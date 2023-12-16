Много слюны, запах и еще четыре неочевидных симптома: как заметить рак полости рта на ранней стадии

— Рак полости рта на ранних стадиях протекает практически бессимптомно, но есть некоторые признаки, на которые можно обратить внимание, — говорит хирург, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова. — Во рту образуются небольшие язвочки, трещинки или «узелки» — уплотнения слизистой оболочки. Некоторые из них со временем могут принимать форму гриба — небольшой опухоли, соединенной с полостью рта более тонкой ножкой. Они хорошо ощущаются языком.



При боли в полости рта, зубах и деснах обратиться к стоматологу нужно сразу же, даже если других симптомов нет. Помимо рака боль может говорить о массе других заболеваний, в том числе — периодонтальной болезни десен. ВОЗ предупреждает, что в тяжелых случаях она может привести к полной потере зубов.