«Он убил больше, чем Первая мировая война»: в Россию пришел страшный грипп H1N1

В России помимо страшной микоплазменной пневмонии спокойно гуляет вирус гриппа. Люди заболевают целыми семьями, падая с температурой 40. Как не подхватить этот коварный вирус, как его лечить и почему антибиотики сделают только хуже — в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.
«Градусник раскаляется за минуту»
Одна из наших читательниц рассказала честно о том, как перенесла грипп этой зимой. По ее словам, вирус принес из школы ребенок. С него-то всё и началось, затем друг за другом слегли родители.
— В первый день болезни температура поднимается резко, без предупреждения. До
Женщина рассказала, что в первый день болезнь ее не трогала. В заботах о ребенке она и не заметила, что у самой уже тоже поднялась температура, при этом зная, что у малыша грипп, семья не начала профилактический прием противовирусных препаратов.
— К вечеру первого дня начинает сильно болеть горло, воспаляются нос и глаза. Ночь проходит снова с температурой. Через силу заставляю себя много пить. Заварила перед сном термос с чаем и малиной (от нее будто бы кажется, что становится легче). За ночь выпила всё. После теплого питья становится чуть-чуть полегче, — продолжает она. — В поликлинике из-за нас переругались все врачи. Якобы, ставить официально диагноз «грипп» нельзя.
После приема противовирусных препаратов, назначенных грамотным специалистом, по словам нашей читательницы, ей и ребенку стало легче, но к ознобу и интоксикации добавились новые симптомы.
— На второй день болезни снова шпарит температура, но в этот раз уже не такая высокая. Всё равно пили жаропонижающие, противовирусные, промывали нос. Началось течение из носа, сильный кашель, — рассказала заболевшая гриппом. — Коллеги советовали начать прием антибиотиков. Задумалась. Продолжила принимать противовирусные.
Температура тела перестала подниматься на четвертые сутки болезни. Однако все остальные симптомы сохранились.
— Мы до сих пор кашляем, осталась сильная слабость, — рассказала женщина. — Нос закладывает очень сильно, так, что приходится постоянно использовать капли. Мне сразу предложили госпитализироваться — я отказалась. Говорила с врачами.
— Не надо пугать людей до смерти, помогите им вылечиться.
«Ни в коем случае не надо пичкать себя антибиотиками без назначения»
При этом медики уверены, что защититься от гриппа можно одним способом — вакцинацией. Однако, даже если у заболевшего подтвержден диагноз «грипп», не обязательно сразу же требовать госпитализации. Об этом рассказала доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ, врач-терапевт Ирина Тыщенко.
— Госпитализироваться нужно тогда, когда развиваются осложнения. В частности — нарушения со стороны дыхательной системы, — рассказала доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Ирина Тыщенко. — Лечить грипп можно и дома, но следовать нужно обязательно назначениям врача. Легкое течение инфекции поддается лечению и в домашних условиях. Однако, замечу, что прежде чем лечить грипп, нужно получить лабораторное подтверждение, что это именно грипп. Сейчас помимо коронавируса и гриппа гуляет огромное количество других ОРВИ.
Врач-терапевт Ирина Тыщенко сообщила, что грипп можно определить по его симптомам: это выраженная интоксикация, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 40 градусов, озноб, заложенность носа и боль в горле.
— Само по себе лечение включает в себя прием противовирусных препаратов, облегчение симптомов заболевания — прием жаропонижающих, использование спреев для горла, пастилок, капель для носа. Всё это назначает врач! Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и, более того, сразу же начинать прием антибиотиков. Помните, в период коронавирусной пандемии у нас исчез с полок аптек антибиотик «Амоксиклав»? Люди массово начали его скупать. Прием антибактериальных препаратов без разбора и в таком количестве приведет к тому, что нынешние инфекции нельзя будет победить с помощью антибиотиков. Возбудители просто станут устойчивы к ним, — уверена Ирина Тыщенко. — Сейчас разработка антибактериальных препаратов идет не так быстро, как это было после открытия пенициллина. Кто знает, сколько потребуется времени, чтобы люди научились лечить новые микс-инфекции, которые становятся всё более устойчивы к микробам и возбудителям.
«Вирус перепрыгивает с животного на человека»
Вирус гриппа много лет назад выкосил огромное количество людей. По словам профессора Михаила Стаценко, тогда вирус, также же как и ковид, убивал молодых и здоровых людей.
— Во всем мире от вируса гриппа, от «испанки» погибло гораздо больше людей, чем в Первой мировой. Люди очень боялись этой «синей смерти». Вирус становился причиной цитокинового шторма, — рассказал заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. — Люди умирали. Около 100 миллионов человек погибли от этого гриппа. Это больше, чем в двух страшнейших войнах
Цитокиновый шторм выкашивал и в первую волну коронавирусной пандемии. По словам Михаила Стаценко, говоря очень просто, немедицинскими терминами и категориями, при цитокиновом шторме воспаляются все без исключения системы и органы.
При этом история гласит — вирус исчез ровно так же быстро, как и появился. Михаил Стаценко проводит параллели между коронавирусом и гриппом, видя в них сходства.
— Испанка — это свиной грипп. Вирус был очень страшным, злым, заражалось примерно 90% населения. За счет этой заразности мы и имеем такие страшные цифры смертности. Он выкашивал заболевших, молодых выкашивал. Они гибли от цитокинового шторма, так же, как и при коронавирусе это было, — рассказал ученый. — Но как и коронавирус, так и вирус гриппа — зоонозные. То есть вирус просто перепрыгивает с животного на человека. Неделю назад в Давосе обсуждали новую болезнь — болезнь X. Возможно, эта болезнь будет вызвана вирусом птичьего гриппа. Случаи регистрации этого заболевания уже есть. Они есть уже и в России, и в Волгоградской области.
По мнению Михаила Стаценко, вспышки птичьего гриппа регистрируются по всему мира.
— Эпидемиологи об этом знают, вспышки вируса гасят с помощью противоэпидемических мер, — уверен ученый. — Но я хочу сказать, что люди понимают опасность этих вирусов, понимают необходимость карантинных мер. В нашем регионе открылось несколько новых инфекционных больниц, с отдельными боксами, у нас готовят сильных врачей-инфекционистов. Мы поняли, что такая проблема есть и с ней надо бороться, но ни в коем случае не паниковать.