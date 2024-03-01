«Копить начали до зачатия»: сибирячки уезжают рожать в другие города и страны — зачем они это делают и сколько платят

Пожалуй, ни одна сторона человеческой жизни не вызывает столько ожесточенных споров, как беременность и рождение ребенка. Независимо от возраста, пола и общественного положения люди высказываются по поводу того, сколько нужно рожать детей и нужно ли всем, во сколько лет стоит начинать, брать ли с собой в родильный зал мужа. Еще один животрепещущий вопрос — где именно это делать. Придирчиво выбирать медицинское учреждение в границах родного города — начальный уровень сложности: кто-то едет за сотни километров от дома, чтобы долгожданный малыш родился в больнице в закрытом городе, а другие и вовсе летят за малышом через океан. Удивительно, но параллельно идет обратный процесс: беременные из Красноярска, Кузбасса, Алтая и стран СНГ летят в Сибирь, чтобы ребенок появился на свет в клиниках Новосибирска. НГС пообщался с двумя мамами, которые на последних сроках беременности уехали из родного города, беременной сибирячкой, уже заплатившей кругленькую сумму за роды за границей, и врачами, которые объяснили, почему так случается.
«Покупаю дочке лучшую жизнь»: роды как путь к гражданству
Сибирячка Инна (имя изменено по просьбе героини) собирается рожать в Аргентине. Выбирать, где родится их дочь, девушка с мужем начали сразу, как решили заводить ребенка. Российские варианты, по словам девушки, она не рассматривала с самого начала: хотела, чтобы у ребенка были два гражданства.
— Сегодня в принципе страшно рожать, и я решила подстраховаться: дать будущему ребенку больше выбора, ну и заодно себе какое-то спокойствие, — говорит Инна. — Стали смотреть варианты, где можно получить гражданство по праву почвы. Сначала я, как, наверно, все неофиты, хотела рожать в США, но начали с мужем считать, и поняли, что не вытянем такие суммы. В итоге мои уже родившие подруги посоветовали Аргентину: там потрясающая медицина, очень приятная социальная политика, очень терпимое общество.
Для граждан Аргентины роды полностью бесплатны, не возьмут государственные больницы денег и с медицинских туристов, но для граждан других стран, тем более не знающих языка, такая поездка все равно обойдется в более чем солидную сумму. Авиабилеты, жилье и услуги агентства, которое будет сопровождать будущих родителей на территории незнакомого государства, обошлись супругам более чем в миллион рублей, и эту сумму Инна считает не окончательной.
— Планирование беременности мы начали с финансовых подсчетов, вышло у нас где-то полтора миллиона. Так что откладывать деньги на роды мы начали еще до зачатия. Потом, когда я уже заплатила агентству (сопровождающему будущих мам в другой стране. — Прим.ред.) мои подруги сказали, что я переплатила: отдала почти 5 тысяч долларов за пакет услуг под ключ. Туда входит и трансфер, и переводчик, и юридическая помощь — фактически тебя будут водить за ручку, но многие услуги избыточны. Можно было обойтись вдвое меньшей суммой, особенно, если говоришь по-испански, — говорит девушка.
У плана есть и еще один серьезный минус: на 34 неделе беременности Инне придется перенести перелет с тремя пересадками, который займет в общей сложности больше двух суток, и девушка смеется, что опасается родить в воздухе.
Родители маленьких аргентинцев получают ВНЖ по упрощенной процедуре. Если супруги решат вернуться в Россию после того, как оформят вид на жительство, его могут отозвать. Но гражданство у ребенка все равно не заберет никто.
— По сути я покупаю своей будущей дочке лучшую жизнь, — уверена сибирячка.
«С порога начали хамить и называть «мамочкой»: роды как бегство от стресса
Многие девушки выбирают роды вдали от родины не в качестве первого шага к эмиграции, а как способ сделать рождение ребенка более комфортным — и для него, и для себя самой.
Жительница Новосибирска Наталья из страны уезжать не стала, но местным клиникам предпочла роддом в закрытом городе Северске в Томской области. Выбирала по отзывам на форуме SibMama, в первую очередь из-за того, что в маленьком роддоме каждой маме и ее малышу смогут обеспечить больше внимания, чем в огромном перинатальном центре, где разом рожают десятки женщин. И отношение и вправду вышло таким, что, родив сына, через четыре года девушка вернулась в Северск за дочерью.
В Северск непросто попасть — это закрытый город. Супруги заранее высылали на проверку копии паспортов, свидетельства о браке, медицинские документы, включая предварительную дату родов, и ждали известия о готовых пропусках. В город они въезжали через КПП.
Все сложности были компенсированы комфортом перед родами, во время и сразу после.
— Мы ни за копейки не заплатили ни за сервисные роды, ни за палату, ни за еду, ни за прививки, ни за врачей, — вспомнила сибирячка. — Я приехала к 40 неделям по сроку. Мне сказали, что будет плановая операция: я маленькая, рост 150 сантиметров, а ребенок — обычный, 3 килограмма, но для меня очень крупный. Предложили даже выбрать дату рождения.
Наталья вспоминает, как весь медперсонал помогал ей с ребенком и словом и делом, а муж во время операции ждал ее в соседней комнате и взял ребенка на руки сразу после нее.
— К нам после рождения чуть ли не в каждую минуту заходили неонатологи, делали УЗИ полностью ребенку, и мозг проверили, брюшную полость проверили, прививки все поставили. Младшей тут же уздечку подрезали: она была короткая, сложно было бы грудь брать, — припомнила Наталья.
Искала комфорта и заботливого, внимательного отношения и сибирячка Анна Ларионова. Опыт для сравнения у нее был: в 2010 году она родила в России дочку, а в начале 2020 года — сына, но уже в Таиланде. Выбор страны девушка объясняет сразу тремя причинами.
— Основная причина была в погоде. У меня ПДР (предполагаемая дата рождения. — Прим.ред.) выпадала на конец января — начало февраля, и перспектива ходить с гигантским животом в подштанниках и сидеть с ребёнком три месяца дома меня не грела вообще. Смотрели несколько вариантов, Тай оказался самым классным, — говорит Анна. — Мы сравнивали не только погоду, но и стоимость жизни и, конечно, уровень медицины, который в Таиланде очень высокий. Вторым важным фактором стал опыт общения с медициной в России. На учет я встала в самом известном частном перинатальном центре Новосибирска, и там мне с порога начали хамить, называть «мамочкой» и разговаривать со мной, как с умственно отсталой. Я даже поменяла врача, но ситуация не сильно улучшилась. Последней каплей стала беседа с генетиком этого центра, которая стала меня откровенно запугивать: называла меня старой и говорила, что ребенок родится больной, хотя никаких предпосылок к этому не было.
О решении девушка совершенно не пожалела: сын появился на свет при папе, а его мама чувствовала заботу и поддержку — и это не говоря о климате.
— В тайском госпитале восстановление после кесарева — это курорт! Отдельная большая палата с медицинской кроватью для мамы, кровать для папы, бокс для малыша, еда на заказ, есть сервис ночного ухода за младенцем, если мама хочет поспать, — перечислила девушка. — Но самое крутое — то, как о тебе заботятся, с каким профессионализмом и трепетом к тебе и ребёнку относится младший медицинский персонал. Я лежала, не вставая, два дня. За это время меня переодевали дважды в день, три раза сменили постельное белье. И всё это за секунды и без какого-либо дискомфорта. А через два года после родов у меня полностью пропал шрам от кесарева — я буквально не знаю, где он.
Сравнивая то, как она рожала в России дочь, а в Таиланде сына, Анна говорит, что не припомнит ни перинатального насилия, ни пренебрежения, но вторые роды все равно прошли куда более комфортно и спокойно, чем первые. Правда, обойдется это удовольствие недешево: помимо затрат на дорогу и проживание, будущей маме пришлось заплатить и за медицинские услуги.
— Я рожала сына в 2020 году, и тогда курс доллара был другой. В клинике, в которой я лежала, естественные роды стоили 80 тысяч бат, а кесарево — 150 тысяч. На тот момент вполне сопоставимые с российскими цены: например, кесарево стоило 120 тысяч на тайские деньги, — подсчитала девушка. — Плюс, я пару раз сдавала анализ крови и была пять раз на приёме у врача. Цены точно уже не могу назвать, но тоже примерно как в Новосибирске.
«Наметился обратный тренд»: зачем едут рожать в Новосибирск
Несмотря на то, что в специализированных пабликах в социальных сетях будущие мамы активно обсуждают, куда именно уедут рожать, новосибирские акушеры в свою очередь уверены: никакого массового отъезда беременных женщин из Новосибирска нет. По словам главного акушера-гинеколога Новосибирской области Рэма Волкова, в закрытые города будущие мамы охотно уезжали около 10 лет назад, но потом небольшой, но стабильный поток сошел на нет.
— Официальной такой статистики мы не ведем, но раньше женщины действительно ездили рожать в Северск. Относительно численности населения в Новосибирской области это были незначительные цифры: порядка 300–400 человек [в год], — утверждает он. — В основном туда ездили, потому что там были партнерские роды бесплатно. После того как в Новосибирской области были введены эти перинатальные технологии, индивидуальные родзалы, а партнерские роды свободно принимают в Областном перинатальном центре, в городском, ездить в Северск женщины перестали.
По словам Рэма Волкова, сейчас количество будущих мам, уезжающих рожать из Новосибирска не превышает 200 человек в год, и обычно такое решение женщины принимают, исходя из изменения жизненных обстоятельств, в связи с переездом.
— Сейчас у нас, можно сказать, наоборот, наметился обратный тренд: Новосибирск стал центром медицинского туризма. В Новосибирск приезжают из других регионов — Красноярска, Омска, Алтайского края. Приезжают женщины из ближнего зарубежья — Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Это, скорее всего, связано с качеством оказания медицинской помощи.
Более конкретную статистику ведут в частных клиниках. По словам генерального директора Клинического госпиталя «Авиценна» Елены Телиной, на программу родов к ним приезжают пациенты из разных городов России, чаще всего из ближайших регионов — Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Таких будущих мам порядка 15% от общего количества.
Ранее НГС писал о яростной дискуссии, можно ли рожать в 50 лет. Одни женщины считают, что в этом возрасте пора уже нянчить внуков, другие — что дети всегда появляются вовремя.