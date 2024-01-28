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На отдых не пускают, а на лечение — без проблем? Рассказываем, как получить медицинскую визу и сколько это стоит

Россияне по-прежнему летают лечиться к зарубежным врачам

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В Европу по-прежнему можно уехать на лечение

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Несмотря на ослабление рубля, санкции и высокую стоимость медицинских услуг за границей, многие россияне продолжают лечиться в других странах. Среди наиболее популярных направлений — Израиль, Германия, Турция, Китай, Южная Корея. Если в Израиль, Турцию и Южную Корею можно прилететь без визы, то для въезда на территорию Германии или Китая придется оформить соответствующую документацию.

Медицинская виза нужна, чтобы приехать в другую страну на лечение. Чаще всего ее оформляют пациенты с редкими или тяжелыми заболеваниями, когда на родине медицинская помощь в их случае может быть либо менее качественной, либо полностью недоступной.

Сколько стоит оформить медицинскую визу в Германию и Китай? С какими сложностями можно столкнуться при оформлении? Наши коллеги из MSK1.RU обратились в несколько популярных визовых центров и изучили этот вопрос. Рассказываем, что потребуется, чтобы уехать на лечение как на Запад, так и на Восток.

Не Шенгеном единым

Германию смело можно назвать одним из лидеров в сфере высокотехнологичной медицины. Несмотря на напряженную политическую обстановку, уехать туда на лечение по-прежнему можно. Однако процесс получения визы здесь довольно долгий.

— Конечно, визу можно получить. Проблема в том, что, например, по туризму очень сложно, там достаточно серьезные требования. Что касается других направлений, к родственникам спокойно визу получают, по медицине так же. Главное, чтобы вся документация была на руках, — рассказали нам в визовом центре Германии.

Существует два типа виз, с помощью которых можно попасть в Германию: национальная и шенгенская.

— Шенген — это пребывание в стране до 90 дней, а национальная — более 90 дней. Но могут такой вид не дать, потому что скажут, что вам и 90 дней достаточно, — объяснили в визовом центре.

Одним из основных документов, необходимых для получения медицинской визы в Германию, является приглашение от клиники, в которой будет проходить лечение пациент. Приглашение должно быть оформлено на бланке медицинского учреждения и заверено нотариально. Кроме того, нужно подтвердить бронь в гостинице и наличие авиабилетов.

Срок рассмотрения заявления на получение такой визы в Германии составляет от двух до трех месяцев. Это объясняется тем, что документы рассматриваются консульством ФРГ в Москве, куда поступают заявки со всей территории России.

Стоимость услуг визового центра по подготовке необходимого пакета документов и его сдаче в немецкое консульство составляет около 9000 рублей. Сам визовый сбор за получение медицинской визы Германии — примерно 8000 рублей.

Лечение на Востоке

В Китае процедура несколько иная. Для прохождения долгосрочного лечения в Китае необходимо предоставить целый комплекс документов как от китайской медицинской организации, так и от российской.

— В пакет документов входит документ как с той стороны, что вас приглашает, так и с российской стороны, что вам необходимо лечение там, — рассказали в визовом центре.

Чаще всего для получения медицинской помощи в Китае используется туристическая виза. Ее срок действия составляет 30 дней. Стоимость полного сопровождения при оформлении туристической визы для поездки в Китай составляет 25 000 рублей. Это включает все необходимые процедуры и сборы. Срок рассмотрения заявки и выдачи визы в Китай гораздо меньше, чем в Германию — всего около недели.

Кроме того, лечение в Китае значительно дешевле, чем лечение в Германии. Так, лучевая терапия в Германии обойдется в 19 000 евро (1 829 431 рубль) за 36 облучений. В Китае стоимость одного сеанса лучевой терапии начинается от 60 долларов (5277 рублей).

Ранее мы рассказывали о внутреннем медицинском туризме и о том, почему россияне едут лечиться в другие регионы. Москвичи часто едут в мелкие муниципалитеты, чтобы вылечить зубы, — так получается дешевле. А жители регионов, наоборот, стремятся в Москву из-за передовых технологий.

Лечить онкологию пациенты предпочитают в Санкт-Петербурге и Москве. Также в столицу едут люди с критическими заболеваниями и женщины, которые планируют рождение детей или столкнулись с патологиями во время беременности.

Также мы публиковали историю жительницы Магадана, которая приехала в Москву, чтобы вылечить зубы. Ей составили план лечения на шесть миллионов рублей, но процесс создания новой улыбки завершился совсем не лучшим образом. Теперь девушка обивает пороги столичных лечебниц почти без зубов.

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