественного лечения не превышает 20 процентов.



Эту критику поддержал и наш источник — врач, который согласился побеседовать на условиях анонимности. Он считает, что нужно много раз подумать перед установкой брекетов.



— Многие носят брекеты. Зубы, конечно, выправляются. Но потом им на заднюю поверхность зубов устанавливают дуги, которые поддерживают зубы. И как только человек их снимает, у него опять начинается перестановка, получается, так и придется с ними ходить. Например, на прием приходит женщина, она носила брекеты пять лет. Она довольна, но поддерживающие дуги так и стоят. Также слышал от знакомых, что как только их сняли, всё опять начало ползти и приходилось опять ставить, — рассказывает стоматолог.



Также врач посоветовал хорошо подумать перед установкой брекетов, узнать точно обо всех предстоящих процедурах.



— Бывает, что приходит человек и говорит: «Вот чуть-чуть зуб повернут или чуть-чуть вперед выпирает. Нельзя ли мне это выровнять?» Я честно рассказываю, что его ждет, например: «Выровнять тут можно только коронкой. Вам нужно не один зуб обточить, чтобы это всё сделать ровно по размеру. Делаем?» Обычно говорят: «Да нет, тогда не надо», — говорит доктор.



О том, что ретейнеры — это надолго, заявили все опрошенные врачи.



— Ретейнеры, конечно, нужно постоянно носить, потому что с 15 лет череп человека уже сформировался, в области челюстей есть контрафорсы (элементы, которые не дают перемещаться зубам). Мы фиксируем достигнутый результат ретейнерами. Их нужно будет носить, потому что, когда мы их снимем, зубы могут вернуться обратно, — продолжает Дмитрий Власов.



Диана Чивчян отмечает, что необходимость носить ретейнеры сильно зависит от конкретного случая.



— Каждая ситуация разная, опять же, чем старше пациент, тем больше нужны ретейнеры. Особенно в ситуации, если поворачивали зубы сильно. Зубы и мышцы имеют память. То есть если они стояли 30 лет в положении друг на друга и мы их раздвинули и если ничем это не закрепить, то вероятность того, что это съедет обратно, очень высока, это правда. Это всё индивидуально с ортодонтом обсуждается, — рассказывает врач.



Кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева не сомневается, что ретейнеры нужно носить всю жизнь.



— После снятия брекетов без ретейнера никто из моего кабинета не уходит. Также я рекомендую ретенционные капы обязательно носить, потому что ретейнер может отклеиться, пациент не заметит, и постепенно зуб уходит, меняет свое положение. Потом приходят: «Здравствуйте, вот у меня зубик убежал».

Приходит ко мне пациент спустя два года, как сняли брекеты, и говорит: «Может быть, снимем ретейнер». Я говорю: «Он что, вам мешает? Он имеет важную функцию, удерживает ваши зубы». Пациент говорит, что не мешает.



Он не мешает, на речь не влияет, чистится всё хорошо, можно делать ультразвуковую чистку, кариес не образуется под этим ретейнером, если чистка проводится регулярно. Поэтому ретейнер если стоит, и пусть стоит, снимать не надо, это спокойствие в первую очередь для пациента, — советует Мария Балакирева.



Такого же мнения придерживается Юлия Тишкова:



— Да, правда [что придется носить всю жизнь]. Кому-то ретейнер, кому-то ночную капу. Кому-то и то, и то. Но это не доставляет дискомфорта. Как правило, пациенты вообще этот ретейнер не чувствуют.



Нужно вовремя отучить от соски

Дмитрий Власов объясняет, почему портится прикус. Оказывается, зачастую проблемы начинаются еще до появления человека на свет, в животе у матери.



— Всё начинается с семьи и с генетики. На втором месяце беременности у малыша закладываются зачатки молочных зубов, а на 5–6-х месяцах — постоянных. Если беременность проходила с осложнениями, был токсикоз, то уже на этом этапе зубы могут начать формироваться неправильно. Например, нередко вообще отсутствует зачаток постоянного зуба. На прикус влияет, отучили ли ребенка вовремя от соски, от груди, — говорит стоматолог.



Олег Янушевич добавляет, что формирование лицевого скелета длится до 24 лет. В этот период ортодонтическое лечение может быть показано. Но вот взрослая ортодонтия, по мнению академика, имеет ограниченные показания.



— К сожалению, не все добросовестные врачи-ортодонты учитывают особенности уже сформированной зубочелюстной системы, — отмечает врач.



Такое же мнение высказал наш анонимный источник. Он отмечает, что брекеты ставят людям всех возрастов, но у него сомнения, насколько это эффективно.



— Считают, что можно в любом возрасте делать. Говорят, зубы выпрямляются. Ну, может, и выпрямляются. Не знаю, — говорит врач.



Все опрошенные стоматологи отмечают, что чем раньше обратиться к ортодонту, тем лучше.

— Уже начиная с трех-четырех лет можно носить аппараты функционально-механического действия, которые в народе называют «пластинки». Брекет-система ставится на постоянные зубы, с 11 лет, в это время пластинки уже не эффективны. Есть врачи, которые выправляли все зубочелюстные аномалии пластинками. Вовремя прийти, подкрутить и так далее, — сообщает Дмитрий Власов.



Стоматолог отмечает, что в старшем возрасте люди обычно обращаются не столько ради красоты, а вынужденно, чтобы решить проблемы.



— В основном пациент в более старшем возрасте обращается из-за заболеваний — парадонтита, гингивита, которые возникли из-за скученности зубов, из-за неприятного запаха из полости рта (галитоза). Также бывает проблема отсутствия зачатка постоянного зуба.

Диана Чивчян отмечает, что при раннем обращении можно обойтись без брекетов.



— Детям в раннем возрасте можно обойтись даже без брекетов. Есть пластинки, трейнеры, спать в них можно. Но нужна высокая ответственность родителей, чтобы они за этим следили, и ребенок выполнял все рекомендации, тогда будет хорошо, — уверена Диана Чивчян.

Она, как и Дмитрий Власов, отмечает, что во взрослом возрасте часто обращаются не ради красоты, а с серьезными патологиями.



— После 24 лет челюсти уже сформированные, прикус подстроился под организм, даже если он был не идеальный. Но бывает, у взрослых людей начинаются жалобы на, допустим, боли в суставе, его щелканье, головные боли. Например, человек не может спать, потому что болит голова, не может открывать рот, так как вылетает сустав. Тогда мы смотрим, если можем сделать лучше, повернув эти зубы, ставим брекеты. Но бывает, что во взрослом возрасте это уже невозможно сделать. Надо понимать, что брекеты — это не только ровная улыбка, ровные зубы, это функционал, — рассказывает Диана Чивчян.



Юлия Тишкова считает, что возраст для брекетов не помеха:



— И в 30, и в 40 лет я видела успешные результаты лечения.



Член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева также говорит, что лучше ставить брекеты в детстве и юности, но всё же возраст не помеха.



— До 24 лет очень удобно работать с пациентом, потому что костная ткань еще пластичная, она, как пластилин, зубы легко поддаются перемещению. А после, да, в связи с тем, что пациент принимал лекарственные препараты, чем-то болел, передвижение зубов может затрудняться. Но пока есть свои зубы, брекеты можно устанавливать. Самому взрослому пациенту в моей практике было 65 лет. Его направил врач-ортопед, потому что из-за особенностей прикуса не могли поставить протез. Пришлось вначале поставить брекеты, устранить дефект, а затем спротезировать.



Гигиена должна быть идеальной

Для чистки нужно использовать ирригатор Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Главное при ношении брекетов — гигиена. Для чистки используют щеточки, ершики и ирригатор. Иначе могут возникнуть проблемы.



— Бывает, в области, где крепятся замки, множественный кариес, если плохая гигиена была у пациента, — рассказывает Дмитрий Власов.



О рисках упоминает и Юлия Тишкова:



— Любое вмешательство может иметь риски. Нужно тщательно подходить к выбору специалиста, чтобы у врача была ординатура по специальности «ортодонтия», хороший опыт.



По словам Юлии Тишковой, нужно понимать, что при брекетах гигиена должна быть идеальной. Установка брекет-системы автоматически повышает число труднодоступных для чистки мест, где застревает еда и скапливается налет. Профессиональная чистка в кресле стоматолога должна быть каждые три месяца. Также первое время сложно нормально питаться, можно и схуднуть, но для кого-то это даже плюс.



Почему так дорого?

О том, почему установка брекетов стоит дорого, рассказывает Мария Балакирева.



— Я так оцениваю свои знания, полученные не только в университете, который окончила в 2001 году, но и на курсах повышения квалификации. Каждые пять лет защищаем свой сертификат. Почти каждый год у нас мастер-классы, симпозиумы, которые стоят очень больших денег. Например, около 100 тысяч рублей. Прогресс не стоит на месте, постоянно новшества, и нужно совершенствовать знания, чтобы быть впереди, а не динозавром, который 20 лет назад выучился, и на этом всё, — убеждена стоматолог.

Чтобы исправить прикус, нужно ходить к остеопату

Есть мнение, что прикус связан с осанкой, и стоматологи подтверждают это предположение.



— Когда пациент заходит в кабинет, я по внешнему виду оцениваю, есть ли асимметрия. Рекомендую сходить к остеопату и лору. Люди иногда думают, что это развод, но в совокупности это надо делать, — рассказывает Мария Балакирева.

