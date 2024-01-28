На отдых не пускают, а на лечение — без проблем? Рассказываем, как получить медицинскую визу и сколько это стоит

Несмотря на ослабление рубля, санкции и высокую стоимость медицинских услуг за границей, многие россияне продолжают лечиться в других странах. Среди наиболее популярных направлений — Израиль, Германия, Турция, Китай, Южная Корея. Если в Израиль, Турцию и Южную Корею можно прилететь без визы, то для въезда на территорию Германии или Китая придется оформить соответствующую документацию.
Медицинская виза нужна, чтобы приехать в другую страну на лечение. Чаще всего ее оформляют пациенты с редкими или тяжелыми заболеваниями, когда на родине медицинская помощь в их случае может быть либо менее качественной, либо полностью недоступной.
Сколько стоит оформить медицинскую визу в Германию и Китай? С какими сложностями можно столкнуться при оформлении? Наши коллеги из MSK1.RU обратились в несколько популярных визовых центров и изучили этот вопрос. Рассказываем, что потребуется, чтобы уехать на лечение как на Запад, так и на Восток.
Не Шенгеном единым
Германию смело можно назвать одним из лидеров в сфере высокотехнологичной медицины. Несмотря на напряженную политическую обстановку, уехать туда на лечение по-прежнему можно. Однако процесс получения визы здесь довольно долгий.
— Конечно, визу можно получить. Проблема в том, что, например, по туризму очень сложно, там достаточно серьезные требования. Что касается других направлений, к родственникам спокойно визу получают, по медицине так же. Главное, чтобы вся документация была на руках, — рассказали нам в визовом центре Германии.
Существует два типа виз, с помощью которых можно попасть в Германию: национальная и шенгенская.
— Шенген — это пребывание в стране до 90 дней, а национальная — более 90 дней. Но могут такой вид не дать, потому что скажут, что вам и 90 дней достаточно, — объяснили в визовом центре.
Одним из основных документов, необходимых для получения медицинской визы в Германию, является приглашение от клиники, в которой будет проходить лечение пациент. Приглашение должно быть оформлено на бланке медицинского учреждения и заверено нотариально. Кроме того, нужно подтвердить бронь в гостинице и наличие авиабилетов.
Срок рассмотрения заявления на получение такой визы в Германии составляет от двух до трех месяцев. Это объясняется тем, что документы рассматриваются консульством ФРГ в Москве, куда поступают заявки со всей территории России.
Стоимость услуг визового центра по подготовке необходимого пакета документов и его сдаче в немецкое консульство составляет около 9000 рублей. Сам визовый сбор за получение медицинской визы Германии — примерно 8000 рублей.
Лечение на Востоке
В Китае процедура несколько иная. Для прохождения долгосрочного лечения в Китае необходимо предоставить целый комплекс документов как от китайской медицинской организации, так и от российской.
— В пакет документов входит документ как с той стороны, что вас приглашает, так и с российской стороны, что вам необходимо лечение там, — рассказали в визовом центре.
Чаще всего для получения медицинской помощи в Китае используется туристическая виза. Ее срок действия составляет 30 дней. Стоимость полного сопровождения при оформлении туристической визы для поездки в Китай составляет
Кроме того, лечение в Китае значительно дешевле, чем лечение в Германии. Так, лучевая терапия в Германии обойдется в
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