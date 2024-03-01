«Копить начали до зачатия»: сибирячки уезжают рожать в другие города и страны — зачем они это делают и сколько платят

«Покупаю дочке лучшую жизнь»: роды как путь к гражданству

Сибирячка Инна (имя изменено по просьбе героини) собирается рожать в Аргентине. Выбирать, где родится их дочь, девушка с мужем начали сразу, как решили заводить ребенка. Российские варианты, по словам девушки, она не рассматривала с самого начала: хотела, чтобы у ребенка были два гражданства.



— Сегодня в принципе страшно рожать, и я решила подстраховаться: дать будущему ребенку больше выбора, ну и заодно себе какое-то спокойствие, — говорит Инна. — Стали смотреть варианты, где можно получить гражданство по праву почвы. Сначала я, как, наверно, все неофиты, хотела рожать в США, но начали с мужем считать, и поняли, что не вытянем такие суммы. В итоге мои уже родившие подруги посоветовали Аргентину: там потрясающая медицина, очень приятная социальная политика, очень терпимое общество.