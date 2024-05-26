Вместо здоровья — геморрой: 8 последствий, к которым приведет привычка проходить 10 000 шагов в день

Не спешите записываться на марафон — это может быть опасно для здоровья Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Наверное, каждый, кто хоть раз пытался похудеть или начать следить за здоровьем, слышал про то, что в день нужно проходить 10 тысяч шагов. Якобы именно такая прогулка компенсирует сидячий образ жизни и поможет почувствовать себя лучше, если вы весь день проводите за компьютером.



Идея ходить 10 тысяч шагов пришла к нам из Японии — в 1965 году в стране восходящего солнца запатентовали первый в мире шагомер под названием Manpo-kei — в переводе с японского это означает «счетчик 10 тысяч шагов». Прибор и его реклама оказались настолько популярными, что идея проходить 10 тысяч шагов в день надежно укоренилась в сознании людей в Японии, а затем — по всему миру.

Так выглядела та самая реклама, запустившая тренд на 10 тысяч шагов Источник: rehweiler_tv / Vk.com











Недавно ученые из Сиднейского университета в Австралии решили проверить, правда ли 10 тысяч шагов помогут поправить здоровье. Для этого они собрали испытуемых и заставили их ходить. Первый результат оказался довольно очевидным: чем больше участники эксперимента ходили — тем лучше становилось у них здоровье и снижался риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это касалось как спортивных людей, так и проводящих большую часть дня за компьютером.

— Этот результат доказывает важную идею о том, что любое движение имеет значение и что люди могут и должны попытаться компенсировать последствия сидячего образа жизни, увеличивая количество ежедневных шагов, — заявил ученый Мэтью Ахмади, проводивший эксперимент.



На этом исследователи не остановились — Ахмади и его коллеги проанализировали данные более 70 тысяч добровольцев, которые хранились в Британском биобанке. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых за последние семь лет и оценили уровень их ежедневной активности (среди данных также были показатели умных часов, которые считают шаги и время, в которое человек сидел неподвижно).



В итоге ученые пришли к выводу, что здоровье начинает улучшаться уже после 4 тысяч шагов , а идеально компенсируют сидячий образ жизни от 9 до 10 тысяч шагов в день .

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Но не спешите бросать все свои дела и отправляться на марафон на другой конец города. Внезапные приступы такой активности могут даже навредить, особенно если до этого вы мало двигались, считает врач Ольга Уланкина.

— Десять тысяч шагов, или, в зависимости от длины шага, 5–8 км, — это достаточно серьезное расстояние. Безусловно, подготовленные и натренированные люди могут пройти дистанцию и в несколько раз больше. Однако если у человека есть проблемы с суставами, избыточный вес и ожирение, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, то подобный «марафон» может навредить здоровью, — предупреждает врач.



Ольга Уланкина — кандидат медицинских наук, гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».



Ольга Уланкина заявила, что изнурительные тренировки могут привести к:

варикозу;

геморрою;



болезням суставов;



скачкам пульса;



скачкам артериального давления;



болям в мышцах;



повышенной утомляемости;



нарушениям сна.



— Подбирать уровень физической активности нужно, учитывая свое самочувствие и рекомендации врачей, — советует Ольга Уланкина. — А для компенсирования сидячего образа жизни стоит ориентироваться не на количество пройденных шагов, а на время и регулярность ходьбы или другого вида активности.



Врач советует заниматься спортом пять раз в неделю по 30–45 минут. В это время не обязательно заниматься в зале, достаточно ходить, бегать, заниматься скандинавской ходьбой или йогой, плавать или ездить на велосипеде. А также не забывать, что для крепкого здоровья одного спорта недостаточно.



— Также очень важно правильно питаться, соблюдать режим сна и питьевой баланс, почаще бывать на свежем воздухе и по возможности избегать переутомлений и стрессов. Только такой комплексный подход поможет укрепить иммунитет и поддерживать физическую форму.