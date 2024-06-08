Депрессию и ожирение заказывали? К чему приведут уколы для похудения и «волшебные» таблетки — предупреждения врачей

Не все добавки безобидны Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Считать калории, ограничивать потребление сахара и быстрых углеводов, посещать фитнес-зал, устраивать пробежки, ходить по 10 тысяч шагов в день — прочитал и уже устал. Люди всегда в поисках «волшебного» или быстрого способа похудеть, когда и делать ничего не надо. Но чем могут аукнуться для здоровья БАДы, усыпляющие голод, жиросжигающие таблетки и уколы? У всех этих средств есть страшные последствия: кровотечения, суицидальные наклонности, истончение мышечной ткани и, как ни странно, ожирение. Корреспондент NGS24.RU Ирина Харитон поговорила с врачами и узнала, бывает ли похудение легким, какие болезни можно поймать на пути к стройной фигуре и что всё-таки поможет без последствий.



Похудеть или получить рак щитовидки?

Раньше в России особой популярностью пользовались уколы препарата «Оземпик». В сети появлялось немало историй от людей, которые худели, благодаря чудодейственным инъекциям. И мы писали об этом. Препарат снижает аппетит, и за счет этого человек худеет. На Западе «Оземпик» разрешен для похудения, но в России его можно применять только при лечении сахарного диабета. После начала СВО производитель лекарства ушел из страны, аналоги препарата остались. Врач-эндокринолог ФСНКЦ ФМБА России Андрей Беляев выступает категорически против подобных медикаментов.



— Есть противопоказания в виде медуллярного рака щитовидной железы. Это противопоказание людям, у которых был этот рак или им болели родственники. Второе — панкреатит может провоцировать. Поэтому люди, у которых был острый панкреатит в анамнезе, тоже должны применять его с осторожностью. Ну и третье — это суициды, депрессии в анамнезе. Препарат может обострять эти вещи. Самостоятельно, естественно, как любой лекарственный препарат, применять нельзя. Основное побочное действие — это тошнота. Никакой препарат нельзя колоть самому себе. Я ради интереса зашел в интернет посмотреть отзывы на «Оземпик», там случаи шизофренические! Бывает, что косметолог поставил укол, а кто-то себе ставит по два укола сразу, чтобы дозу поднять. Люди занимаются непонятно чем, и это провоцирует побочные эффекты более выраженные — женщину рвало две недели, — рассказывает Андрей Беляев.

Без показаний врачей лучше не колоться Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Может, проще по таблеточке?

Не все решаются на такие радикальные меры, как внутривенное применение медикаментов. Чаще люди просто покупают в аптеках и на маркетплейсах БАДы, обещающие значительное снижение веса, и тоже за счет избавления от тяги к еде, или же и вовсе жиросжигание. Чаще можно увидеть в продаже пиколинат хрома, L-карнитин, хитозан, литиевые добавки и прочее. Доктора говорят, что, как правило, такие препараты безвредны. Но и особого эффекта ждать не стоит.

— Широко известный L-карнитин в достаточно высоких дозах может употребляться, но он не работает без физической нагрузки. Потому что включается метаболизм, и его изменяют только на фоне высоты сердечных сокращений и на фоне длительности физической нагрузки, — говорит Владимир Логинов, гастроэнтеролог Европейской клиники хирургии и онкологии.



Бездумно пить добавки тоже нельзя, предупреждают врачи.



— Всякие пиколинаты хрома и так далее какого-то выраженного эффекта, конечно, не дают. Но БАДы плохо контролируются, не так, как лекарственные препараты, и среди них могут быть фальсификаты. То есть какие-то вещи в составе, которые не были заявлены. К примеру, паразиты, как это было в китайских БАДах. Поэтому остается большой вопрос, что там содержится на самом деле, — объясняет эндокринолог Андрей Беляев.



Кровотечение, повреждение печени и депрессии

Худшее, с чем может столкнуться человек в погоне за желанной фигурой, это проблемы со здоровьем. Часто бездумное употребление средств для похудения ведет к расстройству всего организма.



— Это может вызывать нарушение работы поджелудочной железы, все микроэлементы, которые употребляются, они могут менять термообмен, приводить к нестабильности сердечно-сосудистой системы, различным видам обострений и панкреатиту, вплоть до отравлений, повреждения печени и химических ожогов. Всё, что вы тянете в рот, проходит через пищевод и желудок. В зависимости от того, что вы выпили, раствор или таблетки, они могут либо вызывать окисление, либо омыление тканей, либо коагуляционный некроз, — предупреждает гастроэнтеролог Логинов.

С таким подходом к здоровью недолго попасть в больницу Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











К счастью, вовремя таким горе-худеющим помочь могут. Печень быстро восстанавливается, если вовремя убирается повреждающий фактор. С химическими ожогами ситуация может быть серьезнее, если дело дошло до кровотечения.



Если вы просто решили принять БАДы для снижения аппетита, бесследно для здоровья это не пройдет, считает врач.



— Вы не можете корректировать свои желания, не вклиниваясь в метаболизм, это просто опасно. Вы же не набираете массу тела за один день, правда? Ну вот вы как минимум столько же времени должны посвятить ее потере, — объясняет Владимир Логинов.

Иногда врачам приходится разбираться с тяжелыми последствиями злоупотребления средствами для похудения Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











И самое неожиданное — средства для похудения могут вызывать ожирение. Те самые пилюли для снижения тяги к еде.



— Когда человек мало ест, организм не знает, что он еду не получает. Он думает, что еды нет в принципе, и он умирает от голода. И пытается продлить себе свое существование. Каким образом? Снизив расход энергии. То есть уменьшить количество мышечной ткани. То есть объем двигателя уменьшается, раз топливо падает, вот и всё, и ты живешь дольше. Люди, которые просто так хотят похудеть магией препаратов, они, скорее всего, сожгут у себя мускулатуру, потому что физическую активность не добавят, раз они ищут такие пути легкие. При этом аппетит снизился, ты можешь попасть в дефициты по витаминам и минералам. Человек когда-то препарат отменит, аппетит вернется, он будет есть опять, мышц у него за счет этого не прибавится, но на это место встанет жир. И он потом, допустим, еще раз захочет поколоть препарат, похудеть. Человек потом оборачивается на себя: «Вот я был килограммов 90, и сейчас 90, а почему-то выгляжу хуже, чем был». Потому что пропорция мышцы и жира изменилась в сторону жира, — критикует БАДы эндокринолог Алексей Беляев.



Подобные препараты медики обычно назначают только людям с диагностированным ожирением — тем, кому уже физически сложно войти в режим питания и необходимо понизить уровень инсулина и снизить вес до оптимальных значений. Назначать такие лекарства может только врач.



Откуда такая мания к похудению?

Столь сильное желание сбросить вес, кстати, может быть сигналом для посещения врача. И не диетолога, а психолога. Иногда выбор в пользу малопроверенных препаратов люди делают, находясь в состоянии мании. И тут важно понять, откуда берется потребность похудеть.



Медицинский психолог ФСНКЦ ФМБА России Максим Рассвет утверждает, что это может быть признаком самых разных проблем. Чаще всего это симптом тревожного расстройства. Иногда к бесконечному циклу похудения приводят банальные проблемы с родителями.



— Возможно, проблемы идут из семьи. Мы хотим какие-то лучшие результаты показывать, условно, для своих родителей. Потому что они в свое время не принимали всё, что мы делаем, за должное. Ну вот самый простой пример: в школе я получил четверку. Кто-то выполнил работу хуже, но родители говорят: «А вот кто-то же лучше сделал, значит, ты недостаточно хорошо старался». И человек просто не видит поддержки, хорошей обратной связи, и он как будто бы всегда неполноценен, — объясняет психолог.

Бывает, что путь к похудению и принятию себя лежит через кабинет психолога Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Нежелание придерживаться режима питания тоже может быть поводом для похода к психологу. Возможно, всё дело в проблемах с мотивацией.



— Как и в ситуации с родителями, человек чувствует себя неполноценным. Эта же реакция сопровождает те же самые диеты, в тренировки. Кажется, что я что-то недостаточно хорошо делаю, у меня и раньше не получалось, значит не получится и теперь. Просто человек приходит в отчаяние и забрасывает.



И еще одна распространенная причина похода к психологу, а не к диетологу — зависимое поведение. Как рассказал Максим Рассвет, люди иногда начинают копировать поведение окружающих, перенимать их привычки, выдавать их желания и цели за свои, и гонятся за похудением, которое им на самом деле не нужно.



Как же тогда худеть, если всё время хочется есть?

Нутрициолог советует всё-таки разобраться с режимом Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Нутрициолог Анна Мещерякова также не советует употреблять в качестве добавок все вышеперечисленные аминокислоты (пиколинат хрома, L-карнитин, хитозан, литиевые добавки и прочее. — Прим. ред.) — сбои в работе организма гарантированы. Она допускает их применение, если врачи зафиксировали дефициты витаминов и минералов в организме. А избавиться от желания постоянно есть можно, по ее мнению, и без волшебных пилюль.



— Для начала достаточно высыпаться. Нужно, чтобы вечером нервная система успокоилась, и можно было бы войти в нормальный сон. Это будет приводить к нормализации кортизола. Пропадает сильная тяга к сладкому. И нужно БЖУ сбалансировать, чтобы организм получал энергию. То есть тот же завтрак должен быть достаточно насыщен по белкам и жирам, и тогда в принципе перекусы не нужны становятся. Если вводить достаточное количество клетчатки, то начнет нормализовываться желчеток. Бактериальный состав улучшится, организм начнет приходить в оптимальное состояние. Но процесс этот небыстрый.



Ранее мы рассказывали о фитнесе на батутах, с помощью которого горит жир. А еще приводили мнение нутрициолога о том, что с вами будет, если вы решите худеть без физических упражнений.