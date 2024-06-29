Следите за языком: эти 9 фраз легко выдают человека с детской травмой

Эти фразы могут встретиться и во вполне непринужденном общении Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











По мнению психологов, то, как человек говорит — следствие того, как его воспитывали. Поэтому внимательный собеседник легко может распознать человека, получившего в детстве психологическую травму. Помогают в этом самые обычные на вид фразы, которые встречаются и в дружеском общении: люди, чье детство было неспокойным, пользуются ими гораздо чаще других.



«Мне кажется...»

Когда человеку «кажется» — это значит, что он сомневается в своих суждениях и боится сделать что-то не так. А еще, как считают специалисты, эту фразу используют, чтобы заранее обезопасить себя в споре.





— Фраза «мне кажется» бессознательно используется как заранее подготовленная защита от возможного нападения или атаки со стороны других людей, — объясняет терапевт Наталья Суперфин.



Наталья Суперфин — экзистенциально-гуманистический терапевт портала «Ты — это важно».



Чаще всего эти слова встречаются в речи тех, кто в детстве сталкивался с критикой, унижениями и оскорблениями со стороны родителей.



— Также ребенок мог часто слышать в свой адрес фразы «тебя никто не спрашивал» или «ты ничего не понимаешь», — добавляет Наталья Суперфин. — Всё это ранит самооценку и достоинство ребенка, заставляет ощущать себя неценным, неважным, недостойным внимания и во взрослой жизни.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











«Так получилось»

По мнению психологов, фраза «так получилось» — простейший способ снять с себя ответственность. Эти слова говорят о том, что человек ощущает собственное бессилие и не контролирует ситуацию, которую ему доверили.





Причин, почему взрослый человек часто повторяет эти слова, две. Первая — страх перед наказаниями, которых в детстве у него было с избытком.



— В детстве ребенок мог сталкиваться с гиперконтролем со стороны родителей, когда за малейшие ошибки его могли строго наказывать, а приложенные усилия ребенка не были замечены. Это приводит к тому, что ребенок перестает верить в себя и в то, что его действия могут приносить результат, — рассказывает Наталья Суперфин.



А вторая — наоборот, гиперопека со стороны мамы с папой в детстве. По мнению психологов, если родители ничего не говорят ребенку, даже когда он в чем-то виноват, такой человек вырастает инфантильным и оправдывает любые неудачи в духе: «мышка бежала, хвостиком задела».



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











«Это всего лишь мое мнение»

Стоит отметить, что эта фраза может употребляться в двух совершенно разных контекстах.



— «Это всего лишь мое мнение» значит «это не очень значимо, потому как мое мнение редко учитывается». С другой стороны, эта фраза может быть сказана подчеркнуто холодно и свысока: «Мое мнение — самое правильное, но вам его все равно не понять. Потому как Вы обычные, а я особенный», — считает клинический психолог Анна Ткач.



Анна Ткач — клинический психолог, заведующая консультационно-оздоровительным отделом ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Второй вариант формируется у детей излишне опекающих родителей, которые позволяют своему ребенку всё. А позиция «мое мнение никому не нужно» присуща людям, чьи взгляды игнорировались или обесценивались.



— Например, если родители часто говорили: «Ты еще маленький, чтобы иметь свое мнение» или «Твое мнение неважно», ребенок вырастает с чувством, что его мнение не имеет веса, — говорит Наталья Суперфин.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











«Не обращай внимания»



Сюда же можно отнести слова «неважно» и «не бери в голову». Таким образом многие люди привыкли подавлять свои потребности и эмоции. А причина этой привычки — запрет на демонстрирование эмоций в семье.



— В детстве родители могли обесценивать переживания ребенка: «Не будь такой чувствительной» или «Перестань ныть», что приводит к ощущению, что эмоции и переживания недостойны внимания окружающих, — объясняет Суперфин.





Кроме того, «не обращать внимания» часто просят те, кого родители в детстве просили быть «попроще».



— Здесь прослеживается эхо из детства: «Не высовывайся!», «Будь как все!», «Будь скромным, не выпячивайся!» Здесь — неудовлетворение детских проблем. В этом случае со стороны взрослых явно был отказ в поддержке, принятии ребенка, — говорит Анна Ткач.



Люди, которым нанесли такую травму, прячут не только свои эмоции. Например, такой человек почти никогда не попросит о помощи на работе, даже если она ему очень нужна.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы













«Это моя вина»



По словам Анны Ткач, чаще всего добровольно винят себя те, кто привык к роли жертвы.



— Для таких людей легче признать вину, натянуть ее на себя, потому что так привычнее, — объясняет специалист. — В детстве такой ребенок был всем «должен». Не было похвалы, часто звучали обвинения. Будучи взрослым, человек тянет свой груз вины, не умея защитить свои границы, отстоять свое мнение.



Травмированные таким образом дети часто вырастают у родителей, которые до конца не разобрались в себе.



— Это происходит, когда родителям сложно осознавать свои чувства, поэтому они помещаются в отношения с ребенком. А ребенок ничего не может с этим сделать, кроме как испытывать вину за плохое настроение родителей, — добавляет Наталья Суперфин.



Еще один признак такой травмы — страх брать на себя ответственность. Тому, кто вечно чувствует себя виноватым, легче сразу объявить себя виновником всех бед и извиниться.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











«Вечно у меня всё...»



Если у вашего знакомого всё «вечно валится из рук», «вечно выходит из под контроля» и вообще что-то плохое происходит с заметной регулярностью, скорее всего, его родители не ценили успехи своего ребенка.

— Человек с низкой самооценкой, с нелюбовью к себе, скорее всего, будет часто говорить о себе в уничижительной форме. Либо он знает, что всё с ним хорошо, но очень хочет похвалы, признания — чтобы убедили, что он хороший. Как психолог, могу сказать, что похвала и одобрение нам нужны всем. Но некоторые только при похвале и признают свои успехи, — рассказывает Анна Ткач.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











«Это может прозвучать глупо»



Некоторые люди привыкли «подстилать соломку» при предложении своих идей, предупреждая, что сейчас они скажут какую-нибудь глупость. По мнению психологов, таким нехитрым способом человек пытается предотвратить потенциальное унижение — как раз то, что он испытывал в детстве.



— Страх быть осмеянным за свои идеи может возникнуть из-за того, что в детстве любые проявления ребенка встречались с насмешками и унижением. Если родители часто смеются над идеями ребенка, не воспринимают всерьез, обесценивают или говорят: «Это глупо», то ребенок вырабатывает привычку заранее умалять свои предложения, — рассказывает Наталья Суперфин.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











«Не стоит благодарности»

Казалось бы, просто вежливая фраза. Но и она может быть сигналом о пережитой когда-то травме. А формируется она у тех, чьи родители не считали достижения ребенка чем-то выдающимся.

— Например, родители могли говорить: «Это же твоя обязанность» или «Ты просто выполняешь то, что должен». Впоследствии это приводит к убеждению, что действия человека не стоят похвалы, — объясняет Суперфин.





При этом, в отличие от тех, кто привык себя во всем винить, такой ребенок мог вполне хорошо справляться со всеми своими задачами.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











«Я попробую» (вместо «я сделаю»)



Попробовать значит в случае чего признать, что сделал всё возможное, а результат так и не появился. Это еще один способ снять с себя ответственность, которым очень часто пользуются люди, подвергавшиеся в детстве нещадной критике.





— Например, родители в детстве могли говорить ребенку: «У тебя всё равно не получится, не трать время» или «Ты всегда все портишь». Это формирует убеждение, что лучше не обещать, чем потом не справиться, — говорит Наталья Суперфин.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Всегда ли эти фразы указывают на детскую травму?

Конечно, иногда люди вполне обоснованно признают вину или просят не обращать внимания на какую-то мелочь. Очень многое говорит контекст, в котором человек произносит эти фразы, и то, насколько часто они появляются в его речи.



— Люди с ранними детскими травмами могут употреблять такие фразы довольно часто в своей речи, они буквально оказываются устойчиво встроенными речевыми конструкциями, используемыми для общения. Тогда как у других людей эти фразы могут появляться лишь в ситуациях или периодах переживания сильного стресса, — отмечает Суперфин.



Психологи добавляют: часто человек может вообще не знать, что в детстве пережил психологическую травму. Ведь мозг устроен так, что вытесняет травматичные воспоминания, которые нанесли серьезный вред психике.



— Но несмотря на то, что травма кажется забытой, она определяет жизнь человека во взрослом возрасте, становясь частью его личности, жизненных выборов, поведения, — говорит психолог.

При этом часто очень сложно самостоятельно понять, действительно ли речь человека — следствие детской травмы. Специалисты убеждены, что наверняка узнать про себя что-то новое можно только при работе с психологом.

