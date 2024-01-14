Как сбить температуру ребенку и когда пора вызывать скорую: инструкция от педиатра

Когда заболевают дети, мы зачастую теряем самообладание, забываем все умные советы и паникуем. Врач-педиатр из Екатеринбурга дала нашим коллегам из E1.RU четкую инструкцию, как сбить высокую температуру у ребенка и облегчить его состояние, а при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую помощь.
Когда нужно сбивать температуру
— Как таковых опасных значений температуры не существует, если в прошлом у ребенка не было эпизодов фебрильных судорог и нет другой хронической болезни, которая может обостриться на фоне лихорадки, — объяснила педиатр клиники «Детский Доктор» Вера Власова.
Фебрильные судороги — это судорожные припадки, которые возникают у детей без неврологических нарушений в возрасте от шести месяцев до пяти лет с температурой больше
Сбивать температуру нужно в том случае, если вы видите, что ребенку плохо. Предположим, малыш с температурой 38 активный, играет, ест — тогда мы спокойно наблюдаем за его состоянием, температуру сбивать необязательно, можно использовать только физические методы охлаждения — это обильное питье, обтирание теплой водой, проветривание помещения. Если при температуре 37,5 ребенок вялый, слабый, капризный, жалуется на головную боль — используем жаропонижающий препарат.
Когда нужно вызвать врача
Врач напомнила, что температура не единственный критерий болезни, многие угрожающие состояния могут протекать без нее, при этом требуют консультации специалиста. Ориентируйтесь на эпидситуацию (болеет ли кто-то дома, есть ли карантин в садике/школе) и на наличие симптомов болезни (кашель и насморк, светобоязнь, сыпь, головная боль и пр.).
— Если в семье кто-то болеет вирусом гриппа и у ребенка вдруг повышается температура, вызов врача лучше не откладывать, в этом случае раннее назначение противовирусных препаратов сыграет важную роль, — сказала педиатр. — Однако важно уметь снижать температуру самостоятельно, ведь есть случаи повышения температуры при прорезывании зубов, как следствие поствакцинальных реакций и в других ситуациях.
Как снизить температуру ребенку
Представим, что температура всё же доставляет ребенку дискомфорт и вы решили ее снизить. Вот инструкция от педиатра.
- Начинаем с температуры в помещении. Не должно быть жарко, оптимально — 19–20 градусов.
- Разденьте ребенка, снимите даже памперс, он отлично аккумулирует тепло. Если у ребенка озноб, нужно согреть руки и ноги параллельно с приемом жаропонижающего.
- Давайте больше жидкости.
- Не обтирайте спиртом, водкой, уксусом. Это может вызвать у детей отравление, интоксикацию.
- Жаропонижающие дозируем по весу, препараты на основе ибупрофена — 10 мг на килограмм веса ребенка, на основе парацетамола — 15 мг/кг. Предпочтительнее использовать препараты в жидком виде (сироп). Не используем комбинированные препараты. Если температура снизилась хотя бы на один градус — это уже отличный признак.
— Жаропонижающие сиропы должны быть в аптечке всегда. Если ребенок младше трех месяцев, не рекомендовано снижать температуру без осмотра врача. Повышение температуры у младенца до трех месяцев — повод вызвать врача или скорую помощь. Если вся семья болеет гриппом и малыш до трех месяцев начал заболевать — вызываем скорую помощь, — подчеркнула Вера Власова.
Высокая температура, в пределах 39–40 градусов, характерна для многих инфекционных заболеваний, чаще всего это вирусные инфекции. Это не повод для вызова скорой помощи, если нет других «красных флагов» (их перечислим ниже).
— Родителям важно научиться сбивать температуру самостоятельно, — считает врач. — Если у ребенка нет других «красных флагов», вызов скорой помощи можно отложить. Нужно научиться справляться с температурой 39–40, правильно использовать жаропонижающие препараты и подбирать дозировки по весу. Обязательно ребенка отпаивать и обтирать.
Когда стоит вызвать скорую помощь
Это те самые «красные флаги», которые должны вас насторожить:
- выраженная вялость, слабость, сонливость, потеря сознания, бред: ребенок такой вялый, что не может сам стоять или дойти до туалета;
- головная боль (сильная), светобоязнь, выбухание родничка и другие симптомы менингита;
- судороги (в том числе возникшие впервые фебрильные);
- одышка (частое затрудненное или частое поверхностное дыхание);
- резкие боли в животе, очень твердый живот;
- кровотечение (кровь в стуле, в рвотных массах);
- не писает (или мало, или с кровью), при этом могут быть отеки и синяки под глазами;
- температура не снижается даже на 0,5 градуса от жаропонижающих (рассчитываем по весу) или при любой температуре состояние очень вялое;
- сыпь геморрагическая — красные или фиолетовые пятна на коже, которые обычно не бледнеют при нажатии;
- неукротимая рвота, нет возможности отпаивать;
- признаки гнойного отита (на фоне ОРВИ гноетечение из уха);
- острая аллергия (сыпь, отек, затрудненное дыхание);
- ребенок проглотил батарейку, магнит, выпил химикат, что-то проглотил, но вы не знаете, что именно.
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