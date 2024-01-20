Разрушает желудок и почки. Врач — об опасности чайного налета в заварочнике и как от него избавиться

Елена Парецкая — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, личный сайт

Подарок из Китая

Впервые в Европу заварочные чайники попали в начале XVI века вслед за самим чаем, который пришел к нам из Китая. Изначально посуда эта была небольшой и исключительно глиняной, без окраски.



Позже появились восточные фарфоровые чайнички, очень дорогие и доступные лишь избранным. Сегодня в магазинах в ассортименте есть чайники из фарфора, фаянса, стекла, керамики, пластика и металла. Разные виды заварочных чайников по-своему раскрывают вкус чая.

