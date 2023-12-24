Новые машины скорой помощи привезут в НСО — их поставит фирма, связанная с автомобильным дилером

В Новосибирской области подвели итоги аукциона на поставку новых автомобилей скорой медицинской помощи. Работы выполнит местная компания «Нотускар».
Об этом сообщается на сайте госзакупок. В документах сказано, что начальная цена контракта составила более 159 миллионов рублей, но победитель аукциона предложил снизить стоимость работ до 158, 9 миллиона рублей.
ООО «Нотускар» образовали в 2014 году в Новосибирске, директором компании выступает Сергей Закиров, соучредителями — Кирилл Егошин (95%) и Дмитрий Морозов (5%). На конец 2022 года выручка компании составила 133, 7 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,9 миллиона рублей. С организацией заключили 167 госконтрактов на сумму более 630 миллионов рублей, в том числе на поставку автомобилей и автобусов. Кирилл Егошин числится участником ООО «Сармат». Последнее является дилером автомобилей ГАЗ и Kia.
Заказчиком работ выступает ГБУ Новосибирской области «Медтранс». Аукцион объявили в начале декабря, в рамках контракта подрядчик должен поставить в регион 22 машин скорой помощи класса «В» и 4 — класса «С».
Транспорт должен быть оснащен электрокардиографом, тележкой-каталкой, реанимационным набором и другими, поставить автомобили необходимо до 12 апреля следующего года.
В прошлом году новосибирский «Медтранс» также объявил закупку на поставку новых машин скорой помощи. Начальная цена работ составила 212 миллионов рублей.