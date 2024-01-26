«Он убил больше, чем Первая мировая война»: в Россию пришел страшный грипп H1N1

Женщина рассказала, что в первый день болезнь ее не трогала. В заботах о ребенке она и не заметила, что у самой уже тоже поднялась температура, при этом зная, что у малыша грипп, семья не начала профилактический прием противовирусных препаратов.

— К вечеру первого дня начинает сильно болеть горло, воспаляются нос и глаза. Ночь проходит снова с температурой. Через силу заставляю себя много пить. Заварила перед сном термос с чаем и малиной (от нее будто бы кажется, что становится легче). За ночь выпила всё. После теплого питья становится чуть-чуть полегче, — продолжает она. — В поликлинике из-за нас переругались все врачи. Якобы, ставить официально диагноз «грипп» нельзя.