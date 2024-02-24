Врачи назвали главные причины детского ожирения (проблема оказалась не в фастфуде)

В последние годы в России появляется всё больше детей и подростков с ожирением. Только за 2022 год, по данным Росстата, врачи поставили диагноз «ожирение» почти 150 тысячам пациентов младше 18 лет. Данные за 2023 год пока не опубликованы, но судя по статистике прошлых лет, особых поводов ожидать резкого снижения нет — последний раз число новых случаев снижалось в «ковидном» 2020 году, когда система здравоохранения трещала по швам под гнетом пандемии. Уже на следующий год тенденция возобновилась. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться в причинах детского ожирения. Они оказались и неожиданными, и неудивительными одновременно.

