У дочки ДЦП. Муж ушел. Кредит просрочен... История мамы двух детей, которая со всем справилась

Маме сказали, что у малышки нашли инфекцию. У девочки оказалось очень много проблем со здоровьем. Врачам даже пришлось искусственно запускать печень ребенка, однако ДЦП поначалу себя никак не проявлял.



— Сначала мы были в Новокуйбышевске, но через 4 или 5 дней, когда ребенок стал транспортабельным, нас перевезли в Самару. Мы там лежали в реанимации две недели примерно, а потом ребенка перевели в общую палату. Всё это длилось еще месяц, — говорит женщина.

«В месяц она голову еще не держала»

Всё это время старшенькая дочка была с отцом, а после выписки мамы с малышкой супруг огорошил семью известием о своей новой возлюбленной и ушел. Неделю спустя Любовь с детьми уехала из Самары к маме — в Смоленскую область.