Новые машины скорой помощи привезут в НСО — их поставит фирма, связанная с автомобильным дилером

ООО «Нотускар» образовали в 2014 году в Новосибирске, директором компании выступает Сергей Закиров, соучредителями — Кирилл Егошин (95%) и Дмитрий Морозов (5%). На конец 2022 года выручка компании составила 133, 7 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,9 миллиона рублей. С организацией заключили 167 госконтрактов на сумму более 630 миллионов рублей, в том числе на поставку автомобилей и автобусов. Кирилл Егошин числится участником ООО «Сармат». Последнее является дилером автомобилей ГАЗ и Kia.

