«Изнурительный кошмар», или Позднее счастье — мамы участвуют в яростных дебатах. А вы бы родили ребенка в 50 лет?

На платформе для родителей Mumsnet женщина спросила, готовы ли другие пользователи стать родителями в возрасте после 45 лет . Мнения по этому спорному вопросу разделились: некоторые заявили, что рассмотрят этот вариант, в то время как другие считают, что это несправедливо по отношению к ребенку. Звучало и мнение, что можно подумать о рождении ребенка в 50 лет , а вот иметь подростка в 60 лет это невыносимо.

— В 50 лет да, в 54 года нет. Хотя мне бы хотелось внука, — написала одна из мам.