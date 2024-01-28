На отдых не пускают, а на лечение — без проблем? Рассказываем, как получить медицинскую визу и сколько это стоит

Медицинская виза нужна, чтобы приехать в другую страну на лечение. Чаще всего ее оформляют пациенты с редкими или тяжелыми заболеваниями, когда на родине медицинская помощь в их случае может быть либо менее качественной, либо полностью недоступной.

Сколько стоит оформить медицинскую визу в Германию и Китай? С какими сложностями можно столкнуться при оформлении? Наши коллеги из MSK1.RU обратились в несколько популярных визовых центров и изучили этот вопрос. Рассказываем, что потребуется, чтобы уехать на лечение как на Запад, так и на Восток.