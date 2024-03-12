Из-за них пробки и формируются: лор рассказала, почему вредно чистить уши ватными палочками

Ватные палочки найдутся в каждом доме. Многие используют их, чтобы чистить уши, но, как утверждают лоры, этого делать нельзя — палочки предназначены вовсе не для ушей. Зачем же тогда их выпускают производители? За ответом наши коллеги из 59.RU отправились к оториноларингологу Елене Мусихиной в пермскую клинику «Альфа-Центр Здоровья».
— Вы посмотрите на упаковку, — начинает разговор с 59.RU оториноларинголог. — Нигде, ни на одной упаковке не написано «ушные». Гигиенические. Этот продукт промышленность выпускает не для ушей, а чтобы подправить макияж, убрать размазанную тушь... Деткам можно нос очистить, когда ребенок еще не умеет сморкаться. Для ушей их нельзя использовать ни в коем случае.
— Но почему?
— Уши — органы самоочищающиеся, а сера — мощнейший антисептик. Она вырабатывается в наружных отделах — подвижных. При жевании, разговоре, при движении сустава нижней челюсти сера, отработав свою функцию, выводится наружно самостоятельно.
— То есть серу вовсе не нужно убирать?
— Да, она нужна для того, чтобы создавать особый микроклимат в наружном слуховом проходе. Это влажность, температурный режим и микробное число, как в картинной галерее. Сера необходима, чтобы не пересыхала барабанная перепонка, чтобы до нее не добирался никакой вирус или бактерия, чтобы всё работало как положено. И убирать ее ни палочками, ничем другим нельзя.
Микробное число — это количество бактерий и других микроорганизмов, содержащихся в
— Но нечищеные уши выглядят не эстетично.
— При гигиенических процедурах можно убрать только ту серу, что вышла в ушную раковину. Но не используя дополнительные средства — просто пальчиками. А вот дальше, чем пальчик проходит, залазить нельзя.
— В чем еще опасность использования палочек?
— Можно травмировать барабанную перепонку. Вы же не знаете, какой длины ваш наружный слуховой проход. Поэтому к лорам часто приходят с травмой барабанной перепонки. Кроме того, когда пользуются палочками, то проталкивают сухую серу в глубокий костный отдел, откуда она самостоятельно не выводится, и потихонечку, помаленечку, кусочек за кусочком в течение полугода-года формируется пробка. Пациенты мне говорят: «Я же чищу уши постоянно! Откуда пробка?» Вот в этом-то и проблема, что чистить постоянно уши нельзя.
— То есть, получается, нам вообще не надо чистить уши, пусть оно там так и живет?
— Да, нельзя. Сера — это как слюна, мы же ее не промакиваем. Если гной, то конечно, мы его убираем. А если сера, то это наша физиология, убирать ее не нужно.
— А если вода попала после душа или после купания в море, например?
— Если серы немного и нет пробки, то никакой беды от того, что вода попала в ухо, нет. Мы можем просто уголочек полотенца приложить к наружному слуховому проходу и прижать. Всё, вода быстро выльется. У нас наружный слуховой проход имеет дно. Это барабанная перепонка. Дальше барабанной перепонки вода не пойдет, высохнет, выльется, и всё.
— А на каком расстоянии, кстати, находится барабанная перепонка?
— Это индивидуально. И наружный слуховой проход у каждого индивидуален. Это зависит от телосложения, от того, высокий человек или низкий, полный или худенький. Ну и, соответственно, наружный слуховой проход у всех разный. У кого-то маленький, от двух сантиметров, у кого-то больше, у детей меньше. Каждый раз говоришь пациентам, что нельзя ковырять в ухе, мне отвечают: «Нет-нет, мы не пользуемся», а ушко смотришь — видно, что пользуются.
— А грязь ватной палочкой можно занести?
— Стерильных палочек нет. Наверное, вы не встречали, чтобы каждая палочка была в отдельной упаковке. На палочках тоже есть микробы. Если мы убираем серу, ее у нас уже нет, а мы снова залезли палочкой и посеяли микробы, которые на ней были. Соответственно, в ушах при таких процедурах развиваются наружные отиты. Это грибковое поражение — отомикоз. Темно, тепло, влажно — для гриба самое то. Нормальной флоры нет, нормальной защиты нет, поэтому грибы растут очень активно. Начинаются проблемы.
Микозы — грибковые инфекции, вызванные микроскопическими патогенными и условно патогенными грибами, которые паразитируют на коже и ее придатках, слизистых оболочках человека и животных.
— Какие еще могут быть проблемы из-за палочек?
— Фурункулы наружных слуховых проходов. Это тоже из-за того, что нет защиты. То есть наш организм так устроен, что везде есть своя защита.
Ранее лор рассказала, почему нельзя ковырять в носу, и давала рекомендации, как правильно высмаркиваться.