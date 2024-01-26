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Обзор

«Изнурительный кошмар», или Позднее счастье — мамы участвуют в яростных дебатах. А вы бы родили ребенка в 50 лет?

На одном из мамских форумов открылся настоящий ящик Пандоры, связанный с поздними родами

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Недосып, физическое напряжение и постоянная усталость — возможно ли такое выдержать в <nobr class="_">50 лет</nobr>

Недосып, физическое напряжение и постоянная усталость — возможно ли такое выдержать в 50 лет

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Нужно отметить, что несмотря на то, что мы стремимся к гендерному равенству, стать родителем для женщины и для мужчины в 50 лет биологически совсем не одно и то же. В первом случае важно здоровье и влияние родов на организм, во втором — тоже важно здоровье, финансовая стабильность, но рожать мужчинам всё же не придется. Вопрос о том, этично ли по отношению к ребенку стать родителями в столь позднем возрасте, подняла одна из мам на форуме для родителей. Редакция Городских порталов решила собрать мнения за и против, вспомнить такую историю, а еще узнать у врачей — насколько это безопасно с физиологической точки зрения.

На платформе для родителей Mumsnet женщина спросила, готовы ли другие пользователи стать родителями в возрасте после 45 лет. Мнения по этому спорному вопросу разделились: некоторые заявили, что рассмотрят этот вариант, в то время как другие считают, что это несправедливо по отношению к ребенку. Звучало и мнение, что можно подумать о рождении ребенка в 50 лет, а вот иметь подростка в 60 лет это невыносимо.

— В 50 лет да, в 54 года нет. Хотя мне бы хотелось внука, — написала одна из мам.

— Мне сейчас около 40, и я действительно жажду этого больше, чем когда-либо. Так что да, если бы это было возможно, я бы родила ребенка в 50 лет, — заявила другая.

— Я родила в 41 год третьего ребенка легко-легко. Дочке уже 9 лет, а я здоровая, красивая, стройная, потому что 20 лет занимаюсь аэробикой, по субботам — бассейн. Надо иметь хорошего мужа, чтобы поддерживал и морально, и материально, тогда всё будет ок, — поделилась своим опытом многодетная мама.

— Если вы не испытали болезненное горе бездетности не по своей воле, я не думаю, что вы могли бы сочувствовать тем, кто продолжает стремиться к материнству в позднем возрасте, — считает другая пользовательница платформы.

— Моя мама в 40 лет, после того как вышла замуж во второй раз за молодого человека, родила от него трех девочек. Сейчас вот четвертую дочку ждет. Сейчас ей 45 лет, а выглядит как минимум на 10 лет моложе — вся цветущая и счастливая, — рассказывает историю своей семьи сестра таких девочек.

Была мама, которая родила ребенка в 40 лет, и готова родить еще одного в 50 при условии — если в семье нет случаев ранней смерти из-за проблем со здоровьем.

— Я не сплю допоздна, считаю себя достаточно энергичной, большинство моих друзей моложе меня, — объяснила она. — Мне нужно меньше сна, чем раньше. Я финансово стабильна, поэтому могу позволить себе отпуск или работу на неполный рабочий день. Тем не менее я бы тщательно следила за беременностью и сдала бы все необходимые тесты.

Нашлись и те, кто был, мягко говоря, не в восторге от такой идеи.

— Ребенок в 50 лет? Наверное, хорошо. Воспитывать подростка в 60 плюс? Конечно, нет, — резонно рассуждали они.

Другие говорили, что рождение ребенка на поздних сроках жизни — это «эгоистично» и слишком утомительно.

— Я думаю, что в 50 лет это эгоистично и не отвечает интересам ребенка. Я полагаю, что воспитание малыша в возрасте 50+ и подростка, когда вам приближается к 70, будет трудным как для родителя, так и для ребенка, — считает одна из мам.

— Нет, черт возьми! Второй и последний ребенок у меня родился в 26 лет. Если мне повезет, у меня могут быть внуки, когда мне будет за 50, и я надеюсь стать любящей и заботливой бабушкой, — в сердцах пишет пользовательница платформы.

— Абсолютно нет. Изнурительный кошмар в 38 лет. Пятьдесят лет и менопауза — это невообразимо плохо даже при наличии целого флота слуг! — считает пользователь с недавним опытом материнства.

— У меня тетя родила одна без мужа в 42 для себя, первый ребенок, ну и итог: нет денег, ребенка в садик не берут, работать в городе не хочет (всегда работала вахтовым методом), стала такая неухоженная, как старая бабка, ребенку почти 3 года, а он совсем плохо разговаривает, она на нем, как мне кажется, злость свою вымещает, плюс ко всему у нее тяжелый характер, короче, я бы так не хотела, — заключает поучительной историей женщина.

Реальная история женщины, которая родила в 50 лет

В 50 лет Татьяна Федорова из Ростовской области уже стала бабушкой. Но не успела она насладиться этой ролью, как жизнь откинула ее назад — женщина узнала, что, несмотря на возраст, ей предстоит стать мамой второй раз. Это была, безусловно, хорошая новость для семьи, ведь до этого наша героиня была уверена — она смертельно больна. Мы посмотрели, как живет необычная семья.

Теперь родители души не чают в Арсении и не представляют жизни без него

Теперь родители души не чают в Арсении и не представляют жизни без него

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У Татьяны взрослая дочь, и она уже не планировала пополнение в семье. Тем более возраст такой, что наступил климакс. Как говорят, самое время пожить для себя, но не тут-то было.

— Я поехала к сестре в Красноярск, на свадьбу племянника. Всё-таки пять тысяч километров — далеко. Потом приехала оттуда. Ну, конечно, муж соскучился. Как говорят, «встреча на Эльбе». И всё, — шутит «молодая» мама в интервью на YouTube-канале журналистки Елены Погребижской.

Некоторое время женщина не подозревала о своем состоянии, пока не начал увеличиваться живот. Это испугало Татьяну, о беременности она даже не думала, зато сразу заподозрила у себя онкологию.

— Мне нужен был врач. Позвонила племяннице и говорю: «Запиши меня к терапевту». Приехали мы к доктору, племянница говорит: «Давно была у гинеколога?» Говорю: «Ну год назад». Что мне там делать? Мне туда не надо. «Нет, для успокоения души давай сходим», — говорит. Пришли к гинекологу, пожилой женщине. Она осмотрела и говорит: «У вас опухоль». Позвали мою племянницу. В общем я на кресле, слезы в глазах, разные мысли сразу. Опухоль — это значит рак, правильно, — поделилась Федорова.

Оказалось, что «опухоль» совсем скоро превратится во вполне себе полноценного младенца. Ситуация прояснилась после того, как Татьяне сделали УЗИ.

— Доктор говорит: «Так, вставайте, женщина, никакой у вас опухоли нет. У вас там ребенок, он только что начал шевелиться, 22 недели», — врач повернул монитор к Татьяне и показал губы ее будущего сына. До родов оставалось всего три месяца.

Дело в том, что супруги много лет мечтали о втором ребенке, Федорова пережила много попыток и выкидышей, после чего оставила надежду стать мамой во второй раз.

Оказалось, поздние роды — не всегда одобряемая вещь, часто врачи отговаривают таких рожениц, а бывает, и близкие против из-за высоких рисков и материальной нагрузки.

— Дочка сразу сказала, мол, зачем тебе дети, ты старая, и вообще, я с тобой общаться не буду. Это было больно слышать. Думала, с ее стороны будет поддержка, а тут такое, — вспоминает Татьяна. Правда потом она полюбила брата, возможно, эти слова были сказаны на эмоциях.

Сегодня Арсений — родительская отдушина. Он подает папе инструменты, когда тот машину чинит, и помогает маме по хозяйству. Правда живется семье непросто.

— 20 тысяч мужа зарплата, 7,5 тысячи — детские, 12 тысяч моя пенсия. Вычтите коммуналку, кредит за машину — недавно купили ее, чтоб муж работал. Стараемся ребенка хорошо одевать, он ходит в кружки, английским занимается, это всё платно. Сейчас вот укулеле ему подарили, он играет, — заключает поздняя мама.

Беременность у женщин за 50 — какие риски

По словам доктора медицинских наук Елены Черкасовой, беременные в возрасте 50 лет относятся к высокой группе риска из-за накопившихся хронических заболеваний. Таким женщинам важно чаще посещать акушеров-гинекологов и узких специалистов — эндокринолога, хирурга, сосудистого хирурга, терапевта, который занимается гипертонической болезнью.

— И это не только возрастные женщины, это женщины после ЭКО, с хроническими заболеваниями, возникшими до беременности. Например, женщины с врожденным пороком развития: раньше бы они вообще не подлежали пролонгированию беременности и деторождению, сегодня мы их наблюдаем, — говорит врач.

В любом возрасте на течение беременности могут повлиять воспалительные хронические заболевания почек, легких, сердца — любые, которые могут утяжелить развитие плода.

Если у будущей мамы обостряется хроническое заболевание, у плода может возникнуть эндокринная патология, сахарный диабет, нарушатся развитие плода, его питание, состояние околоплодных вод и так далее.

— Здесь особенность только в том, что женщина к 50 годам накапливает груз медицинских проблем, этим обусловлены риски для плода. Специфических особенностей, обусловленных возрастом матери, нет, — уточнила Елена Черкасова.

Заведующий женской консультацией Василий Галкин считает, что нельзя сказать, что ребенок стопроцентно будет болен, но риски повышаются. Объясняется это просто: чем мама старше — тем больше у нее собственных болезней. Нарушения в организме беременной женщины ведут к нарушениям у плода. Кроме того, с возрастом появляются риски родить ребенка с хромосомными нарушениями, которые ведут к выкидышам, мертворождению и болезням у ребенка. Самое известное широким массам — синдром Дауна.

Риск хромосомных нарушений повышается не только в том случае, если в категорию возрастных перешла мама, возраст отца тоже имеет значение. Так что хоть сперматозоиды у мужчин и вырабатываются в течение всей жизни, часики у них тоже тикают.

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