«Изнурительный кошмар», или Позднее счастье — мамы участвуют в яростных дебатах. А вы бы родили ребенка в 50 лет?

Нужно отметить, что несмотря на то, что мы стремимся к гендерному равенству, стать родителем для женщины и для мужчины в
На платформе для родителей Mumsnet женщина спросила, готовы ли другие пользователи стать родителями в возрасте после
— В
— Мне сейчас около 40, и я действительно жажду этого больше, чем когда-либо. Так что да, если бы это было возможно, я бы родила ребенка в
— Я родила в
— Если вы не испытали болезненное горе бездетности не по своей воле, я не думаю, что вы могли бы сочувствовать тем, кто продолжает стремиться к материнству в позднем возрасте, — считает другая пользовательница платформы.
— Моя мама в
Была мама, которая родила ребенка в
— Я не сплю допоздна, считаю себя достаточно энергичной, большинство моих друзей моложе меня, — объяснила она. — Мне нужно меньше сна, чем раньше. Я финансово стабильна, поэтому могу позволить себе отпуск или работу на неполный рабочий день. Тем не менее я бы тщательно следила за беременностью и сдала бы все необходимые тесты.
Нашлись и те, кто был, мягко говоря, не в восторге от такой идеи.
— Ребенок в
Другие говорили, что рождение ребенка на поздних сроках жизни — это «эгоистично» и слишком утомительно.
— Я думаю, что в
— Нет, черт возьми! Второй и последний ребенок у меня родился в
— Абсолютно нет. Изнурительный кошмар в
— У меня тетя родила одна без мужа в 42 для себя, первый ребенок, ну и итог: нет денег, ребенка в садик не берут, работать в городе не хочет (всегда работала вахтовым методом), стала такая неухоженная, как старая бабка, ребенку почти
Реальная история женщины, которая родила в
50 лет
В
У Татьяны взрослая дочь, и она уже не планировала пополнение в семье. Тем более возраст такой, что наступил климакс. Как говорят, самое время пожить для себя, но не тут-то было.
— Я поехала к сестре в Красноярск, на свадьбу племянника. Всё-таки пять тысяч километров — далеко. Потом приехала оттуда. Ну, конечно, муж соскучился. Как говорят, «встреча на Эльбе». И всё, — шутит «молодая» мама в интервью на YouTube-канале журналистки Елены Погребижской.
Некоторое время женщина не подозревала о своем состоянии, пока не начал увеличиваться живот. Это испугало Татьяну, о беременности она даже не думала, зато сразу заподозрила у себя онкологию.
— Мне нужен был врач. Позвонила племяннице и говорю: «Запиши меня к терапевту». Приехали мы к доктору, племянница говорит: «Давно была у гинеколога?» Говорю: «Ну год назад». Что мне там делать? Мне туда не надо. «Нет, для успокоения души давай сходим», — говорит. Пришли к гинекологу, пожилой женщине. Она осмотрела и говорит: «У вас опухоль». Позвали мою племянницу. В общем я на кресле, слезы в глазах, разные мысли сразу. Опухоль — это значит рак, правильно, — поделилась Федорова.
Оказалось, что «опухоль» совсем скоро превратится во вполне себе полноценного младенца. Ситуация прояснилась после того, как Татьяне сделали УЗИ.
— Доктор говорит: «Так, вставайте, женщина, никакой у вас опухоли нет. У вас там ребенок, он только что начал шевелиться, 22 недели», — врач повернул монитор к Татьяне и показал губы ее будущего сына. До родов оставалось всего три месяца.
Дело в том, что супруги много лет мечтали о втором ребенке, Федорова пережила много попыток и выкидышей, после чего оставила надежду стать мамой во второй раз.
Оказалось, поздние роды — не всегда одобряемая вещь, часто врачи отговаривают таких рожениц, а бывает, и близкие против из-за высоких рисков и материальной нагрузки.
— Дочка сразу сказала, мол, зачем тебе дети, ты старая, и вообще, я с тобой общаться не буду. Это было больно слышать. Думала, с ее стороны будет поддержка, а тут такое, — вспоминает Татьяна. Правда потом она полюбила брата, возможно, эти слова были сказаны на эмоциях.
Сегодня Арсений — родительская отдушина. Он подает папе инструменты, когда тот машину чинит, и помогает маме по хозяйству. Правда живется семье непросто.
— 20 тысяч мужа зарплата, 7,5 тысячи — детские, 12 тысяч моя пенсия. Вычтите коммуналку, кредит за машину — недавно купили ее, чтоб муж работал. Стараемся ребенка хорошо одевать, он ходит в кружки, английским занимается, это всё платно. Сейчас вот укулеле ему подарили, он играет, — заключает поздняя мама.
Беременность у женщин за 50 — какие риски
По словам доктора медицинских наук Елены Черкасовой, беременные в возрасте
— И это не только возрастные женщины, это женщины после ЭКО, с хроническими заболеваниями, возникшими до беременности. Например, женщины с врожденным пороком развития: раньше бы они вообще не подлежали пролонгированию беременности и деторождению, сегодня мы их наблюдаем, — говорит врач.
В любом возрасте на течение беременности могут повлиять воспалительные хронические заболевания почек, легких, сердца — любые, которые могут утяжелить развитие плода.
Если у будущей мамы обостряется хроническое заболевание, у плода может возникнуть эндокринная патология, сахарный диабет, нарушатся развитие плода, его питание, состояние околоплодных вод и так далее.
— Здесь особенность только в том, что женщина к
Заведующий женской консультацией Василий Галкин считает, что нельзя сказать, что ребенок стопроцентно будет болен, но риски повышаются. Объясняется это просто: чем мама старше — тем больше у нее собственных болезней. Нарушения в организме беременной женщины ведут к нарушениям у плода. Кроме того, с возрастом появляются риски родить ребенка с хромосомными нарушениями, которые ведут к выкидышам, мертворождению и болезням у ребенка. Самое известное широким массам — синдром Дауна.
Риск хромосомных нарушений повышается не только в том случае, если в категорию возрастных перешла мама, возраст отца тоже имеет значение. Так что хоть сперматозоиды у мужчин и вырабатываются в течение всей жизни, часики у них тоже тикают.
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