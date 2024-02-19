Еще ребенком завела блог с хештегом «ракдурак»: 19-летняя студентка рассказала, как победила онкологию с опухолью в голове

— Медленно, но говорит, — писала мама Кати.



Несколько дней после операции, судя по записям, для Кати были сложными — держалась температура, плохо спала из-за боли, много плакала, плохо ела. Но хорошие новости принесли результаты исследования — образование в мозжечке осталось, но опухоли нет.



— Опухолевых клеток нет в том материале, который отправляли на анализ. Но гарантию 100%, что их нет где-то рядом, дать никто не может. Она будет продолжать нас наблюдать. Сразу по возвращении проходим восьмой блок, потом делаем МРТ, отправляем ей. Позже нас направят в реабилитационный центр. Сюда же, в Москву, — рассказывала мама Кати в блоге. Спустя пару дней Катю выписали, и они с мамой вернулись домой.



После последнего курса химиотерапии Катя рассказывала, что у нее были небольшие проблемы с желудком — мучала изжога и был неприятный привкус во рту. Врачи сказали есть полезную еду, но девочке очень хотелось мороженого со сгущенкой. Потом Катя простыла, что тоже стало для девочки неприятным испытанием.

