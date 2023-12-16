Много слюны, запах и еще четыре неочевидных симптома: как заметить рак полости рта на ранней стадии

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно выявляется около
— Рак полости рта на ранних стадиях протекает практически бессимптомно, но есть некоторые признаки, на которые можно обратить внимание, — говорит хирург, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова. — Во рту образуются небольшие язвочки, трещинки или «узелки» — уплотнения слизистой оболочки. Некоторые из них со временем могут принимать форму гриба — небольшой опухоли, соединенной с полостью рта более тонкой ножкой. Они хорошо ощущаются языком.
При боли в полости рта, зубах и деснах обратиться к стоматологу нужно сразу же, даже если других симптомов нет. Помимо рака боль может говорить о массе других заболеваний, в том числе — периодонтальной болезни десен. ВОЗ предупреждает, что в тяжелых случаях она может привести к полной потере зубов.
Если на губах или на слизистой полости рта появляются долго не заживающие язвочки, выпуклости или уплотнения, то стоит обратиться к доктору, даже если они не болят — часто такие образования поначалу не вызывают дискомфорта, но при этом остаются опасными. Также тревожными симптомами могут стать неприятный запах изо рта, обильное слюноотделение, затрудненное глотание.
— По мере разрастания опухоли увеличивается слюноотделение, возникает неприятный гнилостный запах и появляются болезненные ощущения, которые могут отдавать в висок, ухо, челюсть, другие части головы, — говорит Нина Зубова. — Достаточно быстро боль усиливается до нестерпимой, человеку становится сложно есть пищу и разговаривать.
К главным факторам риска развития рака ротовой полости относят курение, злоупотребление алкоголем и инфекции, вызванные вирусом папилломы человека. Кроме того, есть и другие закономерности.
— Онкологические заболевания полости рта чаще развиваются у мужчин и людей пожилого возраста, имеют более высокую летальность среди мужчин по сравнению с женщинами, а частота их возникновения во многом зависит от социально-экономических условий, — пишет Всемирная организация здравоохранения.
Возникновение рака связывают с социально-экономическими условиями в том числе из-за доступа к услугам стоматолога. Помимо того, что запущенный кариес может способствовать развитию опухолей, редкие визиты к врачу мешают выявить болезнь своевременно.
— Также развитию опухолей в полости рта могут способствовать частый контакт слизистой с острой и слишком горячей пищей, частые механические повреждения протезами, брекет-системами, привычка прикусывать изнутри щеку и губы, пренебрежение правилами гигиены полости рта, — предупреждает доктор Зубова. — Хронические повреждения полости рта могут привести к воспалениям и лейкоплакии — это заболевание, при котором ороговевшие чешуйки верхней части кожи не отшелушиваются, а, наоборот, образуют твердые бляшки. Именно эти ороговевшие клетки со временем часто перерождаются в раковые и провоцируют развитие опухоли.
Чтобы снизить риск развития рака полости рта, врачи рекомендуют следовать правилам гигиены и регулярно посещать стоматолога, даже если ничего не болит — для профилактических осмотров.