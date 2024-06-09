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Здоровье «Клиенты обещали постричься налысо»: новосибирские хирурги удалили крупную опухоль мозга у стилиста

«Клиенты обещали постричься налысо»: новосибирские хирурги удалили крупную опухоль мозга у стилиста

Сибирячка заметила опухоль десять лет назад, но не обращала внимание

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Опухоль угрожала пациентке потерей зрения

В Новосибирске врачи провели успешную операцию по удалению крупной опухоли головного мозга у 44-летней пациентки. Опухоль, достигшая размеров теннисного мяча, была выявлена после длительных наблюдений и обследований.

Подробности рассказали в группе НИИТО им. Цивьяна во «ВКонтакте». Женщина, работающая стилистом-парикмахером, начала замечать отеки в области левого виска около десяти лет назад. Несмотря на отсутствие болей, опухоль постепенно становилась заметной, и пациентка скрывала её под длинной челкой. В марте 2024 года обследование выявило доброкачественную менингиому размером 8×8×3 см, которая угрожала потерей зрения.

Операция продолжалась около девяти часов. Основной сложностью было удаление костного компонента опухоли. Для восстановления черепа была установлена титановая пластина, сообщил нейрохирург Новосибирского НИИТО имени Я.Л. Цивьяна Сергей Мишинов.

Пациентку поддерживали родные, друзья и клиенты на протяжении всего периода обследований и лечения.

— Кто-то из них в знак поддержки даже тоже пообещал подстричься налысо. Я не думала, что нужно будет полностью сбрить волосы, поплакала даже, когда надо было прощаться с волосами. Наверное, это в целом от переживаний такая реакция был, — сообщила пациентка.

После операции прошло две недели, состояние пациентки постепенно улучшается.

Ранее НГС писал, как врачи много лет не могут поставить диагноз прикованной к постели девочке.

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Новосибирск НИИТО Врачи Опухоль
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