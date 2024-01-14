Как сбить температуру ребенку и когда пора вызывать скорую: инструкция от педиатра

Фебрильные судороги — это судорожные припадки, которые возникают у детей без неврологических нарушений в возрасте от шести месяцев до пяти лет с температурой больше 38 °С , которая не вызвана инфекцией центральной нервной системы.



Сбивать температуру нужно в том случае, если вы видите, что ребенку плохо. Предположим, малыш с температурой 38 активный, играет, ест — тогда мы спокойно наблюдаем за его состоянием, температуру сбивать необязательно, можно использовать только физические методы охлаждения — это обильное питье, обтирание теплой водой, проветривание помещения. Если при температуре 37,5 ребенок вялый, слабый, капризный, жалуется на головную боль — используем жаропонижающий препарат.

