Врачи назвали главные причины детского ожирения (проблема оказалась не в фастфуде)

В последние годы в России появляется всё больше детей и подростков с ожирением. Только за 2022 год, по данным Росстата, врачи поставили диагноз «ожирение» почти 150 тысячам пациентов младше 18 лет. Данные за 2023 год пока не опубликованы, но судя по статистике прошлых лет, особых поводов ожидать резкого снижения нет — последний раз число новых случаев снижалось в «ковидном» 2020 году, когда система здравоохранения трещала по швам под гнетом пандемии. Уже на следующий год тенденция возобновилась. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться в причинах детского ожирения. Они оказались и неожиданными, и неудивительными одновременно.
Диагноз «ожирение» ставят при накоплении жира в организме независимо от причины, однако, строго говоря, это целая группа заболеваний.
— Это заболевание является многофакторным и возникает в результате взаимодействия наследственной предрасположенности и ряда «негенетических» причин, — говорит врач-педиатр детской поликлиники «Новой больницы» Анастасия Удачина. — Самая частая причина — избыточное поступление калорий в условиях гиподинамии (низкой физической активности. — Прим. ред.) при условии наследственной предрасположенности. Такое ожирение называется простым, идиопатическим или конституционально-экзогенным.
То есть, для развития ожирения не так важно, из какой пищи ребенок получает калории — проблема возникает, если он их мало тратит. Ведущий медицинский эксперт «Инвитро» Виолетта Бурдакова согласна с педиатром: низкая активность и, как результат, дисбаланс между потреблением и расходом калорий — основная причина. Но не единственная.
— Другие важные факторы, которые могут предрасполагать к развитию этого заболевания — неправильно составленный рацион питания, большой размер порций, нарушенный суточный режим питания, хронический стресс, влияние семейных традиций и социума, например, рекламные кампании по продвижению нездорового питания, — говорит Виолетта Бурдакова. — Причиной избыточной массы тела также могут быть гормональные нарушения и изменения микробиома кишечника, в минимальной степени — применение некоторых лекарственных средств: глюкокортикостероиды, нейролептики, противоэпилептические препараты.
Также на вес могут влиять соматические болезни. Например, некоторые хромосомные аномалии могут приводить к избыточной массе тела.
По словам доктора Бурдаковой, на сегодняшний день избыточная масса тела и ожирение — самые распространенные эндокринные нарушения среди детей и подростков. Которые, в свою очередь, со временем приводят к развитию других патологий. В их числе — нарушение углеводного или липидного обмена, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, печени. В подростковом возрасте ожирение может стать причиной нарушений полового созревания.
Проблема лишнего веса касается не только детей — взрослых с диагнозом «ожирение» тоже становится всё больше. В докладе, который опубликовало в 2022 году Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, говорится, что распространенность избыточной массы тела и ожирения в регионе (Россия по классификации ВОЗ тоже к нему относится) достигла масштабов эпидемии.
Согласно данным Росстата, только за 2022-й в стране выявили 419 тысяч новых случаев ожирения — на 10% больше, чем годом раньше. В общей сложности такой диагноз в 2022 году был у 2,18 миллиона россиян. Ранее мы разбирались, почему справиться с проблемой лишнего веса сложнее, чем может показаться на первый взгляд.