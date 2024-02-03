Новосибирск накроет магнитная буря — как она скажется на метеозависимых людях

По данным лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся уже в ночь с 4 на 5 февраля. Своего пика она достигнет к 03:00 и продлится до 06:00. Уже к 07:00 возбуждение магнитосферы вернется в спокойное состояние. Во время своего пика магнитная буря достигнет уровня G1.