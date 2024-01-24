«Это бич современного мира». В России выросло число людей с ожирением — как с ним бороться

Выросло и число ожирений среди детей до 14 лет: в 2021 году этот показатель составлял 408 тысяч, в 2022 — уже 424 тысячи. В 2010 году такой диагноз поставили 69 тысячам детей, в 2015 году — около 93 тысяч.

У подростков в возрасте от 15 до 18 лет ожирение выявили более 40 тысяч раз, что почти в два раза больше, чем в 2010 году (тогда такой диагноз был у 21 тысячи подростков).

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у более чем 13 миллионов россиян. За два года до этого их было почти на миллион меньше — 12,07 миллиона. Из них сахарный диабет в 2022 году был у 5,27 миллиона россиян, а ожирение — у 2,17 миллиона.