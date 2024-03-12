Из-за них пробки и формируются: лор рассказала, почему вредно чистить уши ватными палочками

— Но почему?



— Уши — органы самоочищающиеся, а сера — мощнейший антисептик. Она вырабатывается в наружных отделах — подвижных. При жевании, разговоре, при движении сустава нижней челюсти сера, отработав свою функцию, выводится наружно самостоятельно.



— То есть серу вовсе не нужно убирать?



— Да, она нужна для того, чтобы создавать особый микроклимат в наружном слуховом проходе. Это влажность, температурный режим и микробное число, как в картинной галерее. Сера необходима, чтобы не пересыхала барабанная перепонка, чтобы до нее не добирался никакой вирус или бактерия, чтобы всё работало как положено. И убирать ее ни палочками, ничем другим нельзя.

