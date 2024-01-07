«Отказаться раз и навсегда». Онколог объяснил, почему не нужно пить чай в пакетиках

Вы знали, например, что кофеина в чае намного больше, чем в кофе? Однако его влияние на наше состояние в этих двух популярных напитках будет разным.



Артур Бернацкий, гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова .



— В кофе кофеин и кофейная кислота находятся в свободном состоянии и быстро всасываются слизистой желудочно-кишечного тракта, попадают в кровь и вызывают определенную реакцию. В чае же кофеин связан с танином и называется «танат кофеина», который не задерживается в организме. Поэтому от чая не произойдет передозировка кофеина, которую легко получить, например, от трех-четырех чашек кофе. А кофеин усиливает работу надпочечников, вырабатывает гормоны стресса и в итоге истощает нервную систему. Именно поэтому можно выпить литр чая и не получить гипертонический криз или повышение артериального давления. Может, конечно, затошнить от такого количества, но это уже другая история, — рассказал Артур Бернацкий.

